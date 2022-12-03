Không muốn tổn thương não khi về già, nắm gọn 5 bí quyết ngăn ngừa bệnh Alzheimer này càng sớm càng tốt

Sức khỏe 03/12/2022 13:18

Bệnh Alzheimer được cho là do sự tích tụ bất thường của các protein trong và xung quanh các tế bào não. Một trong những protein liên quan được gọi là amyloid, và protein còn lại được gọi là tau, sự lắng đọng của chúng tạo thành các mảng xung quanh tế bào não và các đám rối tương ứng trong các tế bào não.

5 điều để ngăn ngừa mất trí nhớ và bệnh Alzheimer bao gồm:

1. Ngừng hút thuốc

Vì hút thuốc là một yếu tố rủi ro có thể thay đổi được nên việc ngừng hút thuốc có thể có lợi cho sức khỏe não bộ. Nguy cơ phát triển chứng mất trí nhớ, đặc biệt là bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ mạch máu, có liên quan đến việc hút thuốc hiện tại và việc ngừng hút thuốc là một biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Không muốn tổn thương não khi về già, nắm gọn 5 bí quyết ngăn ngừa bệnh Alzheimer này càng sớm càng tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích

  • Giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ
  • Giảm sự thu hẹp của các mạch máu trong tim và não

2. Giữ việc uống rượu ở mức tối thiểu

Vạch ra trước các kế hoạch giới hạn của bạn về số ngày và lượng rượu tiêu thụ. Sau đó, chọn đồ uống nhỏ hơn và có độ mạnh thấp hơn trong khi tăng dần số ngày không uống đồ uống của bạn.

Không muốn tổn thương não khi về già, nắm gọn 5 bí quyết ngăn ngừa bệnh Alzheimer này càng sớm càng tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích

  • Cải thiện hành vi và khả năng phán đoán
  • Cải thiện khả năng miễn dịch để chống lại các vấn đề sức khỏe

3. Chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng

Ăn các loại thực phẩm bao gồm ít nhất năm phần trái cây và rau quả mỗi ngày, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và sữa ít chất béo, tránh thực phẩm giàu chất béo bão hòa, đường và muối. Giữ cân nặng khỏe mạnh.

Lợi ích

  • Trí nhớ tốt hơn
  • Ít tích tụ mảng bám trong não
  • Một số bảo vệ chống teo não

4. Tập thể dục

Tập thể dục tối thiểu 150 phút mỗi tuần bằng cách thực hiện một hoạt động aerobic cường độ vừa phải (chẳng hạn như đạp xe hoặc đi bộ nhanh) hoặc nhiều nhất có thể.

Không muốn tổn thương não khi về già, nắm gọn 5 bí quyết ngăn ngừa bệnh Alzheimer này càng sớm càng tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích

  • Cải thiện trí nhớ, lý luận, phán đoán và kỹ năng tư duy (chức năng nhận thức)
  • Tăng cường kích thước của phần não liên quan đến sự hình thành trí nhớ (hippocampus)

5. Khám sức khỏe định kỳ

Bệnh Alzheimer không thể ngăn chặn được. Tuy nhiên, một lối sống, chế độ ăn uống tốt và khám sức khỏe định kỳ có thể trì hoãn các giai đoạn tiến triển của bệnh.

Không muốn tổn thương não khi về già, nắm gọn 5 bí quyết ngăn ngừa bệnh Alzheimer này càng sớm càng tốt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích

  • Phát hiện sớm làm tăng khả năng tiếp cận các lựa chọn điều trị và tỷ lệ thành công của chúng.
  • Cơ hội tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng có thể cung cấp trợ giúp y tế.

Theo Times of India

Bệnh tiểu đường: Đường thốt nốt và mật ong có phải là lựa chọn thay thế "lành mạnh" hơn cho đường không?

Bệnh tiểu đường: Đường thốt nốt và mật ong có phải là lựa chọn thay thế "lành mạnh" hơn cho đường không?

Mỗi khi chúng ta gặp một bệnh nhân tiểu đường mới, phản ứng đầu tiên của chúng ta sẽ là: "Bạn dùng bao nhiêu đường?" Phản ứng tiếp theo xuất hiện dưới hình thức một gợi ý áp dụng cho tất cả: "Đừng ăn quá nhiều đường. Thay vào đó, bạn có thể ăn đường thốt nốt hoặc mật ong".

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh Alzheimer phòng ngừa bệnh Alzheimer ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 45 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm