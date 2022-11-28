Vừa ăn ngon lại giảm cân hiệu quả, bạn nhất định không nên bỏ lỡ những thực phẩm này

Gà sốt ớt cayenne khi bạn muốn món gì ngon hơn một chút

Một khẩu phần ngực chứa ít hơn 150 calo và cũng có một lượng protein tốt để giữ cho bạn cảm thấy no trong thời gian dài. Nêm gia vị với một ít nước sốt ớt cayenne sẽ không chỉ tạo thêm vị cay cho món ăn mà còn giúp tăng cường đốt cháy calo của bạn.

Xúc xích là loại thịt đã qua chế biến chứa đầy muối và chất béo bão hòa, cả hai đều gây bất lợi cho mục tiêu giảm cân của bạn. Ăn ức gà là một lựa chọn lành mạnh hơn.

Bột yến mạch: bữa ăn dễ chế biến nhất

Chúng ta đều biết rằng thêm chất xơ vào chế độ ăn uống có thể dẫn đến giảm cân và với khoảng 4 gam chất xơ mỗi cốc, bột yến mạch là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn. Nếu chỉ ăn bột yến mạch nghe có vẻ quá nhạt nhẽo, hãy thử thêm quả việt quất hoặc quả óc chó vào đó.

Thưởng thức trà ô long khi bạn cảm thấy khát

Hãy tin tưởng trà ô long để làm dịu cơn khát cũng như giúp bạn chống tăng cân. Loại trà truyền thống của này giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của bạn và cải thiện việc huy động chất béo, do đó hỗ trợ giảm cân.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học Trung Quốc đã chứng minh hiệu quả của nó trong việc kiểm soát tăng cân do chế độ ăn uống và chống lại bệnh béo phì.

Bông cải xanh với đậu cho nhu cầu vitamin C của bạn

Bông cải xanh chứa sự kết hợp hoàn hảo của quá trình trao đổi chất giúp tăng cường canxi và vitamin C, rất cần thiết nếu chúng ta đang thực hiện chế độ giảm cân. Nó cũng được biết đến với công dụng làm tăng quá trình tiêu hóa, hấp thụ và lưu trữ thức ăn, do đó không để cơ thể tăng thêm cân. Đậu là một đồng minh tuyệt vời với bông cải xanh vì chúng rất giàu chất xơ và genistein - một hợp chất hỗ trợ giảm cân.

Dưa hấu, loại trái cây phù hợp cho mong muốn bụng phẳng lỳ

Ăn trái cây luôn có lợi cho sức khỏe và nếu mục tiêu của bạn là giảm béo bụng, thì không đâu khác ngoài dưa hấu. Dưa hấu chứa 91% nước và ít chất béo. Ăn dưa hấu sẽ ngăn chặn cơn đói mà không nạp thêm chất béo vào cơ thể.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng ăn trái cây không giống như uống nước trái cây được bán trong siêu thị. Những loại nước trái cây này có thêm đường và chất bảo quản và cần phải tránh bằng mọi giá.

Các bài tập để có bụng phẳng

Một số bài tập có hiệu quả hơn những bài khác trong việc giúp bạn loại bỏ lớp mỡ bụng cứng đầu. Phần tốt nhất của nhiều bài tập này là để thực hiện chúng, bạn không cần phải đến phòng tập thể dục, chúng có thể dễ dàng thực hiện trong sự thoải mái tại nhà của bạn hoặc trong công viên gần đó.

Hít đất

Burpees (bài tập nhảy đốt cháy mỡ bụng)

Crunches (bài tập gập bụng)

Chạy (bạn có thể sử dụng máy chạy bộ)

Nhảy dây

Theo Brightside