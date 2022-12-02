Ăn trứng cùng 5 thứ này là giúp giảm cân hiệu quả, là tiên dược dưỡng nhan chị em nào cũng nên biết

Giảm cân 02/12/2022 17:14

Trứng kết hợp với những thực phẩm này sẽ giúp bạn có một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Trứng là loại thực phẩm giàu protein và các dưỡng chất cần thiết khác đối với cơ thể. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một quả trứng chỉ cung cấp khoảng 54 calo những chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, giúp cơ thể no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn. Vì vậy, chúng ta thường thấy trứng xuất hiện trong thực đơn của những người ăn kiêng, người tập gym, vận động viên...

Với phụ nữ nói riêng, trứng là thực phẩm giúp nâng cao sức khỏe của xương và máu, ngăn ngừa thiếu máu, ngăn ngừa sự phát triển của tế bào K tuyến vú. Người lớn có thể ăn 3-4 quả trứng/tuần là vừa đủ, không cần lo ngại về việc ăn quá nhiều trứng.

Trứng vốn đã là thực phẩm rất tốt. Nếu kết hợp trứng với đúng loại thực phẩm, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn.

Dưới đây là một số thực phẩm nên kết hợp cùng trứng để giúp cải thiện sức khỏe, giúp giảm cân tự nhiên, làm đẹp da và kéo dài tuổi thọ.

Trứng và quả bơ

Quả bơ là thực phẩm được các chuyên gia đánh giá cao về mặt dinh dưỡng. Nó chứa nhiều protein, chất xơ, kali, vitamin B, E... Đặc biệt, chất béo trong quả bơ là chất béo không bão hòa đơn nên không gây hại cho sức khỏe, giúp hạ cholesterol xấu, chống béo phì. Do đó, đây là thực phẩm tốt cho những người đang cần ăn kiêng, giảm cân.

Kết hợp quả bơ với trứng sẽ giúp tạo ra cảm giác no lâu, giảm cơn thèm ăn. Nhờ đó, bạn có thể kiểm soát chế độ ăn uống tốt hơn, giúp tiêu mỡ nhanh chóng. Ngoài ra, món này còn giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ cơ thể đốt mỡ tự nhiên.

Ăn trứng cùng 5 thứ này là giúp giảm cân hiệu quả, là tiên dược dưỡng nhan chị em nào cũng nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trứng và dầu dừa

Thay vì dùng dầu ăn để rán trứng, bạn có thể sử dụng dầu dừa. Theo một nghiên cứu được đăng tải trên Journal of Toxicology and Environmental Health, axit béo trong dầu dừa có thể làm tăng 5% năng lượng tiêu thụ của cơ thể trong một ngày, nghĩa là bạn có thể đốt cháy thêm 100-120 calo/ngày.

Ngoài ra, một khảo sát trên 30 người cho thấy họ có thể giảm 2,7cm vòng eo trong 1 tháng khi dùng dầu dừa.

Hãy dùng dầu dừa trong chế biến thực phẩm, nấu ăn để tạo cảm giác no lâu, giúp cảm cân hiệu quả.

Ăn trứng cùng 5 thứ này là giúp giảm cân hiệu quả, là tiên dược dưỡng nhan chị em nào cũng nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trứng và rau bina

Ăn rau bina (rau chân vịt) giúp bổ sung nhiều chất xơ và các chất chống oxy hóa, ngăn chặn các gốc tự do và trì hoãn lão hóa. Loại rau này còn giúp ngăn chặn sự phát triển của các tế bào K phổi, tuyến tiền liệt, đại trực tràng...

Với phụ nữ nói riêng, ăn trứng và rau bina sẽ giúp tạo cảm giác no lâu, không gây tăng cân, tích mỡ.

Ăn trứng cùng 5 thứ này là giúp giảm cân hiệu quả, là tiên dược dưỡng nhan chị em nào cũng nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trứng và yến mạch

Yếm mạch là ngũ cốc giàu chất xơ hòa tan và chứa nhiều protein. Nó có thể tạo cảm giác no, giúp giảm cơn thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào cơ thể.

Ăn yến mạch vào bữa sáng còn giúp nâng cao sức khỏe tim mạch, kiểm soát bệnh tiểu đường, giảm táo bón...

Ăn yến mạch cùng với trứng sẽ giúp bạn nhận được lượng dinh dưỡng cần thiết, tạo cảm giác no lâu và không gây béo phì.

Ăn trứng cùng 5 thứ này là giúp giảm cân hiệu quả, là tiên dược dưỡng nhan chị em nào cũng nên biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trứng và ớt chuông

Ớt chuông giúp cải thiện vấn đề thiếu máu. Ngoài ra, nó còn giúp ngủ ngon, cân bằng tâm trạng nhờ lượng vitamin B6 dồi dào giúp kích thích sản sinh melatonin - một loại hormone có khả năng cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Ớt chuông cũng chứa ít calo, ít chất béo và không có cholesterol. Ăn ớt chuông còn giúp tăng tốc độ trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa.

Kết hợp ớt chuông với trứng sẽ giúp tạo cảm giác no lâu, giúp giảm cân hiệu quả.

Ăn trứng cùng 5 thứ này là giúp giảm cân hiệu quả, là tiên dược dưỡng nhan chị em nào cũng nên biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

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