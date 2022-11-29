Mách bạn 6 bí quyết trị ho, tiêu đờm, giảm nhầy tự nhiên siêu hiệu quả

Sức khỏe 29/11/2022 12:28

Đờm và chất nhầy là dấu hiệu của nhiễm trùng cơ bản và không nên bỏ qua. Điều này dễ nhận thấy nhất khi một người bị ốm hoặc mắc bệnh mãn tính. Ngay cả khi một người bị bệnh, chất nhầy hình thành ở một số bộ phận của cơ thể. Nó giữ cho những khu vực này không bị khô và hỗ trợ cơ thể chống lại những kẻ xâm lược bên ngoài như vi khuẩn và vi rút.

Dưới đây là 6 cách để điều trị ho và có đờm khó chịu.

1. Giữ nước

Chất lỏng sẽ giúp làm loãng chất nhầy, ngăn chất nhầy tích tụ trong cổ họng của bạn. Uống nhiều nước, trà và các loại đồ uống khác để đảm bảo bạn đáp ứng nhu cầu nước hàng ngày. Ăn nhẹ các loại thực phẩm chứa nước, chẳng hạn như súp hoặc trái cây.

Mách bạn 6 bí quyết trị ho, tiêu đờm, giảm nhầy tự nhiên siêu hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cần khoảng 11,5 cốc (2,7 L) nước mỗi ngày, trong khi nam giới cần khoảng 15,5 cốc (3,7 L) mỗi ngày. Để giúp giảm đờm, hãy uống các chất lỏng nóng như nước ấm, trà hoặc rượu táo. Hơi nóng sẽ làm mềm và loãng chất nhầy, cho phép nó thoát ra ngoài dễ dàng hơn. Điều này hỗ trợ trong việc hắng giọng của bạn.

2. Súc miệng bằng nước muối

Súc miệng bằng nước muối giúp làm loãng đờm và thông cổ họng. Một cốc nước ấm nên chứa 2 đến 3 thìa muối. Nhấp một ngụm nước muối và súc miệng trong vài giây với tư thế ngửa đầu ra sau trong khi vẫn giữ nước trên cổ họng. Sau đó lặp lại quá trình nhổ nước ra.

Bạn có thể lặp lại quy trình này thường xuyên nếu cần trong ngày, khoảng hai đến ba giờ một lần. Biện pháp khắc phục tại nhà này thậm chí có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp trên.

3. Uống trà bạc hà

Trà bạc hà có chứa tinh dầu bạc hà, một loại tinh dầu có thể làm giảm các triệu chứng cảm lạnh và cúm như ho, đờm, sổ mũi, nghẹt mũi và đau đầu. Loại trà này cũng có đặc tính kháng khuẩn, kháng vi-rút và chống viêm giúp cơ thể chống lại cảm lạnh và phục hồi nhanh hơn.

Mách bạn 6 bí quyết trị ho, tiêu đờm, giảm nhầy tự nhiên siêu hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. ​Hít hơi nước từ một bát nước nóng

Hít hơi nước làm từ nước muối nhẹ và tinh dầu thực vật như bạch đàn và hương thảo sẽ giúp giữ ẩm cho màng nhầy của bạn. Để thông mũi, bạn cũng có thể nhỏ vài giọt tinh dầu này lên khăn tay và hít một hơi thật sâu.

5. Nghệ

Củ nghệ là một siêu thực phẩm tuyệt vời. Thuốc giảm đau, giảm viêm và tăng cường khả năng miễn dịch, chính xác là những gì bác sĩ đã chỉ định!

Mách bạn 6 bí quyết trị ho, tiêu đờm, giảm nhầy tự nhiên siêu hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong một ly sữa không sữa nóng, trộn nửa thìa cà phê hạt tiêu đen và bột nghệ, và một thìa cà phê mật ong. Bạn có thể uống thứ nước pha chế thơm ngon này hàng ngày cho đến khi hết dịch nhầy.

Không sử dụng sữa bò trong công thức này vì các sản phẩm từ sữa có thể làm đặc chất nhầy, điều này trái ngược với những gì bạn muốn. Bạn cũng có thể thử trà nghệ không sữa.

6. Tránh uống rượu và caffein

Mách bạn 6 bí quyết trị ho, tiêu đờm, giảm nhầy tự nhiên siêu hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một người tiêu thụ quá nhiều một trong hai chất sẽ bị mất nước. Uống nhiều đồ uống ấm, không chứa caffein khi có vấn đề về chất nhầy và đờm.

Theo Times of India

Vừa ăn ngon lại giảm cân hiệu quả, bạn nhất định không nên bỏ lỡ những thực phẩm này

Vừa ăn ngon lại giảm cân hiệu quả, bạn nhất định không nên bỏ lỡ những thực phẩm này

Việc giảm cân luôn đỏi hỏi bạn đánh đổi bằng những bữa ăn kiêng và cơn thèm của mình. Nhưng đó không hẳn là điều chính xác, giảm cân hiệu quả là khi bạn có một chế độ ăn uống cân bằng, những loại thực phẩm vừa ngon, hợp vị giác lại hỗ trợ giảm cân sau đây sẽ là "đồng minh" lý tưởng của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   bài thuốc trị ho thực phẩm trị long đờm cách trị ho khan

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm