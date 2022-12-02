Người có vòng 3 càng to thì càng khỏe mạnh, sống lâu hơn liệu có phải thật không?

Trước hết, người có vòng 3 to thì mỡ ở mông nhiều hơn, mỡ ở mông luôn được coi là chất béo tốt, có thể phòng ngừa bệnh tiểu đường và giảm cholesterol rất hiệu quả.

Quan niệm vòng 3 to khỏe mạnh hơn đã được biết đến từ lâu. Thế hệ trước đây luôn cho rằng phụ nữ có vòng 3 to sẽ khỏe hơn và dễ sinh con hơn người có vòng 3 nhỏ. Cho đến nay, quan điểm này cũng đã được khoa học chứng minh.

Cuối cùng, những người có hông lớn có lợi thế hơn về tuổi thọ. Mông của phụ nữ nói chung là lớn hơn của nam giới. Các nhà khoa học đã thực hiện nhiều nghiên cứu và chứng minh rằng những người có mông to sẽ sống lâu hơn những người có mông nhỏ hơn. Điều này có nghĩa là phụ nữ thường sống lâu hơn nam giới?

Thứ hai, những người có có vòng 3 to có chỉ số IQ trung bình cao hơn những người có vòng 3 nhỏ. Các nhà khoa học đã làm thí nghiệm. Qua nhiều số liệu thực nghiệm, người ta thấy rằng những người có vòng 3 to có chỉ số IQ cao hơn khoảng 30 so với những người có vòng 3 nhỏ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta có nhiều kiểu cơ thể, thế nào là người có hông lớn?

1. Đồng hồ cát

Kiểu ngoại hình này là niềm ghen tị của tất cả phụ nữ. Tuy vòng 3 to nhưng rất thời trang. Đường cong chữ S, ngực đầy đặn, eo thon, mông và chân gợi cảm nhưng không ngấn mỡ.

Trong số các kiểu cơ thể này, có thể phân tích rằng dáng người hình quả lê và đồng hồ cát có xu hướng có mông to hơn và hông đầy đặn hơn. Trên thực tế, mông to có nghĩa là béo và mông nhỏ có nghĩa là gầy?.

2. Hình chữ H

Chiều rộng của vai gần bằng hông, đặc điểm nổi bật nhất của cơ thể là đường thẳng, vòng eo không rõ ràng và đường nét hình chữ H. Sự khác biệt giữa vòng hông và vòng eo nhỏ hơn 15 cm. Mỡ được phân bố đều ở tất cả các bộ phận trên cơ thể hoặc quanh vùng bụng.

3. Hình quả táo

Thân trên tròn đầy đặn, thân dưới hơi hẹp từ hông xuống, vai rộng lưng dày, bụng dưới nhô, mông và đũng nhiều thịt. Thường có nhiều chất béo nội tạng, nguy hiểm hơn là béo phì dẫn đến các bệnh khác.

Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để ngăn ngừa bệnh béo phì, sống thọ hơn?

1. Tập thể dục thường xuyên

Có rất nhiều nhân viên văn phòng sau khi ăn tối ngồi trước máy tính và làm việc trong thời gian dài, thức ăn nạp vào không tiêu hóa hết sẽ tích tụ trong cơ thể, đặc biệt là vùng mông, bụng sẽ khiến phụ nữ béo lên và ảnh hưởng đến ngoại hình.

Chúng ta nên duy trì thói quen tập thể dục tốt. Tập thể dục thường xuyên có thể giúp cơ thể giảm mỡ, tăng tốc độ trao đổi chất và giúp giảm cân.

2. Theo dõi chế độ ăn uống của bạn

Có người thích ăn đồ ăn có vị đậm, ăn quá nhiều muối rất dễ khiến mông béo lên. Kiểm soát chế độ ăn uống của bạn, ăn ít thực phẩm có hàm lượng calo cao, kết hợp ít chất béo và chất xơ, chọn chế độ ăn nhẹ và uống nhiều nước.

Như vậy, sức khỏe không phụ thuộc vào vòng 3 mà phụ thuộc vào chế độ ăn uống và sinh hoạt hành này của bạn. Kích thước vòng 3 chỉ là kết quả của những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Có thói quen lành mạnh thì bạn sẽ có một vòng 3 săn chắc và một cơ thể khỏe mạnh.

3. Ngủ đủ giấc và ăn nhiều trái cây rau quả

Quan niệm người lớn tuổi chỉ cần ngủ ít thời gian là sai lầm!. Những người lớn tuổi cũng cần có cùng một giấc ngủ như những người trẻ tuổi: tầm 7 giờ một đêm.

Tăng cường ăn trái cây và rau quả hàng ngày. Thật đơn giản, hãy càng ăn nhiều trái cây và rau quả, giảm bớt tinh bột. Nhớ là giảm bớt tinh bột chứ không loại bỏ hoàn toàn tinh bột ra khỏi thực đơn hàng ngày. Tập trung cho kế hoạch ăn uống của bạn với nhiều trái cây và rau quả. Nghiên cứu cho thấy ăn nhiều trái cây và rau quả cho thấy lợi ích giảm cholesterol, chống ung thư và tốt cho tim mạch. Khuyến cáo bạn cần ăn 2 chén trái cây và rau quả hàng ngày.

4. Đừng sợ già, hãy có thể tham gia các trò chơi đùa, vẫn duy trì hoạt động tình dục lành mạnh

Trò chơi không phải chỉ dành riêng cho những người trẻ tuổi. Ngay cả khi chúng ta luống tuổi cũng có thể tham gia các trò chơi phù hợp với tuổi tác. Cho dù đó là các môn thể thao vận động hay trò chơi trên bàn. Việc lên lịch thời gian tham gia trò chơi sẽ cung cấp điều gì đó đáng mong đợi cho mỗi sáng mai thức dậy, hàng tuần hoặc hàng tháng.

Khoảng 50% người 70 tuổi còn duy trì hoạt động tình dục và con số này đang tăng lên theo phát triển kinh tế xã hội và có nhiều thời gian nhàn rỗi khi luống tuổi. Tình dục là một phần của cuộc sống và là một phần của sức khỏe. Duy trì một cuộc sống tình dục lành mạnh mang lại lợi ích về mặt tình cảm, thể chất, xã hội và hơn thế nữa.