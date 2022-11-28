Đau đầu dai dẳng vì "thủ phạm" chính là những thứ bạn vẫn hay làm này, cắt giảm ngay nếu không muốn hệ lụy xấu

Tuy nhiên, đã có phát hiện ra rằng có những yếu tố khác ít được biết đến hơn có thể gây ra cơn đau này, vì vậy hãy đọc thêm để tìm hiểu cách bạn có thể giảm bớt cơn đau đầu hoặc thậm chí ngăn chặn nó.

Lưng trên, vai và cổ của bạn bị căng do tư thế xấu, điều này có thể dẫn đến đau đầu do căng thẳng. Thông thường, đáy hộp sọ là nơi cảm thấy đau, mặc dù đôi khi nó có thể lan vào mặt, đặc biệt là trán.

Cách ngăn ngừa hoặc giảm đau:

Cố gắng tránh ngồi hoặc đứng ở một vị trí trong thời gian dài và cố gắng hết sức để luôn ngồi thẳng. Ngoài ra, nếu bạn nói chuyện điện thoại nhiều, hãy cân nhắc đeo tai nghe đặc biệt, vì giữ điện thoại giữa đầu và vai có thể làm căng cơ và là nguyên nhân gây đau đầu.

2. Nỗi lo mùa thu

Lo lắng mùa thu là một dạng SAD (rối loạn cảm xúc theo mùa) có liên quan đến sự thay đổi của các mùa. Các triệu chứng lo lắng gia tăng trong những tháng mùa thu không phải là điều hiếm gặp và có thể là do chúng ta thường ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hơn, chúng ta lo lắng về những mục tiêu mà mình không đạt được, thời điểm bắt đầu một năm học mới và nhiều điều khác.

Bên cạnh những thay đổi về cảm xúc và tâm trạng mà lo lắng có thể gây ra, nó cũng có thể là nguyên nhân khiến bạn bị đau đầu thường xuyên hơn.

Cách ngăn ngừa hoặc xoa dịu cơn đau:

Nhận nhiều ánh sáng mặt trời hơn sẽ giúp cơ thể bạn sản xuất vitamin D và các kích thích tố, chẳng hạn như melatonin và serotonin, đóng vai trò rất lớn trong việc ổn định tâm trạng. Tập thể dục, trải nghiệm mới và áp dụng một thói quen mới cũng có thể góp phần làm dịu các triệu chứng lo âu của bạn. Ngoài ra, tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin D và tryptophan có thể là một điểm cộng lớn.

3. Không ăn uống điều độ

Nếu bạn bỏ bữa và không ăn gì trong một thời gian, lượng đường trong máu của bạn có thể giảm xuống và cơ thể bạn sẽ giải phóng các hormone gửi tín hiệu đến não rằng bạn đang đói. Những hormone này có thể thắt chặt các mạch máu trong cơ thể bạn, điều này có thể dẫn đến cơn đau đầu do đói hoặc thậm chí là chứng đau nửa đầu.

Cách ngăn ngừa hoặc giảm bớt cơn đau:

Cơ thể bạn cần một nguồn cung cấp năng lượng ổn định để hoạt động bình thường và thức ăn là nguồn cung cấp chính. Vì vậy, những cơn đau đầu do không ăn uống điều độ có thể thuyên giảm bằng cách ăn và uống nước.

Tuy nhiên, nếu bạn đang trải qua chứng đau nửa đầu liên quan đến đói, ăn uống có thể không đủ để giảm đau, nhưng một số người nhận thấy rằng tiêu thụ một chút caffein có thể giúp ích.

4. Trời lạnh

Thời tiết lạnh có thể làm giảm áp suất khí quyển, có thể gây đau tai hoặc xoang. Ngoài ra, nếu không khí lạnh khô, nó có thể làm khô một số màng xoang, gây đau đầu và khiến chứng đau nửa đầu trở nên tồi tệ hơn. Những người bị đau cơ xơ hóa (một hội chứng đau mãn tính) đặc biệt có nguy cơ bị đau đầu do thay đổi thời tiết.

Cách ngăn ngừa hoặc giảm đau:

Một chế độ ăn uống cân bằng, giữ đủ nước, kiểm soát căng thẳng và nghỉ ngơi đầy đủ là tất cả những điều có thể giúp bạn giảm hoặc ngăn ngừa đau đầu.

5. Thư giãn sau căng thẳng

Bạn có cảm thấy ổn từ thứ Hai đến thứ Sáu mặc dù lịch trình bận rộn của bạn, nhưng vào thứ Bảy, bạn lại thức dậy với một cơn đau đầu dữ dội không? Đó là bởi vì sự căng thẳng mà bạn tích lũy trong tuần giảm bớt và mức độ hormone gây căng thẳng giảm xuống. Điều này có thể dẫn đến sự giải phóng nhanh chóng các chất dẫn truyền thần kinh truyền xung động đến các mạch máu, ra lệnh cho chúng co lại rồi giãn ra, gây đau đầu.

Cách ngăn ngừa hoặc xoa dịu cơn đau:

Cố gắng tránh ngủ nướng vào cuối tuần. Ngủ 8 tiếng là quá đủ để cơ thể bạn được nghỉ ngơi hợp lý, vì vậy ngủ quá nhiều có thể dẫn đến đau đầu.

Theo Brightside