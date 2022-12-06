Những người không nên ăn lòng lợn, "thèm" món ngon này đến mấy cũng phải tránh xa kẻo sức khỏe tụt dốc thê thảm!

Sức khỏe 06/12/2022 07:14

Việc ăn phủ tạng động vật có thể tốt với người này nhưng cũng có thể không tốt với người khác.

Nội tạng động vật hay nội tạng gia cầm đều có hàm lượng cholestorol xấu rất cao. Như trong óc của động vật lượng cholesterol xấu có thể cao hơn tới hàng chục lần so với hàm lượng cholesterol mà cơ thể con người cần.

Trong khi đó, hàm lượng cholesterol cao là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch, đặc biệt với người lớn tuổi. Vì vậy, chúng ta nên hạn chế sử dụng nội tạng động vật, đặc biệt với những người lớn tuổi, phụ nữ và nam giới từ 30 tuổi trở lên đều không nên ăn nội tạng động vật nhiều.

Việc ăn phủ tạng động vật có thể tốt với người này nhưng cũng có thể không tốt với người khác. Việc các món ăn phủ tạng của động vật có mặt trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam rất phổ biến. Vì vậy, người tiêu dùng nên biết sức khỏe của mình như thế nào, chất lượng các sản phẩm từ lục phủ ngũ tạng có tốt không để sử dụng sao cho đúng.

Những người không nên ăn lòng lợn, 'thèm' món ngon này đến mấy cũng phải tránh xa kẻo sức khỏe tụt dốc thê thảm! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người không nên ăn lòng lợn

Người bị cảm, mệt mỏi

Cháo lòng, lòng lợn là món ăn chứa nhiều cholesterol rất khó tiêu hóa. Ngoài ra, trong nội tạng động vật có khả năng chứa nhiều mầm bệnh. Những bệnh này có thể lây sang người thông qua con đường ăn uống. Do đó, khi bị cảm, mệt mỏi, tuyệt đối không được ăn cháo lòng, lòng lợn vì khó tiêu, không đảm bảo vệ sinh, có thể làm bệnh nặng hơn.

Người có đường tiêu hóa kém

Ruột động vật có thể chứa một lượng lớn vi khuẩn E.coli và vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn.

Những người có đường tiêu hóa kém ăn phải nội tạng động vật không được làm sạch cẩn thận, nấu chín kỹ hay ô nhiễm chéo sang các thức ăn, đồ uống khác trong quá trình chế biến có thể gặp nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn như lao, than, lợn đóng dấu, các bệnh ký sinh trùng như sán dây, sán chó, giun xoắn…

Những bệnh này thường để lại hậu quả nặng nề đối với sức khỏe, thậm chí có thể dẫn tới tử vong.

Những người không nên ăn lòng lợn, 'thèm' món ngon này đến mấy cũng phải tránh xa kẻo sức khỏe tụt dốc thê thảm! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người béo phì, người mắc bệnh tim mạch

Nội tạng động vật chứa nhiều chất đạm, chất béo, đặc biệt là hàm lượng cholesterol cực kỳ cao nhất là trong các bộ phận như óc, gan, cật lợn.

Những người cao tuổi, người mắc bệnh rối loạn chuyển hóa như tăng cholesterol máu, xơ vữa động mạch, gout, tiểu đường, béo phì… cần tuyệt đối kiêng những món ăn được làm từ nội tạng động vật.

Những người không nên ăn lòng lợn, 'thèm' món ngon này đến mấy cũng phải tránh xa kẻo sức khỏe tụt dốc thê thảm! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu

Các nội tạng động vật không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng (giun, sán) lây bệnh sang người.

Ngoài ra, nếu gan động vật chăn nuôi không vệ sinh (do ăn thức ăn chăn nuôi nhiễm nấm mốc) nguy cơ ô nhiễm độc tố vi nấm Aflatoxin cao - chất có khả năng gây ung thư gan ở người.

Đặc biệt, nếu lợn nhiễm liên cầu khuẩn Streptococcus suis, kể cả lợn bệnh và lợn lành mang trùng không phát bệnh, trong máu (tiết), lòng ruột nội tạng và thịt lợn sẽ chứa một lượng lớn vi khuẩn.

Khi ăn các sản phẩm từ lợn này như tiết canh, lòng, nem chua, cháo lòng… chưa được nấu chín, liên cầu khuẩn từ thức ăn đó sẽ xâm nhập vào cơ thể người và gây bệnh. Điều này cực nguy hại cho sức khỏe bà bầu.

Những người không nên ăn lòng lợn, 'thèm' món ngon này đến mấy cũng phải tránh xa kẻo sức khỏe tụt dốc thê thảm! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   lòng heo lòng lợn Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày

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