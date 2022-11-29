Huyết áp cao ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn như thế nào?

Là một kẻ giết người thầm lặng, huyết áp cao hoặc tăng huyết áp có thể không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào, điều này khiến nó trở nên nguy hiểm và đáng lo ngại hơn. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) cho biết, huyết áp cao không thể chữa khỏi. Nhưng nó có thể được quản lý một cách hiệu quả thông qua thay đổi lối sống và khi cần dùng thuốc.

Hệ thống tuần hoàn giúp bơm máu từ tim đến phổi để lấy oxy. Sau đó, tim sẽ gửi máu đã được oxy hóa qua các động mạch đến phần còn lại của cơ thể. Mặt khác, các tĩnh mạch mang máu nghèo oxy trở lại tim để bắt đầu lại quá trình lưu thông.

Mặc dù huyết áp cao là một trong những yếu tố rủi ro lớn nhất đối với tim mạch, nhưng nó chủ yếu được biết đến với những tổn thương và tác hại mà nó gây ra cho các mạch máu.

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Huyết áp cao khiến tim phải làm việc nhiều hơn, đồng thời làm cho các mạch máu hoạt động kém hiệu quả hơn. Lực và ma sát từ áp suất của máu cuối cùng sẽ làm hỏng các mô mỏng manh bên trong động mạch.

Huyết áp cao gây ra bệnh động mạch ngoại biên PAD như thế nào? Nó là gì?

Như đã giải thích, huyết áp cao có thể làm hỏng các mô mỏng manh bên trong động mạch. Một số động mạch này cũng có ở chân và bàn chân của bạn. Điều này dẫn đến lưu thông kém ở phần dưới cơ thể của bạn, dẫn đến tình trạng gọi là PAD hoặc bệnh động mạch ngoại biên.

Mặc dù bản thân PAD không nguy hiểm hoặc đe dọa đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị, nó có thể phát triển và gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng bao gồm suy tim hoặc đau tim.

Dấu hiệu tuần hoàn kém ở bàn chân

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Theo các chuyên gia chăm sóc bàn chân và mắt cá chân nâng cao có trụ sở tại Mỹ, một trong những triệu chứng của PAD do huyết áp cao là bàn chân lạnh.

Ngoài ra, một người cũng có thể phát triển "ngón chân đỏ hoặc xanh, ngứa ran ở bàn chân và rụng lông bất ngờ ở chân, tất cả đều có thể chỉ ra các vấn đề về tuần hoàn."

Khi nói đến PAD, cholesterol cao cũng có thể là một nguyên nhân

Bệnh động mạch ngoại vi cũng là kết quả của một tình trạng gọi là xơ vữa động mạch. Xơ vữa động mạch xảy ra khi các chất béo, được gọi là mảng bám, tích tụ trong thành động mạch, làm hẹp động mạch và làm cho động mạch cứng lại. Điều này thường do cholesterol cao, một yếu tố nguy cơ lớn khác gây ra bệnh tim.

Điều đó nói rằng khi xơ vữa động mạch hạn chế lưu lượng máu trong các động mạch dẫn đến tim của bạn, nó sẽ gây ra PAD, chủ yếu ảnh hưởng đến chân và bàn chân.

Các triệu chứng khác cần lưu ý

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Phòng khám Mayo liệt kê các triệu chứng khác có thể báo hiệu PAD- liên quan đến cholesterol cao. Bao gồm các:

- Tê hoặc yếu chân

- Không có hoặc mạch yếu ở chân hoặc bàn chân

- Da chân sáng bóng

- Thay đổi màu da ở chân

- Móng chân mọc chậm hơn

- Vết loét ở ngón chân, bàn chân hoặc cẳng chân không lành

- Đau khi sử dụng cánh tay, chẳng hạn như đau và chuột rút khi đan, viết hoặc làm các công việc thủ công khác

- Rối loạn cương dương

- Rụng lông hoặc mọc lông chậm hơn ở chân

Các cách kiểm soát huyết áp cao

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Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết, ngăn ngừa huyết áp cao có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Để làm được điều đó, cơ thể khỏe mạnh chia sẻ một vài thói quen sống lành mạnh để bạn rèn luyện. Bao gồm các:

- Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh

- Duy trì cân nặng khỏe mạnh

- Vận động cơ thể, tập thể dục thường xuyên

- Từ bỏ hút thuốc

- Hạn chế uống rượu

- Ngủ đủ giấc

Theo Times of India