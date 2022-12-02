Uống nước lá tía tô thêm 2 thứ này, vừa ngủ ngon lại giảm mỡ bụng trông thấy: Chị em học hỏi ngay để Tết này còn diện đồ cực xinh!

Giảm cân 02/12/2022 13:46

Tía tô không chỉ là rau gia vị giúp các món ăn thơm ngon hơn mà còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhiều chị em còn chăm chỉ uống nước lá tía tô để thải mỡ, làm đẹp da.

Kết hợp lá tía tô với các nguyên liệu phù hợp sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn cho sức khỏe.

Tía tô, gừng, gạo rang

Cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) cho biết tía tô là loại gia vị quen thuộc với người Việt cũng là vị thuốc quý trong Đông y. Mỗi cách kết hợp lá tía tô với các nguyên liệu khác nhau lại mang đến thêm những công dụng tuyệt vời khác nhau.

Nếu đem tía tô rang cùng gạo và gừng rồi đun lấy nước uống, bạn sẽ có loại nước giúp ngủ ngon và trị nám rất tốt.

Để làm loại đồ uống này, bạn cần chuẩn bị một nắm lá tía tô thái nhỏ, 1 nhánh gừng thái sợi nhỏ, 1 nắm gạo vo sạch.

Cho gạo vào chảo rang vàng rồi thêm gừng tươi thái sợi. Cuối cùng cho lá tía tô vào đảo đều cho tất cả các nguyên liệu chuyển sang màu vàng.

Đổ nước vào đun sôi 15 phút rồi tắt bếp. Lọc lấy phần nước cốt.

Uống nước này vào buổi sáng sau khi ăn. Có thể uống ấm hoặc uống lạnh tùy thích.

Uống nước lá tía tô thêm 2 thứ này, vừa ngủ ngon lại giảm mỡ bụng trông thấy: Chị em học hỏi ngay để Tết này còn diện đồ cực xinh! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lá tía tô có các hoạt chất giúp giảm lo âu, điều trị rối loạn giấc ngủ. Gừng chứa hoạt chất cineol giúp giảm stress, cải thiện tâm trạng, tăng tuần hoàn màu từ đó giúp cải thiện giấc ngủ.

Gạo tẻ bổ sung nhiều loại vitamin giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, trẻ hóa da, giúp da trắng mịn, mờ sạm nám. Khi kết hợp với tía tô, công dụng làm đẹp da càng tăng lên.

Bạn cũng có thể sử dụng gạo lứt thay cho gạo tẻ thông thường để bổ sung nhiều vitamin hơn.

Uống nước lá tía tô thêm 2 thứ này, vừa ngủ ngon lại giảm mỡ bụng trông thấy: Chị em học hỏi ngay để Tết này còn diện đồ cực xinh! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tía tô + giấm táo

Nước tía tô giấm táo là loại đồ uống được người Nhật ưa chuộng. Nước tía tô mang lại cảm giác ngon miệng, hỗ trợ tiêu hóa, chống lão hóa và có nhiều lợi ích khác. Người Nhật không chỉ uống nước lá tía tô không mà họ còn cho thêm một nguyên liệu đặc biệt là giấm táo.

Uống nước lá tía tô thêm 2 thứ này, vừa ngủ ngon lại giảm mỡ bụng trông thấy: Chị em học hỏi ngay để Tết này còn diện đồ cực xinh! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo cũng chứa nhiều dưỡng chất có lợi. Sử dụng giấm táo hợp lý sẽ giúp tăng cường miễn dịch, phòng chống các bệnh nguy hiểm.

Bạn chỉ cần rửa sạch và đun sôi lá tía tô với nước. Sau đó, vớt bỏ lá tía tô ra, thêm chút đường (tùy khẩu vị) vào nồi nước lá tía tô. Khi đường tan thì tắt bếp, để nước nguội bớt và cho thêm giấm táo cho vừa miệng.

Nước lá tía tô giấm táo giúp da khỏe mạnh, sáng đẹp hơn. Sử dụng giấm táo giúp cân bằng độ pH tự nhiên của da, cải thiện hàng rào bảo vệ da. Giấm tạo cũng có khả năng kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm trùng da.

Tía tô có chứa acid chlorogenic và acid rosmarinic giúp ngăn ngừa biến chứng của bệnh tiểu đường. Giấm táo giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

Sử dụng giấm táo đều đặn cũng giúp giảm lượng cholesterol trong máu.

Uống nước lá tía tô thêm 2 thứ này, vừa ngủ ngon lại giảm mỡ bụng trông thấy: Chị em học hỏi ngay để Tết này còn diện đồ cực xinh! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

4 loại nước càng uống càng gầy, ai đang muốn giảm cân cứ dùng thường xuyên đảm bảo tới Tết sở hữu thân hình thon gọn bất ngờ!

4 loại nước càng uống càng gầy, ai đang muốn giảm cân cứ dùng thường xuyên đảm bảo tới Tết sở hữu thân hình thon gọn bất ngờ!

Nếu bạn đang có nhu cầu giảm cân hãy thường xuyên sử dụng những loại nước dưới đây. Không chỉ duy trì vóc dáng mà còn rất tốt cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   nước tía tô chăm sóc sức khoẻ giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào