Chỉ mất 10 phút, 5 bài tập sau sẽ đánh bại cơn đau lưng nhanh chóng

Giảm cân 28/11/2022 10:43

Đau lưng ảnh hưởng đến khoảng một nửa số người đang làm việc mỗi năm. Nhưng đừng sợ, trong hầu hết các trường hợp, loại đau này thường là do cơ học, hoặc không phải do nguyên nhân tự nhiên. Điều này có nghĩa là nó không phải do tình trạng sức khỏe nghiêm trọng gây ra và có thể thuyên giảm với sự trợ giúp của một số bài tập đơn giản.

5 bài tập hiệu quả nhất sau đây sẽ giúp bạn tạm biệt cơn đau lưng chỉ trong 10 phút.

1. Tư thế gác chân lên tường

Vị trí ban đầu: Nằm nghiêng, hai chân đặt chồng lên nhau, song song với tường, thân trên vuông góc với tường.

Chỉ mất 10 phút, 5 bài tập sau sẽ đánh bại cơn đau lưng nhanh chóng - Ảnh 1

Phải làm gì :

  • Đặt một con lăn xốp hoặc một tấm chăn gấp dưới lưng dưới của bạn.
  • Từ từ lăn từ bên hông của bạn sang phía sau của bạn và mở rộng hai chân của bạn lên tường.
  • Giữ nguyên tư thế này trong khoảng 2-3 phút.
  • Để thoát ra khỏi tư thế, kéo đầu gối về phía ngực và lăn sang một bên.

Lợi ích: Tư thế gác chân lên tường giúp giải phóng sự căng cơ ở lưng, giảm đau đầu và làm dịu cơn đau bụng kinh.

2. Nâng cao tay và chân luân phiên

Vị trí ban đầu : Nằm sấp, hai tay duỗi thẳng trên đầu và duỗi thẳng chân.

Chỉ mất 10 phút, 5 bài tập sau sẽ đánh bại cơn đau lưng nhanh chóng - Ảnh 2

Phải làm gì :

  • Giữ thẳng tay và chân, đồng thời nâng cánh tay phải và chân trái lên.
  • Giữ trong vài giây trước khi trở lại vị trí ban đầu.
  • Đổi bên và lặp lại bài tập.
  • Thực hiện động tác nâng lên 10 - 20 lần cho mỗi bên.

Lợi ích: Nâng cao tay và chân xen kẽ giúp tăng sức mạnh cơ bắp của bạn, sửa tư thế và cải thiện khả năng vận động của bạn.

3. Xoay lồng ngực

Vị trí ban đầu: Chống tay và đầu gối, đầu gối dưới hông, tay dưới vai.

Chỉ mất 10 phút, 5 bài tập sau sẽ đánh bại cơn đau lưng nhanh chóng - Ảnh 3

Phải làm gì:

  • Đưa tay phải lên đầu, đảm bảo rằng khuỷu tay của bạn hướng ra một bên.
  • Xoay thân trên của bạn sang bên phải và nhìn lên trần nhà.
  • Giữ ở đầu trong vài giây, sau đó hạ xuống trở lại vị trí ban đầu.
  • Lặp lại 8 - 10 lần cho mỗi bên.

Lợi ích: Bài tập xoay lồng ngực giúp cải thiện tư thế, vận động khớp và ổn định cột sống của bạn.

4. Căng chân 

Vị trí ban đầu: Nằm ngửa, duỗi thẳng chân.

Chỉ mất 10 phút, 5 bài tập sau sẽ đánh bại cơn đau lưng nhanh chóng - Ảnh 4

Phải làm gì:

  • Giữ chân trái thẳng, kéo đầu gối phải vào ngực.
  • Đặt dây đeo hoặc khăn quanh bàn chân phải của bạn.
  • Duỗi thẳng chân phải về phía trần nhà, càng xa càng tốt.
  • Giữ trong 30 giây, sau đó trở lại vị trí ban đầu và lặp lại ở phía đối diện.

Lợi ích : Động tác duỗi căn chân giúp kéo dài cơ đùi và giảm áp lực lên lưng dưới của bạn.

5. Tư thế kim tự tháp

Vị trí ban đầu: Đứng trên mặt đất, hai chân rộng bằng hông.

Chỉ mất 10 phút, 5 bài tập sau sẽ đánh bại cơn đau lưng nhanh chóng - Ảnh 5

Phải làm gì:

  • Lùi lại một bước với chân trái của bạn.
  • Khẽ xoay chân trái sang một bên sao cho tạo với chân một góc 45 độ.
  • Đặt hai tay lên khuỷu tay đối diện sau lưng.
  • Từ từ uốn cong về phía trước trên chân phải của bạn.
  • Giữ trong vài giây để cảm thấy căng ra, sau đó nâng phần thân trên của bạn ra sau.
  • Lặp lại 5-10 lần, sau đó chuyển sang chân còn lại.

Lợi ích: Tư thế kim tự tháp kéo giãn gân và lưng dưới của bạn, đồng thời tăng cường sức mạnh cho cơ tứ đầu, bàn chân và ống chân của bạn.

Theo Brightside

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