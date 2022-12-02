Uống nước lá tía tô thêm 2 thứ này, vừa ngủ ngon lại giảm mỡ bụng trông thấy: Chị em học hỏi ngay để Tết này còn diện đồ cực xinh!

Kết hợp lá tía tô với các nguyên liệu phù hợp sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn cho sức khỏe .

Nếu đem tía tô rang cùng gạo và gừng rồi đun lấy nước uống, bạn sẽ có loại nước giúp ngủ ngon và trị nám rất tốt.

Cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) cho biết tía tô là loại gia vị quen thuộc với người Việt cũng là vị thuốc quý trong Đông y. Mỗi cách kết hợp lá tía tô với các nguyên liệu khác nhau lại mang đến thêm những công dụng tuyệt vời khác nhau.

Để làm loại đồ uống này, bạn cần chuẩn bị một nắm lá tía tô thái nhỏ, 1 nhánh gừng thái sợi nhỏ, 1 nắm gạo vo sạch.

Cho gạo vào chảo rang vàng rồi thêm gừng tươi thái sợi. Cuối cùng cho lá tía tô vào đảo đều cho tất cả các nguyên liệu chuyển sang màu vàng.

Đổ nước vào đun sôi 15 phút rồi tắt bếp. Lọc lấy phần nước cốt.

Uống nước này vào buổi sáng sau khi ăn. Có thể uống ấm hoặc uống lạnh tùy thích.

Ảnh minh họa: Internet

Lá tía tô có các hoạt chất giúp giảm lo âu, điều trị rối loạn giấc ngủ. Gừng chứa hoạt chất cineol giúp giảm stress, cải thiện tâm trạng, tăng tuần hoàn màu từ đó giúp cải thiện giấc ngủ.

Gạo tẻ bổ sung nhiều loại vitamin giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, trẻ hóa da, giúp da trắng mịn, mờ sạm nám. Khi kết hợp với tía tô, công dụng làm đẹp da càng tăng lên.

Bạn cũng có thể sử dụng gạo lứt thay cho gạo tẻ thông thường để bổ sung nhiều vitamin hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tía tô + giấm táo

Nước tía tô giấm táo là loại đồ uống được người Nhật ưa chuộng. Nước tía tô mang lại cảm giác ngon miệng, hỗ trợ tiêu hóa, chống lão hóa và có nhiều lợi ích khác. Người Nhật không chỉ uống nước lá tía tô không mà họ còn cho thêm một nguyên liệu đặc biệt là giấm táo.

Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo cũng chứa nhiều dưỡng chất có lợi. Sử dụng giấm táo hợp lý sẽ giúp tăng cường miễn dịch, phòng chống các bệnh nguy hiểm.

Bạn chỉ cần rửa sạch và đun sôi lá tía tô với nước. Sau đó, vớt bỏ lá tía tô ra, thêm chút đường (tùy khẩu vị) vào nồi nước lá tía tô. Khi đường tan thì tắt bếp, để nước nguội bớt và cho thêm giấm táo cho vừa miệng.

Nước lá tía tô giấm táo giúp da khỏe mạnh, sáng đẹp hơn. Sử dụng giấm táo giúp cân bằng độ pH tự nhiên của da, cải thiện hàng rào bảo vệ da. Giấm tạo cũng có khả năng kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm trùng da.

Tía tô có chứa acid chlorogenic và acid rosmarinic giúp ngăn ngừa biến chứng của bệnh tiểu đường. Giấm táo giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

Sử dụng giấm táo đều đặn cũng giúp giảm lượng cholesterol trong máu.