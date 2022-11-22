Ăn sữa chua theo 2 cách này, từ giờ đến Tết là bạn có thể dễ dàng giảm gần 5 cân rồi!

Không chỉ ngon miệng, nhiều loại sữa chua chứa các lợi khuẩn giúp hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Điều này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân.

Thêm sữa chua vào thói quen ăn uống lành mạnh hàng ngày luôn là một ý tưởng hay. Những lợi ích của món ăn nhẹ thơm ngon này là vô tận. Theo nội dung được chia xác thực trên trang web y tế uy tín WebMD, sữa chua có chứa các lợi khuẩn có thể giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, trị táo bón và thậm chí còn có thể thân thiện với người không dung nạp đường sữa. Theo Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan (Mỹ), món ăn giàu chất dinh dưỡng này cũng là một nguồn cung cấp canxi và protein tuyệt vời . Sữa chua thậm chí còn là một lựa chọn tuyệt vời để thưởng thức nếu bạn đang muốn giảm cân.

Lauren Manaker, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký từng đoạt giải thưởng, tác giả sách và thành viên Ban chuyên gia y tế của trang Eat This, Not That, giải thích: "Sữa chua có thể là một thực phẩm tuyệt vời để đưa vào chế độ ăn kiêng hỗ trợ giảm cân. Nó chứa protein chất lượng cao và tùy thuộc vào loại bạn chọn, nó cũng có thể có một số chất béo gây no. Không chỉ ngon miệng, nhiều loại sữa chua chứa các lợi khuẩn giúp hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Điều này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân". Ảnh minh họa: Internet Sữa chua giúp giảm cân như thế nào? Theo thông tin đưa trên trang WebMD, một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Tennessee (Mỹ) đã tiết lộ rằng những người tham gia tiêu thụ 3 phần sữa chua không béo hàng ngày - trong chế độ ăn kiêng giảm calo - sẽ giảm được 61% chất béo và 22% trọng lượng cơ thể so với những người chỉ cắt giảm calo. Những người ăn sữa chua cũng giảm được 81% mỡ bụng khi so sánh với nhóm ăn ít calo.

Ảnh minh họa: Internet Ăn sữa chua như thế nào để đạt mục tiêu giảm cân? 1. Kết hợp sữa chua với một quả chuối hơi chín Nếu bạn là một người hâm mộ chuối, thì thực đơn này chính là dành cho bạn. Theo Manaker, một quả chuối hơi chín là một nguồn chất xơ prebiotic phong phú. Và như tất cả chúng ta đều biết rằng việc tăng lượng chất xơ có thể giúp giảm cân. Chuyên gia Manaker giải thích: "Prebiotic cung cấp năng lượng cho men vi sinh, bao gồm cả men vi sinh có thể tìm thấy trong sữa chua. Ăn cả sữa chua và chuối hơi chín cùng nhau có thể hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, góp phần tăng nỗ lực giảm cân". Vì vậy, lần tới khi bạn lấy một ít sữa chua, đừng quên chuối hơi chín để ăn cùng! Ảnh minh họa: Internet 2. Thêm sữa chua với một ít quả óc chó Quả óc chó chứa đầy các chất dinh dưỡng giúp bạn no lâu, bao gồm protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Theo Manaker, cho quả óc chó vào món sữa chua có thể khiến bạn cảm thấy no lâu hơn, nhờ dó có khả năng giúp bạn ăn ít hơn và giảm cân tốt hơn. Quả óc chó rõ ràng được biết đến với rất nhiều lợi ích sức khỏe nhưng bạn cũng cần tránh lạm dụng tiêu thụ. Quả óc chó có chứa axit phytic, một hợp chất có thể ức chế sự hấp thụ sắt. Điều này có nghĩa là tiêu thụ nhiều quả có chó có thể khiến cơ thể gặp khó khăn trong việc hấp thụ sắt. Mặc dù thêm sữa chua vào chế độ ăn có thể đem lại hiệu quả giảm cân nhưng không có nghĩa là bạn muốn ăn bao nhiêu cũng được. Chuyên gia dinh dưỡng Manaker cảnh báo rằng việc tiêu thụ quá nhiều sữa chua có thể dẫn đến nạp quá nhiều đường, nhiều chất béo vào cơ thể. Và điều này thực sự có thể gây bất lợi cho vòng eo của bạn. Vì vậy, hãy chú ý kiểm soát khẩu phần khi thưởng thức món ăn nhẹ ngon miệng này để không ảnh hưởng đến tiến độ của bạn. Ảnh minh họa: Internet

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