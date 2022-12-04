Không chỉ vì mục tiêu vóc dáng, đây mới thực sự là lý do đáng sợ khiến mỡ bụng cần được loại bỏ sớm

Sức khỏe 04/12/2022 16:26

Bất kể mỡ xuất hiện ở đâu trên cơ thể, chúng ta luôn lo lắng về mỡ thừa, đặc biệt khi nó ở dạng phình ra ở bụng. Nếu bạn là phụ nữ và kích thước vòng eo của bạn lớn hoặc nam giới có vòng bụng chảy sệ, rất có thể bạn đang có một lượng lớn mỡ bụng. Theo các bác sĩ, điều này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.

Hãy cùng tìm hiểu tất cả về sự nguy hiểm của việc tích mỡ bụng nhé.

1. Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn

Không chỉ vì mục tiêu vóc dáng, đây mới thực sự là lý do đáng sợ khiến mỡ bụng cần được loại bỏ sớm - Ảnh 1

Khi gan của bạn được bao phủ bởi các mô mỡ do mỡ bụng dư thừa, nó sẽ không thể xử lý lượng đường trong máu đủ tốt. Do đó, điều này sẽ giữ đường trong máu của bạn thay vì đường được xử lý bởi gan. Điều này có thể dẫn đến việc bạn có lượng đường trong máu cao hơn có thể gây ra bệnh tiểu đường.

2. Nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa cao hơn

Không chỉ vì mục tiêu vóc dáng, đây mới thực sự là lý do đáng sợ khiến mỡ bụng cần được loại bỏ sớm - Ảnh 2

Phát triển hội chứng chuyển hóa là nguy cơ bạn phải đối mặt khi sở hữu vòng eo lớn. Khi bạn có mỡ bụng và vòng eo lớn, bạn có thể dễ mắc bệnh tim, tiểu đường và đột quỵ. Những người có yếu tố rủi ro cao hơn cho thấy họ dễ mắc bất kỳ bệnh nào nêu trên.

3. Nguy cơ mắc ung thư cao hơn

Không chỉ vì mục tiêu vóc dáng, đây mới thực sự là lý do đáng sợ khiến mỡ bụng cần được loại bỏ sớm - Ảnh 3

Một nghiên cứu mới cho thấy một loại protein giải phóng từ mỡ bụng có thể biến các tế bào không phải ung thư thành tế bào ung thư, dẫn đến sự phát triển của khối u.

 

4. Nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn

Không chỉ vì mục tiêu vóc dáng, đây mới thực sự là lý do đáng sợ khiến mỡ bụng cần được loại bỏ sớm - Ảnh 4

Y học đã chứng minh rằng các tế bào mỡ nội tạng ở vùng bụng có thể tạo ra các protein có khả năng làm co mạch máu, dẫn đến huyết áp cao. Ngoài ra, những protein này có thể gây tắc nghẽn động mạch, khiến người ta dễ bị đột quỵ và đau tim.

5. Nguy cơ mất trí nhớ cao hơn

Không chỉ vì mục tiêu vóc dáng, đây mới thực sự là lý do đáng sợ khiến mỡ bụng cần được loại bỏ sớm - Ảnh 5

Theo một nghiên cứu, phụ nữ có lượng mỡ bụng lớn có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao gấp 3 lần. Điều này chủ yếu là do mỡ nội tạng, bụng sâu hoặc mỡ bụng.

Theo Brightside

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