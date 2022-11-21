3 ngày đầu kinh nguyệt chính là thời kỳ vàng giảm cân: Chị em nhớ làm 4 việc này để thải độc tố, tống mỡ thừa

Giảm cân 21/11/2022 13:14

Để giảm cân nhanh đồng thời đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, chị em hãy chú ý đến những việc sau đây.

Trong kỳ kinh nguyệt, quá trình bài tiết hormone của cơ thể thay đổi, các tế bào mỡ cũng bị tiêu hao nhanh. Đặc biệt, ở 3 ngày đầu của kỳ kinh, các chất độc sẽ được tích cực đào thải ra ngoài. Trong giai đoạn này, quá trình trao đổi chất của cơ thể được đẩy nhanh, có thể giúp tăng hiệu quả giảm mỡ, giảm cân nếu có chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý.

Dậy sớm và uống sữa đậu nành

Sữa đậu nành chứa isoflavone giúp bổ sung estrogen cải thiện tình trạng da sần sùi, xỉn màu. Nó còn có khả năng thúc đẩy trao đổi chất trong cơ thể, giảm tích tụ độc tố, bảo vệ tử cung.

Sữa đậu nành chứa nhiều chất béo không bào hòa đơn giúp ngăn chặn quá trình hấp thụ chất béo vào đường ruột.

3 ngày đầu kinh nguyệt chính là thời kỳ vàng giảm cân: Chị em nhớ làm 4 việc này để thải độc tố, tống mỡ thừa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngâm chân bằng nước gừng

Gừng có tính ấm giúp làm ấm cơ thể. Ngâm chân bằng nước gừng vào các ngày có kinh nguyệt sẽ giúp kích thích các huyệt đạo và dây thần kinh ở lòng bàn chân, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, trao đổi chất từ đó giúp tử cung khỏe mạnh.

Lòng bàn chan còn là nơi tập trung nhiều kinh mạch đường ruột. Khi lòng bàn chân được kích thích, kinh mạch ở đường ruột cũng có ảnh hưởng, giúp đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

3 ngày đầu kinh nguyệt chính là thời kỳ vàng giảm cân: Chị em nhớ làm 4 việc này để thải độc tố, tống mỡ thừa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vỗ chân

Do quá tình trao đổi chất và thay đổi hormone ở cơ thể phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt nên nhiều chị em gặp hiện tượng sưng phù. Thường xuyên vỗ nhẹ vào chân sẽ giúp giảm hiện tượng phù nề đồng thời kích thích tiêu hao mỡ ở khu vực này.

Vỗ vào chân cũng giúp khai thông kinh mạch, kích thích tuần hoàn màu, giúp các tạp chất được đào thải ra bên ngoài dễ dàng hơn.

3 ngày đầu kinh nguyệt chính là thời kỳ vàng giảm cân: Chị em nhớ làm 4 việc này để thải độc tố, tống mỡ thừa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Uống canh ấm trước bữa ăn

Uống canh ấm trước bữa ăn không chỉ giúp bôi trơn đường ruột, giảm sự kích thích của thức ăn đối với ruột và dạ dày, giúp giảm táo bón mà còn có tác dụng làm ấm đường tiêu hóa.

Uống một bát canh ấm trước bữa ăn còn có tác dụng làm ấm tử cung, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp giảm cân.

3 ngày đầu kinh nguyệt chính là thời kỳ vàng giảm cân: Chị em nhớ làm 4 việc này để thải độc tố, tống mỡ thừa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

 

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