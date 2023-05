Người có vòng 3 càng to thì càng khỏe mạnh, sống lâu hơn liệu có phải thật không?

Trước hết, người có vòng 3 to thì mỡ ở mông nhiều hơn, mỡ ở mông luôn được coi là chất béo tốt, có thể phòng ngừa bệnh tiểu đường và giảm cholesterol rất hiệu quả.

Quan niệm vòng 3 to khỏe mạnh hơn đã được biết đến từ lâu. Thế hệ trước đây luôn cho rằng phụ nữ có vòng 3 to sẽ khỏe hơn và dễ sinh con hơn người có vòng 3 nhỏ. Cho đến nay, quan điểm này cũng đã được khoa học chứng minh.

Thứ hai, những người có có vòng 3 to có chỉ số IQ trung bình cao hơn những người có vòng 3 nhỏ. Các nhà khoa học đã làm thí nghiệm. Qua nhiều số liệu thực nghiệm, người ta thấy rằng những người có vòng 3 to có chỉ số IQ cao hơn khoảng 30 so với những người có vòng 3 nhỏ hơn.

Cuối cùng, những người có hông lớn có lợi thế hơn về tuổi thọ. Mông của phụ nữ nói chung là lớn hơn của nam giới. Các nhà khoa học đã thực hiện nhiều nghiên cứu và chứng minh rằng những người có mông to sẽ sống lâu hơn những người có mông nhỏ hơn. Điều này có nghĩa là phụ nữ thường sống lâu hơn nam giới?