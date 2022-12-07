Chỉ mặt 7 món đốt mỡ thừa cấp tốc: Càng dùng càng eo ót thấy rõ, chị em ghi lại ngay còn giảm cân kịp trước Tết

Giảm cân 07/12/2022 07:32

Để quá trình giảm cân diễn ra thuận lợi, chị em phụ nữ nên tăng cường ăn nhiều 8 món này.

Tỏi

Theo Boldsky, tỏi không chỉ là gia vị trong chế biến món ăn mà nó còn được xem như một loại dược liệu tốt cho sức khỏe, tăng cường miễn dịch, phòng chống lão hóa và còn có thể giúp tăng cường giảm cân nhanh chóng.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí dinh dưỡng trong năm 2011 đã chỉ ra sự liên hệ giữa tỏi và việc đốt cháy chất béo. Xét về thành phần tỏi có khả năng tăng cường trao đổi chất, rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Theo đó nghiền tỏi tươi cho vào món ăn sẽ giúp giảm cân, lưu ý nghiền tỏi và giữ nó ở nhiệt độ phòng trong 10 phút sẽ giúp giữ lại 70% các hợp chất tự nhiên, tăng khả năng giảm cân đốt mỡ tốt hơn.

Chỉ mặt 7 món đốt mỡ thừa cấp tốc: Càng dùng càng eo ót thấy rõ, chị em ghi lại ngay còn giảm cân kịp trước Tết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau chân vịt

Rau chân vịt nhiều vitamin A, C, sắt và canxi, nó gần như không chứa chất béo, ít calo, cứ 100g rau chân vịt thì chỉ chứa 23g calo, đặc biệt loại rau này chứa lượng lớn chất xơ hòa tan nên có thể giúp giảm béo hiệu quả, kiểm soát được lượng cholesterol bên trong cơ thể. Món rau này cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nhưng lại không cần phải lo ngại việc thừa calo hay tăng cân.

Chỉ mặt 7 món đốt mỡ thừa cấp tốc: Càng dùng càng eo ót thấy rõ, chị em ghi lại ngay còn giảm cân kịp trước Tết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Hàm lượng protein và các thành phần dinh dưỡng dồi dào có trong mỗi quả trứng sẽ khiến người ăn cảm thấy no lâu, các loại thực phẩm giàu protein như trứng sẽ làm giảm sẽ thèm ăn nhanh hơn các loại thực phẩm ít protein.

Đặc biệt mỗi quả trứng chứa tất cả các axit amin cần thiết cho nhu cầu của cơ thể. Điều đó có nghĩa là nếu ăn trứng đúng cách, các axit amin này sẽ giúp tăng cường quá trình trao đổi chất hiệu quả, thực phẩm dung nạp vào cơ thể sẽ tạo ra hiệu ứng nhiệt để cơ thể đốt cháy calo nhiều hơn.

Chỉ mặt 7 món đốt mỡ thừa cấp tốc: Càng dùng càng eo ót thấy rõ, chị em ghi lại ngay còn giảm cân kịp trước Tết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cam, bưởi

Cam/ bưởi chứa hàm lượng lớn vitamin C, tăng cường hỗ trợ tiêu hao mỡ thừa và ức chế cơn thèm ăn hiệu quả.

Mặt khác, lượng lớn vi chất trong hai loại quả này sẽ giúp cơ thể hạn chế hấp thụ tinh bột, kích thích quá trình chuyển hóa năng lượng hấp thụ nhờ đó ngăn chặn quá trình tích tụ mỡ thừa hiệu quả.

Chỉ mặt 7 món đốt mỡ thừa cấp tốc: Càng dùng càng eo ót thấy rõ, chị em ghi lại ngay còn giảm cân kịp trước Tết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi

Cá hồi giàu các loại vitamin B, đã vậy nó còn giàu omega 3, axit béo này có tác dụng tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, giúp đào thải mỡ thừa trong cơ thể ra ngoài hiệu quả.

Chỉ mặt 7 món đốt mỡ thừa cấp tốc: Càng dùng càng eo ót thấy rõ, chị em ghi lại ngay còn giảm cân kịp trước Tết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch

Sở dĩ yến mạch có thể giúp giảm béo hiệu quả là vì nó có hàm lượng chất xơ cao lại giàu khoáng chất có lợi và protein. Vì vậy mà khi ăn yến mạch người ăn sẽ có cảm giác no lâu, hạn chế được những cơn thèm ăn. Loại ngũ cốc này giúp kích hoạt cơ thể đốt cháy chất béo vô cùng nhanh chóng.

Chỉ mặt 7 món đốt mỡ thừa cấp tốc: Càng dùng càng eo ót thấy rõ, chị em ghi lại ngay còn giảm cân kịp trước Tết - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ

Súp lơ được khẳng định là thức ăn giảm mỡ săn da giàu dinh dưỡng, nó chứa nhiều sắt, vitamin C, kali và xenlulo. Ăn súp lơ xanh còn có thể bổ sung được axit folic, canxi và vitmin A. Tất cả những hoạt chất này đêuù giúp tăng cường khả năng đốt cháy chất béo bên trong cơ thể tuyệt vời nhất.

Chỉ mặt 7 món đốt mỡ thừa cấp tốc: Càng dùng càng eo ót thấy rõ, chị em ghi lại ngay còn giảm cân kịp trước Tết - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

 

Bật mí top 7 món ăn được chuyên gia dinh dưỡng bật mí ăn đêm không lo bị tăng cân lại ít gây hại cho sức khỏe

Bật mí top 7 món ăn được chuyên gia dinh dưỡng bật mí ăn đêm không lo bị tăng cân lại ít gây hại cho sức khỏe

Dù biết không nên ăn khuya, nhưng trên thực tế có không ít người thì bữa ăn khuya là bữa mà không thể thiếu, thậm chí phải ăn khuya mới có thể đi ngủ được. Nếu vậy, bạn có thể tham khảo những thực phẩm ăn đêm dưới đây vừa ít gây hại cho sức khỏe mà cũng không cần lo tăng cân.

Xem thêm
Từ khóa:   giảm cân thực phẩm giảm cân mẹo giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 2 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no