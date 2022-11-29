Mách bạn 6 bí quyết trị ho, tiêu đờm, giảm nhầy tự nhiên siêu hiệu quả

Dưới đây là 6 cách để điều trị ho và có đờm khó chịu.

Phụ nữ cần khoảng 11,5 cốc (2,7 L) nước mỗi ngày, trong khi nam giới cần khoảng 15,5 cốc (3,7 L) mỗi ngày. Để giúp giảm đờm, hãy uống các chất lỏng nóng như nước ấm, trà hoặc rượu táo. Hơi nóng sẽ làm mềm và loãng chất nhầy, cho phép nó thoát ra ngoài dễ dàng hơn. Điều này hỗ trợ trong việc hắng giọng của bạn.

Chất lỏng sẽ giúp làm loãng chất nhầy, ngăn chất nhầy tích tụ trong cổ họng của bạn. Uống nhiều nước, trà và các loại đồ uống khác để đảm bảo bạn đáp ứng nhu cầu nước hàng ngày. Ăn nhẹ các loại thực phẩm chứa nước, chẳng hạn như súp hoặc trái cây.

2. Súc miệng bằng nước muối

Súc miệng bằng nước muối giúp làm loãng đờm và thông cổ họng. Một cốc nước ấm nên chứa 2 đến 3 thìa muối. Nhấp một ngụm nước muối và súc miệng trong vài giây với tư thế ngửa đầu ra sau trong khi vẫn giữ nước trên cổ họng. Sau đó lặp lại quá trình nhổ nước ra.

Bạn có thể lặp lại quy trình này thường xuyên nếu cần trong ngày, khoảng hai đến ba giờ một lần. Biện pháp khắc phục tại nhà này thậm chí có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp trên.

3. Uống trà bạc hà

Trà bạc hà có chứa tinh dầu bạc hà, một loại tinh dầu có thể làm giảm các triệu chứng cảm lạnh và cúm như ho, đờm, sổ mũi, nghẹt mũi và đau đầu. Loại trà này cũng có đặc tính kháng khuẩn, kháng vi-rút và chống viêm giúp cơ thể chống lại cảm lạnh và phục hồi nhanh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

4. ​Hít hơi nước từ một bát nước nóng

Hít hơi nước làm từ nước muối nhẹ và tinh dầu thực vật như bạch đàn và hương thảo sẽ giúp giữ ẩm cho màng nhầy của bạn. Để thông mũi, bạn cũng có thể nhỏ vài giọt tinh dầu này lên khăn tay và hít một hơi thật sâu.

5. Nghệ

Củ nghệ là một siêu thực phẩm tuyệt vời. Thuốc giảm đau, giảm viêm và tăng cường khả năng miễn dịch, chính xác là những gì bác sĩ đã chỉ định!

Ảnh minh họa: Internet

Trong một ly sữa không sữa nóng, trộn nửa thìa cà phê hạt tiêu đen và bột nghệ, và một thìa cà phê mật ong. Bạn có thể uống thứ nước pha chế thơm ngon này hàng ngày cho đến khi hết dịch nhầy.

Không sử dụng sữa bò trong công thức này vì các sản phẩm từ sữa có thể làm đặc chất nhầy, điều này trái ngược với những gì bạn muốn. Bạn cũng có thể thử trà nghệ không sữa.

6. Tránh uống rượu và caffein

Ảnh minh họa: Internet

Một người tiêu thụ quá nhiều một trong hai chất sẽ bị mất nước. Uống nhiều đồ uống ấm, không chứa caffein khi có vấn đề về chất nhầy và đờm.

Theo Times of India