Ăn sữa chua theo 2 cách này, từ giờ đến Tết là bạn có thể dễ dàng giảm gần 5 cân rồi!

Lauren Manaker, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký từng đoạt giải thưởng, tác giả sách và thành viên Ban chuyên gia y tế của trang Eat This, Not That, giải thích: "Sữa chua có thể là một thực phẩm tuyệt vời để đưa vào chế độ ăn kiêng hỗ trợ giảm cân. Nó chứa protein chất lượng cao và tùy thuộc vào loại bạn chọn, nó cũng có thể có một số chất béo gây no. Không chỉ ngon miệng, nhiều loại sữa chua chứa các lợi khuẩn giúp hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Điều này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân".

Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua giúp giảm cân như thế nào?

Theo thông tin đưa trên trang WebMD, một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Tennessee (Mỹ) đã tiết lộ rằng những người tham gia tiêu thụ 3 phần sữa chua không béo hàng ngày - trong chế độ ăn kiêng giảm calo - sẽ giảm được 61% chất béo và 22% trọng lượng cơ thể so với những người chỉ cắt giảm calo. Những người ăn sữa chua cũng giảm được 81% mỡ bụng khi so sánh với nhóm ăn ít calo.