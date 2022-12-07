Chỉ mặt 7 món đốt mỡ thừa cấp tốc: Càng dùng càng eo ót thấy rõ, chị em ghi lại ngay còn giảm cân kịp trước Tết

Theo Boldsky, tỏi không chỉ là gia vị trong chế biến món ăn mà nó còn được xem như một loại dược liệu tốt cho sức khỏe , tăng cường miễn dịch, phòng chống lão hóa và còn có thể giúp tăng cường giảm cân nhanh chóng.

Theo đó nghiền tỏi tươi cho vào món ăn sẽ giúp giảm cân, lưu ý nghiền tỏi và giữ nó ở nhiệt độ phòng trong 10 phút sẽ giúp giữ lại 70% các hợp chất tự nhiên, tăng khả năng giảm cân đốt mỡ tốt hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí dinh dưỡng trong năm 2011 đã chỉ ra sự liên hệ giữa tỏi và việc đốt cháy chất béo. Xét về thành phần tỏi có khả năng tăng cường trao đổi chất, rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Rau chân vịt

Rau chân vịt nhiều vitamin A, C, sắt và canxi, nó gần như không chứa chất béo, ít calo, cứ 100g rau chân vịt thì chỉ chứa 23g calo, đặc biệt loại rau này chứa lượng lớn chất xơ hòa tan nên có thể giúp giảm béo hiệu quả, kiểm soát được lượng cholesterol bên trong cơ thể. Món rau này cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nhưng lại không cần phải lo ngại việc thừa calo hay tăng cân.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Hàm lượng protein và các thành phần dinh dưỡng dồi dào có trong mỗi quả trứng sẽ khiến người ăn cảm thấy no lâu, các loại thực phẩm giàu protein như trứng sẽ làm giảm sẽ thèm ăn nhanh hơn các loại thực phẩm ít protein.

Đặc biệt mỗi quả trứng chứa tất cả các axit amin cần thiết cho nhu cầu của cơ thể. Điều đó có nghĩa là nếu ăn trứng đúng cách, các axit amin này sẽ giúp tăng cường quá trình trao đổi chất hiệu quả, thực phẩm dung nạp vào cơ thể sẽ tạo ra hiệu ứng nhiệt để cơ thể đốt cháy calo nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cam, bưởi

Cam/ bưởi chứa hàm lượng lớn vitamin C, tăng cường hỗ trợ tiêu hao mỡ thừa và ức chế cơn thèm ăn hiệu quả.

Mặt khác, lượng lớn vi chất trong hai loại quả này sẽ giúp cơ thể hạn chế hấp thụ tinh bột, kích thích quá trình chuyển hóa năng lượng hấp thụ nhờ đó ngăn chặn quá trình tích tụ mỡ thừa hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi

Cá hồi giàu các loại vitamin B, đã vậy nó còn giàu omega 3, axit béo này có tác dụng tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, giúp đào thải mỡ thừa trong cơ thể ra ngoài hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch

Sở dĩ yến mạch có thể giúp giảm béo hiệu quả là vì nó có hàm lượng chất xơ cao lại giàu khoáng chất có lợi và protein. Vì vậy mà khi ăn yến mạch người ăn sẽ có cảm giác no lâu, hạn chế được những cơn thèm ăn. Loại ngũ cốc này giúp kích hoạt cơ thể đốt cháy chất béo vô cùng nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ

Súp lơ được khẳng định là thức ăn giảm mỡ săn da giàu dinh dưỡng, nó chứa nhiều sắt, vitamin C, kali và xenlulo. Ăn súp lơ xanh còn có thể bổ sung được axit folic, canxi và vitmin A. Tất cả những hoạt chất này đêuù giúp tăng cường khả năng đốt cháy chất béo bên trong cơ thể tuyệt vời nhất.