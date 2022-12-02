3 thứ tuyệt đối không để đầu giường lúc ngủ: Mất ngủ, rụng tóc, lão hóa nhanh đều là vì nó!

Sống khỏe 02/12/2022 13:50

Khi ngủ, bạn lưu ý không để 3 đồ vật sau ở đầu giường kẻo tổn hại cho sức khỏe.

Điện thoại di động

Ngày nay, mọi người thường cầm điện thoại di động mọi lúc mọi nơi, và nhiều người đã quen với việc chơi điện thoại trước khi đi ngủ. Nhưng chính vì thói quen này mà chúng ta không thể ngủ được vào ban đêm. Tình trạng ngày càng tồi tệ hơn khiến cơ thể thường xuyên phát ra những báo động!

Các chuyên gia tâm thần khuyến nghị: Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, bạn phải đưa các thiết bị điện tử có ánh sáng xanh như điện thoại di động, máy tính bảng, TV ra khỏi phòng ngủ và tránh xa đầu giường. Bởi những vật dụng này sẽ liên tục kích thích não bộ, khiến bạn luôn trong trạng thái hưng phấn dẫn đến khó đi vào giấc ngủ và trằn trọc.

Lưu ý: Tốt nhất là bạn nên hạn chế chơi điện thoại di động trước khi đi ngủ.

3 thứ tuyệt đối không để đầu giường lúc ngủ: Mất ngủ, rụng tóc, lão hóa nhanh đều là vì nó! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quần áo chất đống

Nếu bạn là người không gọn gành, thường chất đống quần áo đã cởi ra ở đầu giường thì sẽ khiến phòng ngủ bừa bộn, mất trật tự. Điều này cũng có thể dẫn tới tình trạng mất ngủ lặp đi lặp lại, có thể thức trắng đêm.

Nhiều người bị rối loạn giấc ngủ do thiếu môi trường ngủ thư giãn và thoải mái. Phòng ngủ càng gọn gàng thì bạn càng dễ ngủ. Tại sao bạn không thử thu dọn quần áo, sắp xếp gọn gàng các vật dụng trong phòng ngủ rồi nằm lên giường, tâm trí tĩnh lặng và bình yên? Bạn sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon!

3 thứ tuyệt đối không để đầu giường lúc ngủ: Mất ngủ, rụng tóc, lão hóa nhanh đều là vì nó! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gối quá mềm

Nhiều người thích kê cao gối đầu giường, quen đọc sách và gối đầu lên gối trước khi đi ngủ. Thực tế, chiếc gối chính là sát thủ vô hình đối với cột sống lưng và thắt lưng của chúng ta.

Những chiếc gối mềm khiến eo và vai của chúng ta không có điểm tựa chắc chắn ở trạng thái cúi gập người trong thời gian dài, đặc biệt dễ gây thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, ảnh hưởng cột sống, thắt lưng. Do đó, ngồi ở tư thế "bán nằm" trong thời gian dài sẽ làm tăng mệt mỏi cho cơ thể, khi ngủ cảm thấy khó chịu ở vai và cổ, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng giấc ngủ.

Ngoài ra, gối để lâu thường dễ sinh ẩm mốc và vi khuẩn, dẫn đến các vấn đề dị ứng về da và bệnh hô hấp, ngáy, nghẹt mũi... có thể khiến chúng ta mất ngủ vào ban đêm.

3 thứ tuyệt đối không để đầu giường lúc ngủ: Mất ngủ, rụng tóc, lão hóa nhanh đều là vì nó! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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