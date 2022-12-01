Uống nước đậu đen vào khung giờ này, đảm bảo phát huy tác dụng gấp đôi: Dáng đẹp, da trắng hồng quanh năm

Sức khỏe 01/12/2022 13:54

Đậu đen là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nếu uống đúng thời điểm còn giúp giữ dáng đẹp da.

Do giá trị dinh dưỡng của đậu đen cao nên những món ăn chế biến từ đậu đen đều có tác dụng bồi bổ cơ thể tốt. 2 công dụng nổi bật nhất của đậu đen là giảm cân và thanh lọc cơ thể, làm da sáng mịn, mát mẻ và không có mụn.

Uống nước đậu đen vào khung giờ này, đảm bảo phát huy tác dụng gấp đôi: Dáng đẹp, da trắng hồng quanh năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ thế khi chế biến thành nước uống đậu đen có tác dụng làm đẹp da, cực kỳ phù hợp với phụ nữ. Người uống nước đậu đen sẽ có sắc tố da trắng mịn, hồng hào, máu lưu thông tốt mà không cần dùng nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền.

Cách làm đơn giản này được nhiều chị em đánh giá rằng mang lại hiệu quả tuyệt vời. Duy trì trong thời gian dài lâu giúp da dẻ sáng, tươi, vóc dáng cũng gọn gàng hơn hẳn.

Sở dĩ đậu đen mang lại tác dụng đẹp dáng và da là vì:

Nó giúp thanh lọc cơ thể bởi đậu đen rang có chứa nhiều khoáng chất, vitamin cùng 10 loại axit amin.

Nó giúp giảm cân an toàn vì trong thành phần của nước đỗ đen có chứa isoflavone, anthocyanin giúp kiểm soát tốt lượng mỡ trong máu, hỗ trợ tích cực cho việc giảm cân an toàn.

Uống nước đậu đen vào khung giờ này, đảm bảo phát huy tác dụng gấp đôi: Dáng đẹp, da trắng hồng quanh năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước đậu đen tốt là vậy nhưng chị em cần biết hai khung giờ phát huy công dụng của loại nước này tuột đối nhất, nên dùng để uống chính là:

Buổi sáng

Muốn dùng đậu đen giảm cân thì nên uống nước này vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Khi vừa ngủ dậy cơ thể chúng ta đang trong trạng thái mất nước, cần bổ sung thêm nước để có thể hoạt động nhịp nhàng. Đặc biệt dùng nước đậu vào khung giờ này giúp cơ thể hấp thu được toàn bộ dưỡng chất có lợi từ trong nước đậu.

Trước bữa ăn

Uống đỗ đen sẽ giúp cơ thể được cung cấp hàm lượng chất xơ dồi dào tốt cho hệ tiêu hóa. Đã vậy lại tạo cảm giác no lâu, không ăn nhiều từ đó đạt được mục đích duy trì vóc dáng.

Uống nước đậu đen vào khung giờ này, đảm bảo phát huy tác dụng gấp đôi: Dáng đẹp, da trắng hồng quanh năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu chị em chưa biết cách làm nước đỗ đen uống để đẹp da, nhon dáng thì thực hiện như sau:

Chuẩn bị:

100g đậu đen xanh lòng

1 lít nước

Nồi

Chảo đáy rộng

Rây lọc

Đậu đen chọn loại hạt chắc, mẩy và không được sâu bệnh. Mua về thì rửa sạch.

Cho chảo lên bếp, để lừa vừa rồi cho toàn bộ đậu đen vào rang, đảo liên túc để đậu không cháy.

Sau khi rang chín thì cho đậu ra đĩa.

Cho 1 lít nước vào nồi nấu sôi, khi nước sôi thì cho hết số đậu đã rang vào nước và đun cho đậu sôi 10 phút.

10 phút sau tắt bếp đậy vung tầm 15 phút nữa thì lấy rây lọc bỏ đi phần xác chỉ giữ phần nước, khi nước nguội thì cho vào chai để uống dần. Nhớ bảo quản trong tủ lạnh.

Với 1 lít nước, chị em có thể chia làm 4 ly, mỗi ly 250ml để dùng, uống ngày 2 ly trước khi ăn 2 bữa chính, cách làm làm này nếu duy trì đều đặn sẽ giúp cân nặng giảm, da mịn, tóc mượt hơn nhiều lần.

Uống nước đậu đen vào khung giờ này, đảm bảo phát huy tác dụng gấp đôi: Dáng đẹp, da trắng hồng quanh năm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
Từ khóa:   giảm cân nước đậu đen Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 47 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm