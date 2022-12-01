Khi pha trà gừng chỉ cần thêm 1 trong 2 loại củ này là có ngay ‘thuốc’ trị bệnh cảm mùa đông cực hiệu quả!

Sức khỏe 01/12/2022 14:05

Trà gừng vốn là thức uống tốt cho sức khỏe. Nếu bạn thêm vào trà gừng 1 trong 2 loại củ này thì sẽ có ngay đồ uống trị bệnh, thích hợp dùng trong mùa lạnh.

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, gừng được coi là dược liệu có thể trị phong hàn. Nhất là vào mùa đông, các món ăn từ gừng là lựa chọn hàng đầu để làm ấm cơ thể. Bên cạnh việc loại bỏ cảm lạnh, gừng còn có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, cải thiện tình trạng suy nhược ở tuổi trung niên và giảm đau cơ thể.

Nếu nấu trà gừng với 2 nguyên liệu này, bạn cũng có thể tăng cường sức khỏe dạ dày và tăng cường khả năng miễn dịch.

Trà gừng + củ hành: Tăng cường miễn dịch

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, gừng được cho là có đặc tính cay ấm, không độc nên thích hợp với người bị cảm lạnh vào mùa đông hoặc người tích tụ quá nhiều lạnh trong cơ thể. Theo bác sĩ Kim Suxing nếu kết hợp với củ hành thì hiệu quả sẽ càng lớn hơn, có thể trị đau đầu do lạnh, kích thích cơ thể ra mồ hôi, chữa cảm mạo.

Sau khi cắt bỏ rễ hành đem rửa sạch, cho vào tủ lạnh. Lúc thời tiết se lạnh hoặc khi cảm lạnh hay đau đầu, bạn có thể pha trà gừng hành với 2 lát gừng cùng 2 củ hành.

Bác sĩ Kim Suxing nhắc nhở: “Vì hành có mùi thơm, không bền với nhiệt nên khi nấu nhớ đừng cho hành vào trước mà trước tiên hãy cho gừng vào nước, đợi sôi rồi mới cho hành vào đun khoảng 5-10 phút, uống lúc còn ấm là ngon nhất”.

Khi pha trà gừng chỉ cần thêm 1 trong 2 loại củ này là có ngay ‘thuốc’ trị bệnh cảm mùa đông cực hiệu quả! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trà gừng + củ cải trắng: Tốt cho bụng lạnh và chức năng tiêu hóa kém

Với những người dễ bị lạnh bụng dưới vào mùa đông hoặc đôi khi bị táo bón và tiêu chảy, bác sĩ Kim Suxing gợi ý rằng có thể nấu chung gừng và củ cải trắng. Theo bác sĩ Kim Suxing củ cải trắng có nhiều loại enzyme có thể tăng cường chức năng đường tiêu hóa, không chỉ giúp tiêu hóa mà còn ngăn ngừa sưng tấy và táo bón do ăn uống.

Bên cạnh đó, củ cải trắng còn có tác dụng giảm đờm, có thể giúp giảm các triệu chứng cảm lạnh. Vì củ cải có chứa glucosinolate nên khi ăn vào sẽ có cảm giác hơi cay nhưng cũng có thể kích thích niêm mạc tiết ra chất nhầy, dễ dàng tống đờm ra ngoài.

Tuy có tính nóng và tính lạnh trái ngược nhau nhưng sự kết hợp của hai loại này không những có thể dung hòa tính chất của nhau mà còn giữ được tác dụng giải độc, trợ tiêu tương ứng.

Bạn có thể ép củ cải trắng lấy nước sau đó trộn với ít nước gừng thành trà gừng củ cải. Uống 1 tuần có thể cảm thấy bụng nhẹ đi và bụng bắt đầu ấm hơn.

Khi pha trà gừng chỉ cần thêm 1 trong 2 loại củ này là có ngay ‘thuốc’ trị bệnh cảm mùa đông cực hiệu quả! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

7 loại rau họ cải là "kháng sinh thiên nhiên", là khắc tinh của các khối u ác tính: loại nào cũng dễ tìm, giá rẻ

7 loại rau họ cải là "kháng sinh thiên nhiên", là khắc tinh của các khối u ác tính: loại nào cũng dễ tìm, giá rẻ

Những loại rau này có chứa nhiều dưỡng chất quý giá, là khắc tinh của các khối u ác tính.

Xem thêm
Từ khóa:   trà gừng chăm sóc sức khoẻ uống trà gừng

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 44 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm