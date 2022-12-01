Nếu nấu trà gừng với 2 nguyên liệu này, bạn cũng có thể tăng cường sức khỏe dạ dày và tăng cường khả năng miễn dịch.

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, gừng được coi là dược liệu có thể trị phong hàn. Nhất là vào mùa đông, các món ăn từ gừng là lựa chọn hàng đầu để làm ấm cơ thể. Bên cạnh việc loại bỏ cảm lạnh, gừng còn có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, cải thiện tình trạng suy nhược ở tuổi trung niên và giảm đau cơ thể.

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, gừng được cho là có đặc tính cay ấm, không độc nên thích hợp với người bị cảm lạnh vào mùa đông hoặc người tích tụ quá nhiều lạnh trong cơ thể. Theo bác sĩ Kim Suxing nếu kết hợp với củ hành thì hiệu quả sẽ càng lớn hơn, có thể trị đau đầu do lạnh, kích thích cơ thể ra mồ hôi, chữa cảm mạo.

Sau khi cắt bỏ rễ hành đem rửa sạch, cho vào tủ lạnh. Lúc thời tiết se lạnh hoặc khi cảm lạnh hay đau đầu, bạn có thể pha trà gừng hành với 2 lát gừng cùng 2 củ hành.

Bác sĩ Kim Suxing nhắc nhở: “Vì hành có mùi thơm, không bền với nhiệt nên khi nấu nhớ đừng cho hành vào trước mà trước tiên hãy cho gừng vào nước, đợi sôi rồi mới cho hành vào đun khoảng 5-10 phút, uống lúc còn ấm là ngon nhất”.

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Trà gừng + củ cải trắng: Tốt cho bụng lạnh và chức năng tiêu hóa kém

Với những người dễ bị lạnh bụng dưới vào mùa đông hoặc đôi khi bị táo bón và tiêu chảy, bác sĩ Kim Suxing gợi ý rằng có thể nấu chung gừng và củ cải trắng. Theo bác sĩ Kim Suxing củ cải trắng có nhiều loại enzyme có thể tăng cường chức năng đường tiêu hóa, không chỉ giúp tiêu hóa mà còn ngăn ngừa sưng tấy và táo bón do ăn uống.

Bên cạnh đó, củ cải trắng còn có tác dụng giảm đờm, có thể giúp giảm các triệu chứng cảm lạnh. Vì củ cải có chứa glucosinolate nên khi ăn vào sẽ có cảm giác hơi cay nhưng cũng có thể kích thích niêm mạc tiết ra chất nhầy, dễ dàng tống đờm ra ngoài.

Tuy có tính nóng và tính lạnh trái ngược nhau nhưng sự kết hợp của hai loại này không những có thể dung hòa tính chất của nhau mà còn giữ được tác dụng giải độc, trợ tiêu tương ứng.

Bạn có thể ép củ cải trắng lấy nước sau đó trộn với ít nước gừng thành trà gừng củ cải. Uống 1 tuần có thể cảm thấy bụng nhẹ đi và bụng bắt đầu ấm hơn.