Thêm 5 thành phần này vào nước uống mỗi ngày, có ngay bụng phẳng eo thon, dáng đẹp chuẩn chỉnh

Sức khỏe 05/12/2022 06:57

Nước giải độc không chỉ là một số cường điệu thoáng qua. Các nghiên cứu cho thấy nó thực sự giúp cơ thể bạn loại bỏ độc tố, giảm cân và tăng mức năng lượng. Nhưng cũng có một số thành phần hiệu quả cho những thức uống này, ngoài chanh và gừng, mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở nhà.

Hãy luôn giữ đủ nước và chú ý đế những công thức hay có thể cải thiện lượng nước uống hàng ngày của bạn.

1. Nước muối không i-ốt

Nên súc miệng bằng nước muối để làm sạch ruột và điều trị táo bón mãn tính. Điều quan trọng cần biết là chúng ta cần muối với lượng phù hợp và loại bỏ nó hoàn toàn không phải là một quyết định tuyệt vời. Natri giúp bạn duy trì hoạt động bình thường của các dây thần kinh, cơ và huyết áp khi nó được hòa tan trong máu.

Thêm 5 thành phần này vào nước uống mỗi ngày, có ngay bụng phẳng eo thon, dáng đẹp chuẩn chỉnh - Ảnh 1

Hãy thử súc miệng bằng nước muối nếu bạn bị táo bón mãn tính hoặc nếu bạn đang đi tiêu không đều.

Công thức :

  • Trộn 2 thìa cà phê muối biển không chứa i-ốt và 4 cốc nước ấm.
  • Nếu muốn ngon hơn có thể cho thêm chút chanh.
  • Uống nó càng nhanh càng tốt khi bụng đói.

2. Nước tỏi

Khoa học hiện đại xác nhận nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe liên quan đến việc tiêu thụ tỏi. Nó có thể làm giảm huyết áp, chống lại bệnh tật, cải thiện mức cholesterol và giải độc cơ thể khỏi các kim loại nặng. Nó xảy ra do các hợp chất lưu huỳnh mà bạn có được khi tỏi được cắt nhỏ, nghiền nát hoặc nhai.

Nhưng bạn có thể nhận được tất cả những lợi ích sức khỏe này mà không cần ăn nó. Bạn có thể thử nó trong một thức uống ngon.

Thêm 5 thành phần này vào nước uống mỗi ngày, có ngay bụng phẳng eo thon, dáng đẹp chuẩn chỉnh - Ảnh 2

Công thức:

  • Lấy 2 củ tỏi và cắt lát.
  • Đợi 10 phút rồi pha với 500ml nước.
  • Hãy để tỏi trong nước trong ít nhất 2 giờ.

3. Nước táo và quế

 

Cả táo và quế đều có thể giúp bạn giảm cân và tăng cường trao đổi chất. Trộn các thành phần này sẽ thêm một số chất chống oxy hóa quan trọng vào chế độ ăn uống của bạn, bao gồm vitamin C và B.

Quế có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm cholesterol và chống lại bệnh tiểu đường.

Thêm 5 thành phần này vào nước uống mỗi ngày, có ngay bụng phẳng eo thon, dáng đẹp chuẩn chỉnh - Ảnh 3

Công thức:

  • Cắt lát 2 quả táo. Cho chúng cùng với 2 thanh quế vào bình nước.
  • Đặt trong tủ lạnh trong một giờ để hương vị ngấm.

 

4. Nước dưa leo đá viên

 

Một thức uống giải khát mát lạnh với hương vị dưa chuột có thể hữu ích nếu bạn muốn bỏ qua cảm giác thèm uống soda hoặc trong trường hợp bạn đang thèm đồ ăn vặt. Đó là một chất chống oxy hóa tự nhiên và chỉ có 34 calo trong 1 quả dưa chuột lớn. Bạn có thể thêm dưa chuột tươi hoặc chỉ để cải thiện hương vị của thức uống.

Thêm 5 thành phần này vào nước uống mỗi ngày, có ngay bụng phẳng eo thon, dáng đẹp chuẩn chỉnh - Ảnh 4

Công thức :

  • Cắt một quả dưa chuột hoặc chẻ thành khối.
  • Đóng băng các lát hoặc khối trong tủ lạnh.
  • Thêm chúng vào nước của bạn khi bạn cảm thấy đói hoặc khát.
  • Bạn cũng có thể thêm chanh hoặc bạc hà để cải thiện hương vị.

5. Nước tiêu đen

Hạt tiêu đen là một nguyên liệu tuyệt vời nếu bạn muốn giải độc cơ thể và giảm cân. Các nghiên cứu cho rằng nó có đặc tính chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa viêm nhiễm, lão hóa sớm và bệnh tim. Hơn nữa, nó có thể cải thiện chuyển hóa đường và giảm mức cholesterol.

Thêm 5 thành phần này vào nước uống mỗi ngày, có ngay bụng phẳng eo thon, dáng đẹp chuẩn chỉnh - Ảnh 5

Công thức :

  • Chuẩn bị các nguyên liệu sau: nửa thìa hạt tiêu đen nghiền nát, 1 thìa gừng nạo, 1 thìa mật ong, 1 quả chanh và 2 ly nước.
  • Trộn hạt tiêu với gừng nạo. Bây giờ đổ mật ong vào và trộn đều mọi thứ.
  • Đun sôi nước và rót vào ly. Thêm một muỗng canh hỗn hợp vào một ly nước. Thêm nước cốt của nửa quả chanh (nếu bạn thích chanh). Uống ấm sẽ rất tốt cho bạn.
  • Theo Brightside
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