Huyết áp cao: Dấu hiệu máu lưu thông kém ở bàn chân cần đi khám khẩn cấp

Sức khỏe 29/11/2022 12:28

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), huyết áp không được kiểm soát là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây ra các bệnh tim mạch (CVD) như đau tim và đột quỵ, đồng thời là nguyên nhân gây nên số ca tử vong thương tâm.

Huyết áp cao: Dấu hiệu máu lưu thông kém ở bàn chân cần đi khám khẩn cấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Là một kẻ giết người thầm lặng, huyết áp cao hoặc tăng huyết áp có thể không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào, điều này khiến nó trở nên nguy hiểm và đáng lo ngại hơn. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) cho biết, huyết áp cao không thể chữa khỏi. Nhưng nó có thể được quản lý một cách hiệu quả thông qua thay đổi lối sống và khi cần dùng thuốc.

Huyết áp cao ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn như thế nào?

Mặc dù huyết áp cao là một trong những yếu tố rủi ro lớn nhất đối với tim mạch, nhưng nó chủ yếu được biết đến với những tổn thương và tác hại mà nó gây ra cho các mạch máu.

Hệ thống tuần hoàn giúp bơm máu từ tim đến phổi để lấy oxy. Sau đó, tim sẽ gửi máu đã được oxy hóa qua các động mạch đến phần còn lại của cơ thể. Mặt khác, các tĩnh mạch mang máu nghèo oxy trở lại tim để bắt đầu lại quá trình lưu thông.

Huyết áp cao: Dấu hiệu máu lưu thông kém ở bàn chân cần đi khám khẩn cấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Huyết áp cao khiến tim phải làm việc nhiều hơn, đồng thời làm cho các mạch máu hoạt động kém hiệu quả hơn. Lực và ma sát từ áp suất của máu cuối cùng sẽ làm hỏng các mô mỏng manh bên trong động mạch.

Huyết áp cao gây ra bệnh động mạch ngoại biên PAD như thế nào? Nó là gì?

Như đã giải thích, huyết áp cao có thể làm hỏng các mô mỏng manh bên trong động mạch. Một số động mạch này cũng có ở chân và bàn chân của bạn. Điều này dẫn đến lưu thông kém ở phần dưới cơ thể của bạn, dẫn đến tình trạng gọi là PAD hoặc bệnh động mạch ngoại biên.

Mặc dù bản thân PAD không nguy hiểm hoặc đe dọa đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị, nó có thể phát triển và gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng bao gồm suy tim hoặc đau tim.

Dấu hiệu tuần hoàn kém ở bàn chân

Huyết áp cao: Dấu hiệu máu lưu thông kém ở bàn chân cần đi khám khẩn cấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia chăm sóc bàn chân và mắt cá chân nâng cao có trụ sở tại Mỹ, một trong những triệu chứng của PAD do huyết áp cao là bàn chân lạnh.

Ngoài ra, một người cũng có thể phát triển "ngón chân đỏ hoặc xanh, ngứa ran ở bàn chân và rụng lông bất ngờ ở chân, tất cả đều có thể chỉ ra các vấn đề về tuần hoàn."

Khi nói đến PAD, cholesterol cao cũng có thể là một nguyên nhân

Bệnh động mạch ngoại vi cũng là kết quả của một tình trạng gọi là xơ vữa động mạch. Xơ vữa động mạch xảy ra khi các chất béo, được gọi là mảng bám, tích tụ trong thành động mạch, làm hẹp động mạch và làm cho động mạch cứng lại. Điều này thường do cholesterol cao, một yếu tố nguy cơ lớn khác gây ra bệnh tim.

Điều đó nói rằng khi xơ vữa động mạch hạn chế lưu lượng máu trong các động mạch dẫn đến tim của bạn, nó sẽ gây ra PAD, chủ yếu ảnh hưởng đến chân và bàn chân.

Các triệu chứng khác cần lưu ý

Huyết áp cao: Dấu hiệu máu lưu thông kém ở bàn chân cần đi khám khẩn cấp - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phòng khám Mayo liệt kê các triệu chứng khác có thể báo hiệu PAD- liên quan đến cholesterol cao. Bao gồm các:

- Tê hoặc yếu chân

- Không có hoặc mạch yếu ở chân hoặc bàn chân

- Da chân sáng bóng

- Thay đổi màu da ở chân

- Móng chân mọc chậm hơn

- Vết loét ở ngón chân, bàn chân hoặc cẳng chân không lành

- Đau khi sử dụng cánh tay, chẳng hạn như đau và chuột rút khi đan, viết hoặc làm các công việc thủ công khác

- Rối loạn cương dương

- Rụng lông hoặc mọc lông chậm hơn ở chân

Các cách kiểm soát huyết áp cao

Huyết áp cao: Dấu hiệu máu lưu thông kém ở bàn chân cần đi khám khẩn cấp - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết, ngăn ngừa huyết áp cao có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Để làm được điều đó, cơ thể khỏe mạnh chia sẻ một vài thói quen sống lành mạnh để bạn rèn luyện. Bao gồm các:

- Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh

- Duy trì cân nặng khỏe mạnh

- Vận động cơ thể, tập thể dục thường xuyên

- Từ bỏ hút thuốc

- Hạn chế uống rượu

- Ngủ đủ giấc

Theo Times of India

Vừa ăn ngon lại giảm cân hiệu quả, bạn nhất định không nên bỏ lỡ những thực phẩm này

Vừa ăn ngon lại giảm cân hiệu quả, bạn nhất định không nên bỏ lỡ những thực phẩm này

Việc giảm cân luôn đỏi hỏi bạn đánh đổi bằng những bữa ăn kiêng và cơn thèm của mình. Nhưng đó không hẳn là điều chính xác, giảm cân hiệu quả là khi bạn có một chế độ ăn uống cân bằng, những loại thực phẩm vừa ngon, hợp vị giác lại hỗ trợ giảm cân sau đây sẽ là "đồng minh" lý tưởng của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   biểu hiện huyết áp cao Ngăn ngừa và kiểm soát huyết áp dấu hiệu tăng huyết áp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm