Vì hút thuốc là một yếu tố rủi ro có thể thay đổi được nên việc ngừng hút thuốc có thể có lợi cho sức khỏe não bộ. Nguy cơ phát triển chứng mất trí nhớ, đặc biệt là bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ mạch máu, có liên quan đến việc hút thuốc hiện tại và việc ngừng hút thuốc là một biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ

Giảm sự thu hẹp của các mạch máu trong tim và não

2. Giữ việc uống rượu ở mức tối thiểu

Vạch ra trước các kế hoạch giới hạn của bạn về số ngày và lượng rượu tiêu thụ. Sau đó, chọn đồ uống nhỏ hơn và có độ mạnh thấp hơn trong khi tăng dần số ngày không uống đồ uống của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích

Cải thiện hành vi và khả năng phán đoán

Cải thiện khả năng miễn dịch để chống lại các vấn đề sức khỏe

3. Chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng

Ăn các loại thực phẩm bao gồm ít nhất năm phần trái cây và rau quả mỗi ngày, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và sữa ít chất béo, tránh thực phẩm giàu chất béo bão hòa, đường và muối. Giữ cân nặng khỏe mạnh.

Lợi ích

Trí nhớ tốt hơn

Ít tích tụ mảng bám trong não

Một số bảo vệ chống teo não

4. Tập thể dục

Tập thể dục tối thiểu 150 phút mỗi tuần bằng cách thực hiện một hoạt động aerobic cường độ vừa phải (chẳng hạn như đạp xe hoặc đi bộ nhanh) hoặc nhiều nhất có thể.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích

Cải thiện trí nhớ, lý luận, phán đoán và kỹ năng tư duy (chức năng nhận thức)

Tăng cường kích thước của phần não liên quan đến sự hình thành trí nhớ (hippocampus)

5. Khám sức khỏe định kỳ

Bệnh Alzheimer không thể ngăn chặn được. Tuy nhiên, một lối sống, chế độ ăn uống tốt và khám sức khỏe định kỳ có thể trì hoãn các giai đoạn tiến triển của bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích

Phát hiện sớm làm tăng khả năng tiếp cận các lựa chọn điều trị và tỷ lệ thành công của chúng.

Cơ hội tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng có thể cung cấp trợ giúp y tế.

Theo Times of India