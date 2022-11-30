Ung thư dạ dày và GERD đều khác nhau. Lần đầu tiên xảy ra khi các tế bào ung thư sinh sôi nảy nở không kiểm soát trong dạ dày và phát triển nhanh chóng trong dạ dày, còn được gọi là ung thư dạ dày, trong khi GERD xảy ra khi axit dạ dày thường xuyên chảy ngược vào ống nối miệng và dạ dày của bạn.

Nhưng nếu cơn đau dạ dày của bạn kéo dài, cảm thấy bất thường và làm gián đoạn các hoạt động hàng ngày của bạn thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu các triệu chứng liên quan cho thấy GERD ( bệnh trào ngược dạ dày thực quản) hoặc bệnh gì đó nghiêm trọng hơn như ung thư dạ dày? Làm thế nào để bạn phân biệt giữa các triệu chứng giống nhau một cách kỳ lạ được chia sẻ bởi cả hai điều kiện?

Theo bác sĩ, không có nguyên nhân gây ung thư dạ dày được xác định, nhưng có những yếu tố nguy cơ có thể làm tăng nguy cơ:

• Béo phì có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Nó có thể làm tăng nguy cơ do tín hiệu insulin bị thay đổi, viêm mãn tính cấp thấp liên quan đến béo phì và thay đổi chuyển hóa hormone giới tính.

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• Thường xuyên ăn thức ăn mặn có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Điều này bao gồm thực phẩm đã được sấy khô, hun khói, muối hoặc ngâm, cũng như thực phẩm có hàm lượng muối cao. Trái cây và rau quả tươi là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Mặt khác, lối sống ít vận động, uống rượu, béo phì, hút thuốc và chế độ ăn uống không lành mạnh đều góp phần gây ra GERD, bác sĩ chia sẻ.

Làm thế nào để phân biệt giữa các triệu chứng của GERD và ung thư dạ dày?

Bệnh nhân bị GERD sẽ có các triệu chứng như trào ngược, đau ngực sau xương ức, buồn nôn, nôn tái phát, trong khi bệnh nhân lâm sàng bị ung thư dạ dày có khả năng có các triệu chứng như chán ăn, sụt cân đáng kể (Khoảng 10% tổng trọng lượng cơ thể), đau bụng trên dai dẳng, đôi khi nôn mửa tái phát, ngoài các loại triệu chứng mà GERD gặp phải người bệnh.

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Chán ăn và sụt cân là hai trong số các triệu chứng phổ biến nhất, trong khi nóng rát bên dưới ngực, thức ăn trào ngược lên miệng, có khối u trong cổ họng và đau bụng trên phổ biến hơn với GERD.

Các lựa chọn điều trị

Cho rằng GERD lành tính hơn, một số thay đổi lối sống như giảm cân, tránh thức ăn béo và cay cũng như thuốc có thể giúp giảm bớt các triệu chứng GERD. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn. Bác sĩ Jain nói rằng điều trị GERD bằng phẫu thuật là một lựa chọn. Một bệnh nhân cũng có thể lựa chọn phẫu thuật nếu họ không muốn phụ thuộc lâu dài vào thuốc và các tác dụng phụ có thể xảy ra của chúng.

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Trong trường hợp ung thư dạ dày, nó được quản lý tốt nhất dưới sự chăm sóc của một nhóm đa ngành.

Các lựa chọn điều trị phụ thuộc vào giai đoạn ung thư, bao gồm:

Phẫu thuật triệt để

Hóa trị

Xạ trị

Liệu pháp miễn dịch

Theo bác sĩ, nếu các triệu chứng giống nhau hoặc nếu bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đáng báo động như giảm cân đáng kể, sưng tấy ở vùng bụng trên, nôn mửa dai dẳng ngay cả sau khi dùng thuốc, huyết sắc tố thấp (Thiếu máu), họ có thể yêu cầu nội soi dạ dày và một số phương thức chẩn đoán hình ảnh như Siêu âm hoặc CT bụng để xác định chẩn đoán ung thư dạ dày.

Theo Times of Inida