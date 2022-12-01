4 loại nước càng uống càng gầy, ai đang muốn giảm cân cứ dùng thường xuyên đảm bảo tới Tết sở hữu thân hình thon gọn bất ngờ!

Giảm cân 01/12/2022 08:50

Nếu bạn đang có nhu cầu giảm cân hãy thường xuyên sử dụng những loại nước dưới đây. Không chỉ duy trì vóc dáng mà còn rất tốt cho sức khỏe.

Nước lọc

Theo chuyên gia Y tế của Anh đưa ra lời khuyên uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày chính là việc hữu hiệu giúp cơ thể tăng cường sự trao đổi chất, đẹp da, đồng thời còn tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn đói và khiến bạn ăn ít hơn.

Không cần tìm loại nước uống thần thánh nào giúp bạn giảm cân, bạn chỉ cần uống một cốc nước lọc trước bữa ăn khoảng 30 phút sẽ giúp giảm lượng thức ăn mà không gây khó chịu.

Vì vậy, hãy tập thói quen khi đi ăn ngoài hàng, thay vì uống nước có gas thì bạn nên gọi 1 chai nước lọc. Việc uống nước lọc vừa giúp giảm cân an toàn, thanh lọc cơ thể lại tiết kiệm chi phí rất nhiều.

4 loại nước càng uống càng gầy, ai đang muốn giảm cân cứ dùng thường xuyên đảm bảo tới Tết sở hữu thân hình thon gọn bất ngờ! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sữa đậu nành không đường

Nhắc đến sữa đậu nành vốn là thức uống được nhiều người lựa chọn dùng khi đi ăn hàng. Trong 100ml sữa đậu nành chỉ có chứa khoảng 30kcal lại giàu vitamin có khả năng giảm nồng độ cholesterol, ức chế và ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol trong cơ thể, hạn chế tình trạng béo phì rất hiệu quả.

Nhưng bạn chỉ nên uống sữa đậu nành nguyên chất, không chứa đường để đem lại hiệu quả giảm cân tối ưu nhất.

4 loại nước càng uống càng gầy, ai đang muốn giảm cân cứ dùng thường xuyên đảm bảo tới Tết sở hữu thân hình thon gọn bất ngờ! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước trái cây không đường

Vốn trong các loại nước ép hoa quả như cóc, lựu, táo…rất giàu các loại vitamin và có hương vị thơm ngon được nhiều chị em yêu thích.

Tuy nhiên, các chị em chú ý nên chọn những loại nước ép trái cây tươi, không chứa đường, tránh những sản phẩm đã được đóng hộp, pha chế sẵn vì chúng thường có chứa khá nhiều đường và chất bảo quản.

4 loại nước càng uống càng gầy, ai đang muốn giảm cân cứ dùng thường xuyên đảm bảo tới Tết sở hữu thân hình thon gọn bất ngờ! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước dừa

Cuối cùng danh sách phải nhắc đến nước dừa khi có chứa nhiều chất khoáng, không chứa chất béo mà lại nhiều chất xơ, giúp tăng cảm giác no, giảm sự thèm ăn. Chỉ cần uống một cốc nước dừa, bạn sẽ giảm được một khẩu phần ăn một cách tự nhiên.

Không chỉ vậy nước dừa còn là “người bạn” hữu hiệu giúp dạ dày của bạn dễ tiêu hóa, ngăn ngừa đầy hơi. Tuy nhiên nếu bạn đang bị cảm lạnh, thận yếu, huyết áp thấp thì không nên uống vì nước dừa có tính mát.

Ngoài ra bạn nên lưu ý chỉ nên uống nước dừa vào buổi trưa hoặc sáng, tránh uống vào buổi tối vì dễ gây đầy bụng, mất ngủ.

4 loại nước càng uống càng gầy, ai đang muốn giảm cân cứ dùng thường xuyên đảm bảo tới Tết sở hữu thân hình thon gọn bất ngờ! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nước lá vối

Nước vối có polyphenol thành phần có khả năng ức chế men alpha glucosidase, từ đó làm chậm quá trình phân tích và hấp thụ đường từ thức ăn vào trong máu. It’s help water vối trở thành loại nước giảm cân bằng an toàn, hiệu quả dành cho các chị.

Bên cạnh đó, nước vối còn chứa nhiều vitamin, chất khoáng có khả năng tiêu diệt các loại vi khuẩn gây hại cho cơ thể. Lá vối là bài thuốc chữa bệnh ngoài da như mụn thịt, ghẻ, viêm da,…

4 loại nước càng uống càng gầy, ai đang muốn giảm cân cứ dùng thường xuyên đảm bảo tới Tết sở hữu thân hình thon gọn bất ngờ! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
Ăn sữa chua theo 2 cách này, từ giờ đến Tết là bạn có thể dễ dàng giảm gần 5 cân rồi!

Ăn sữa chua theo 2 cách này, từ giờ đến Tết là bạn có thể dễ dàng giảm gần 5 cân rồi!

Không chỉ ngon miệng, nhiều loại sữa chua chứa các lợi khuẩn giúp hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Điều này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân.

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