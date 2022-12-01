Với món trứng luộc, các chất dinh dưỡng trong lòng đỏ không dễ thay đổi, bởi vì lòng đỏ nằm ở giữa quả trứng và không thể tiếp xúc với oxy khi nó được nấu chín, do đó, các chất dinh dưỡng có thể được bảo vệ. Các chất dinh dưỡng có trong trứng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các bệnh liên quan đến tuổi tác khác một cách hiệu quả. Axit folic, vitamin B6 và vitamin B12 có thể kết hợp với nhau để giảm mức homocysteine. Lutein, choline và lecithin có thể giúp cơ thể ngăn ngừa bệnh tim. Đồng thời, sự tích hợp của vitamin A và vitamin B2 kèm lutein có thể trì hoãn sự lão hóa của mắt. Để đạt được điều đó, hãy tránh những kiểu luộc trứng dưới đây để tránh vi khuẩn xâm nhập khiến người ăn dễ bị ngộ độc.

Trứng là thực phẩm phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong trứng có chứa rất nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết là choline, kali, protein và axit béo omega-3. Trong cuộc sống hàng ngày, trứng luộc là món ăn dễ sử dụng, ai cũng có thể dễ dàng ăn được. Tuy nhiên luộc trứng không đúng cách có thể gây hại lớn đến cơ thể bạn và gia đình bạn.

Trứng chưa chín rất nguy hiểm nhưng trứng chín quá kỹ cũng không tốt. Ai cũng tưởng rằng trứng luộc càng lâu thì càng an toàn vì có thể diệt hết vi khuẩn bên ngoài vỏ trứng. Tuy nhiên, cách làm này sẽ làm yếu tố sắt và lưu huỳnh trong trứng kết hợp với nhau, làm giảm bớt dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ.

Ngoài ra, luộc trứng quá lâu khiến trứng rất dễ bị nứt vỏ, lòng đỏ sẽ xuất hiện màu xám bao phủ. Dù điều này không gây hại cho sức khỏe nhưng nó khiến món ăn không được đẹp mắt. Vậy, nếu muốn trứng chín kỹ hơn thì bạn chỉ cần luộc từ 10 đến 12 phút là đủ.

Ảnh minh họa: Internet

Luộc trứng kiểu lòng đào

Thói quen thích ăn trứng lòng đào nhất là trứng ốp lòng đào bởi nghĩ rằng ăn trứng kiểu này mềm mại, béo ngậy và ngon hơn. Tuy nhiên đây là cách hoàn toàn sai lầm.

Trứng lòng đào trứng gà lòng đào có chứa 2 hợp chất khó phân giải cùng số lượng vi khuẩn đáng kể chưa được tiêu diệt hết khiến cơ thể không hấp thu protein, gây chứng khó tiêu, thậm chí bị tiêu chảy ảnh hưởng sức khỏe gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho bạn.

Hơn nữa, CDC Hoa Kỳ cũng cảnh báo thói quen ăn trứng luộc chưa chín kỹ có thể khiến chúng ta nhiễm vi khuẩn Salmonella, gây nhiễm trùng, khó tiêu, thậm chí gây ngộ độc thực phẩm hoặc đe dọa tính mạng.

Ảnh minh họa: Internet

Luộc trứng với nước sôi

Đây cũng là một sai lầm phổ biến nhiều bà nội trợ thường mắc phải. Trứng muốn luộc chín cần được nấu bằng nước lạnh. Nhiệt độ nước và trứng ngang bằng nhau sẽ làm món trứng chín ngon và không bị nứt. Ngược lại, luộc trứng cho vào nồi nước sôi dễ bị nứt vỏ do sự chênh lệch nhiệt độ. Từ các vết nứt này, vi khuẩn Salmonella sẽ xâm nhập vào bên trong và tác động xấu đến sức khoẻ người ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách luộc trứng tốt nhất

Bạn nên luộc trứng trong phần nước đủ ngập quả trứng. Sau khi nước sôi, cần luộc trứng thêm 8-10 phút để trứng chín kỹ. Không nên luộc trứng chín quá kỹ vì cách này sẽ làm yếu tố sắt và lưu huỳnh trong trứng kết hợp với nhau làm giảm bớt dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ.

Bạn cần phải ăn trứng ngay sau khi nấu, không giữ trứng hoặc thực phẩm làm bằng trứng ở nhiệt độ phòng trong hơn 2 giờ hoặc 1 giờ nếu nhiệt độ phòng là 32 độ C hoặc nóng hơn.

Lưu ý rằng bạn chỉ nên dùng trứng trong vòng 30 ngày kể từ lúc mua, nếu để lâu sẽ gây nên tình trạng mất chất dinh dưỡng. Trứng tốt nhất nên kết hợp cùng đậu đen, ớt chuông, rau củ. Tốt nhất không nên rửa trứng trước khi cất vào tủ lạnh bởi sẽ phá huỷ lớp màng mỏng bao bọc quanh vỏ trứng tạo điều kiện vi khuẩn tấn công vào bên trong trứng và có thể gây hại cho người ăn.