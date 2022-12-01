Uống nước đậu đen vào khung giờ này, đảm bảo phát huy tác dụng gấp đôi: Dáng đẹp, da trắng hồng quanh năm

Nhờ thế khi chế biến thành nước uống đậu đen có tác dụng làm đẹp da, cực kỳ phù hợp với phụ nữ. Người uống nước đậu đen sẽ có sắc tố da trắng mịn, hồng hào, máu lưu thông tốt mà không cần dùng nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền.

Do giá trị dinh dưỡng của đậu đen cao nên những món ăn chế biến từ đậu đen đều có tác dụng bồi bổ cơ thể tốt. 2 công dụng nổi bật nhất của đậu đen là giảm cân và thanh lọc cơ thể, làm da sáng mịn, mát mẻ và không có mụn.

Sở dĩ đậu đen mang lại tác dụng đẹp dáng và da là vì:

Cách làm đơn giản này được nhiều chị em đánh giá rằng mang lại hiệu quả tuyệt vời. Duy trì trong thời gian dài lâu giúp da dẻ sáng, tươi, vóc dáng cũng gọn gàng hơn hẳn.

Nó giúp thanh lọc cơ thể bởi đậu đen rang có chứa nhiều khoáng chất, vitamin cùng 10 loại axit amin.

Nó giúp giảm cân an toàn vì trong thành phần của nước đỗ đen có chứa isoflavone, anthocyanin giúp kiểm soát tốt lượng mỡ trong máu, hỗ trợ tích cực cho việc giảm cân an toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Uống nước đậu đen tốt là vậy nhưng chị em cần biết hai khung giờ phát huy công dụng của loại nước này tuột đối nhất, nên dùng để uống chính là:

Buổi sáng

Muốn dùng đậu đen giảm cân thì nên uống nước này vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Khi vừa ngủ dậy cơ thể chúng ta đang trong trạng thái mất nước, cần bổ sung thêm nước để có thể hoạt động nhịp nhàng. Đặc biệt dùng nước đậu vào khung giờ này giúp cơ thể hấp thu được toàn bộ dưỡng chất có lợi từ trong nước đậu.

Trước bữa ăn

Uống đỗ đen sẽ giúp cơ thể được cung cấp hàm lượng chất xơ dồi dào tốt cho hệ tiêu hóa. Đã vậy lại tạo cảm giác no lâu, không ăn nhiều từ đó đạt được mục đích duy trì vóc dáng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu chị em chưa biết cách làm nước đỗ đen uống để đẹp da, nhon dáng thì thực hiện như sau:

Chuẩn bị:

100g đậu đen xanh lòng

1 lít nước

Nồi

Chảo đáy rộng

Rây lọc

Đậu đen chọn loại hạt chắc, mẩy và không được sâu bệnh. Mua về thì rửa sạch.

Cho chảo lên bếp, để lừa vừa rồi cho toàn bộ đậu đen vào rang, đảo liên túc để đậu không cháy.

Sau khi rang chín thì cho đậu ra đĩa.

Cho 1 lít nước vào nồi nấu sôi, khi nước sôi thì cho hết số đậu đã rang vào nước và đun cho đậu sôi 10 phút.

10 phút sau tắt bếp đậy vung tầm 15 phút nữa thì lấy rây lọc bỏ đi phần xác chỉ giữ phần nước, khi nước nguội thì cho vào chai để uống dần. Nhớ bảo quản trong tủ lạnh.

Với 1 lít nước, chị em có thể chia làm 4 ly, mỗi ly 250ml để dùng, uống ngày 2 ly trước khi ăn 2 bữa chính, cách làm làm này nếu duy trì đều đặn sẽ giúp cân nặng giảm, da mịn, tóc mượt hơn nhiều lần.