Bạn thấy đầy hơi và khó tiêu? Thử ngay những biện pháp đơn giản chữa lành ruột trong nháy mắt này

Theo các nguyên tắc ayurvedic, mọi người đều có ba lực năng lượng tự nhiên, pitta là năng lượng tiêu hóa, vata là năng lượng vận động và kapha là năng lượng bôi trơn. Khi ba doshas này mất cân bằng, nó có thể tàn phá sức khỏe và thể chất của bạn. Mỗi dosha phản ứng với các thực hành chăm sóc sức khỏe khác nhau, vì vậy khi bạn biết dosha của mình, bạn có thể bắt đầu đưa ra lựa chọn để có một đường ruột hạnh phúc hơn!

Thức ăn của chúng ta nên phải bổ dưỡng và tươi hay năng lượng sống. Thực phẩm đã qua chế biến không tươi, không bổ dưỡng và không mang lại cảm giác sảng khoái cho bụng của chúng ta. Thực phẩm cũ và ôi thiu gây ra các vấn đề như xỉn màu trái ngược với thực phẩm tươi sống.

Các loại thảo mộc cho một đường ruột sạch

Các loại thảo mộc là những lựa chọn tốt để chữa bệnh và duy trì đường ruột khỏe mạnh. Người ta cũng có thể thêm các loại thảo mộc như nghệ, thì là và mật ong thô để có sức khỏe đường ruột tốt hơn trong các sản phẩm thực phẩm có liên quan.

Một mẹo chuyên nghiệp là tránh xa salad lạnh để tiêu hóa tốt hơn. Bên cạnh đó, thực phẩm có nguồn gốc địa phương và bền vững, được nấu bằng chánh niệm một cách tự nhiên sẽ giúp tăng cường năng lượng và sức khỏe.

Đổ mồ hôi

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Tập thể dục tăng cường khả năng miễn dịch bằng cách tăng cường sức chịu đựng và khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể. Nó hỗ trợ loại bỏ và lưu thông chất thải. Tập thể dục thường xuyên thúc đẩy giải phóng endorphin, giúp giảm lo lắng và kiểm tra sức khỏe tổng thể của bạn.

Để đảm bảo bạn có một đường ruột khỏe mạnh, bạn nên tăng cường hoạt động trao đổi chất trong cơ thể và dành 45–60 phút tập thể dục hoặc yoga hàng ngày. Một chế độ ăn uống Ayurveda cân bằng kết hợp với yoga hoặc tập thể dục là chìa khóa để đạt được một cơ thể và đường ruột cân đối.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, hãy để bản thân thoát khỏi căng thẳng và lo lắng, nghỉ ngơi một chút và ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe, tốt nhất là thực phẩm tươi nấu tại nhà. Ruột của chúng ta là cơ quan duy nhất trong cơ thể có khả năng tự chữa lành và trẻ hóa. Hãy chú ý đến cơ thể của bạn và lắng nghe xem nó có đang cố nói với bạn điều gì không? Nếu bạn bối rối và lo lắng về sức khỏe của mình, hãy tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ.

Theo Times of India