Đun nước với hành tây uống mỗi ngày, chị em nào cũng bất ngờ với những lợi ích kỳ diệu sau

Mới đây, các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng, nếu dùng hành tây đun nước uống có 4 hiệu quả rất thần kỳ. Cụ thể:

Hành tây là một trong những loại rau củ rất phổ biến, thế nhưng nhiều người chỉ biết hành tây có thể nấu ăn mà không biết rằng hành tây có thể đun làm nước uống hàng ngày, cực nhiều tác dụng.

Hành tây có chứa prostaglandin A, uống nước luộc hành tây có thể hấp thụ tốt prostaglandin A này, có tác dụng làm giãn mạch, giảm độ nhớt của máu, hạ huyết áp rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

2 - Hỗ trợ tiêu hóa

Hành tây có chứa allicin, mặc dù mùi này gây khó chịu nhưng chính vì tính kích thích của mùi thơm này mà nó có thể kích thích tiết axit dạ dày, từ đó nâng cao cảm giác thèm ăn và thúc đẩy tiêu hóa.

Trong khi liên tục cải thiện khả năng mở rộng của đường tiêu hóa, nó cũng có thể cải thiện khả năng nhu động của đường tiêu hóa, từ đó làm giảm các triệu chứng như chán ăn và ăn không ngon.

Ảnh minh họa: Internet

3 - Trị cảm lạnh

Nếu bị cảm lạnh do nóng lạnh xen kẽ, có thể đun một cốc nước hành tây để uống. Uống một bát nước hành tây nóng có thể thúc đẩy cơ thể đổ mồ hôi và các triệu chứng cảm lạnh sẽ được cải thiện.

Nếu cảm lạnh nghiêm trọng, bạn nên tiếp tục uống nước hành tây trong một tuần, để hỗ trợ cơ thể đổ mồ hôi mỗi ngày, các triệu chứng cảm lạnh sẽ dần được cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

4 - Chống mất ngủ, cải thiện chất lượng giấc ngủ

Kiên trì uống một bát nước hành tây đun sôi mỗi tối trước khi đi ngủ, có thể ngăn ngừa các triệu chứng mất ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Vì trong hành tây có thành phần có thể giúp ổn định thần kinh, do đó có tác dụng nhất định trong việc trấn tĩnh thần kinh, giúp ngủ ngon.

Nếu bị mất ngủ hoặc chất lượng giấc ngủ kém, bạn cũng có thể uống một bát nước hành tây đun sôi mỗi ngày trước khi đi ngủ, kiên trì trong một thời gian, chất lượng giấc ngủ sẽ ngày càng tốt hơn.

Lưu ý, nước luộc hành tây tuy có nhiều tác dụng nhưng mùi vị thực sự rất khó chịu, dẫn đến hơi thở bốc mùi. Lúc này, bạn có thể uống một cốc nước chanh, mùi chanh tươi mát giúp khử mùi hôi miệng, hoặc nhai lá trà cũng có tác dụng khử mùi hôi miệng, tất nhiên cách đơn giản và trực tiếp nhất chính là nhai kẹo cao su.