Không phải cứ ăn rau là giảm cân: Đây là 3 loại rau béo hơn thịt, khiến cân nặng tăng vùn vụt

Nhiều người lựa chọn ăn nhiều rau và thậm chí chỉ ăn rau, không ăn thịt để giảm cân . Tuy nhiên cân nặng không thấy giảm mà lại tăng, nguyên nhân vì chọn sai loại rau củ quả. Dưới đây là ba loại rau củ khiến cơ thể tăng cân nhanh hơn cả thịt, nên loại ra khỏi thực đơn nếu muốn giảm cân.

Các loại rau củ chứa nhiều tinh bột thường xuất hiện trong bữa ăn của chúng ta có thể kể đến khoai tây, khoai lang, khoai mỡ. Hàm lượng tinh bột của chúng nhìn chúng rất cao. Lượng tinh bột của 3 loại thực phẩm cao hơn nhiều so với các loại rau thông thường.

Trong quá trình giảm cân, những loại thực phẩm chứa nhiều tinh bột có thể là trở ngại cho quá trình tiêu hao mỡ. Nhiều người chỉ biết đến tinh bột trong gạo, mì mà không hề biết một số loại rau củ có nhiều tinh bột tương tự.

Cụ thể, khoai tây chứa lượng tinh bột lên tới 25%. Cứ 100 gram khoai tây cung cấp khoảng 93 calo. Ăn một củ khoai tây to cũng tương đương như việc ăn một bát cơm.

Khoai lang có lượng tinh bột dao động từ 20-28%. Cứ 100 gram cung cấp 86 calo.

Khoai mỡ có hàm lượng tinh bột lên tới 45,7%, mỗi 100 gram cung cấp 57 kcal. Ngoài ra, nó còn chứa mannan có thể nở ra gấp 80-100 lần sau khi hấp thụ nước.

Nếu ăn cơm cùng với các loại rau củ giàu tinh bột, bạn sẽ tăng cân nhanh hơn. Ngoài ra, những thực phẩm này có đặc tính hút dầu tốt. Nếu trong quá trình xào nấu bạn có quá nhiều dầu thì càng ăn sẽ càng béo.

Để không bị tăng cân, bạn hãy thay đổi phương pháp chế biến các loại rau củ giàu tinh bột. Thay vì xào nấu với nhiều dầu mỡ, hãy chọn cách hấp hoặc luộc. Khi dùng bữa, nếu đã ăn nhiều thực phẩm giàu tinh bột, hãy giảm lượng cơm.

Ảnh minh họa: Internet

Rau củ có kết cấu xốp, rỗng, dễ hút dầu mỡ

Một số loại rau có khả năng hấp thụ dầu tốt trong quá trình nấu nướng. Với những món này, lượng chất béo sẽ tăng lên. Một ví dụ điển hình là cà tím. Quả cá tím tương đối mềm, chứa nhiều nước. Trong quá trình xào nấu, nước bị bốc hơi, một lượng lớn chất béo sẽ nhân cơ hội này xâm nhập vào. Nếu thường xuyên ăn cà tìm với cách chế biến chiên hay xào thì chắc chắn, sớm muộn cũng sẽ tăng cân. Nếu bạn muốn ăn cà tím, nên đổi cách như hấp để giảm lượng chất béo nạp vào cơ thể.

Ngoài ra, các loại quả đậu cũng có nhiều lỗ bên trong, dễ ngấm dầu mỡ trong quá trình xào nấu. Đậu bắp, hành tây và các loại rau có nhiều màng nhầy cũng là món ăn hút nhiều dầu.

Đối với các loại rau này, bạn có thể đổi cách chế biến từ xào, thành hấp. Nếu vẫn muốn xào, bạn nên giảm lượng dầu mỡ và thay đầu bằng nước để làm chín rau.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau dễ bám dầu mỡ trên bề mặt

Do cấu trúc bề mặt của một số loại rau, dầu mỡ bám lên trên bề mặt lá. Bạn có thể cho rằng lớp dầu này rất mỏng, không đáng kể tuy nhiên nó có thể biến một món rau lành mạnh trở thành món ăn gây tăng cân. Một thí nghiệm đã chỉ ra rằng, cứ 100 gram xà lách có thể hấp thụ gần 20 gram dầu ăn sau khi rán, con số này còn nhiều hơn cả cà tím.

Một số loại rau lá cũng rất dễ ngấm dầu trên bề mặt như rau cải, rau muống. Nhiều người thích nhúng những loại rau này vào nồi lẩu hoặc đem xào sẽ khiến cho dầu phủ lên bề mặt rau, biến nó từ món ăn ít calo thành món ăn đầy chất béo.

Để có kết quả giảm cân tốt, chế độ ăn uống là một khía cạnh rất quan trọng. Hấp và luộc là phương pháp tiết kiệm nhiên liệu, nguyên liệu và giữ được trọn vẹn chất dinh dưỡng nên ưu tiên lựa chọn.