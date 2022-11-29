Tiền tiểu đường là một tình trạng không có triệu chứng và một số triệu chứng liên quan đến nó trùng lặp với các biến chứng khác do đó dễ bị bỏ qua.

​Làm thế nào để xác định tiền tiểu đường vì đây là một tình trạng không có triệu chứng?

Có một số dấu hiệu liên quan chặt chẽ với tiền tiểu đường mặc dù nó có thể chỉ ra một số biến chứng khác. Những dấu hiệu này là: tăng sắc tố ở vùng da quanh cổ và nách được gọi là bệnh gai đen, tăng cân, tăng cân quanh vùng bụng, nổi mụn thịt quanh cổ, thèm đường, thiếu năng lượng, bơ phờ, đau nhức cơ thể, nhức đầu và cảm thấy buồn ngủ sau một bữa ăn nặng.

Tuy nhiên, để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, điều rất quan trọng là phải tìm hiểu xem bạn có mắc bệnh này hay không.

Quản lý tiền tiểu đường: Thực phẩm bạn nên ăn

Nếu bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, điều rất quan trọng là bắt đầu quan tâm đến chế độ ăn uống của bạn vì cơ thể bạn đã dễ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tiến triển nhanh chóng.

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Bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường cơ thể gặp khó khăn trong việc hạ đường huyết đột biến sau bữa ăn. Do đó, bạn cần theo dõi lượng carbohydrate nạp vào để kiểm soát lượng đường trong máu tăng đột biến.

Bao gồm nhiều thực phẩm giàu chất xơ như đậu, các loại đậu, thịt nạc, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau theo mùa để bạn no lâu hơn. Điều này làm giảm cảm giác thèm ăn không đúng lúc và không lành mạnh.

Bạn cũng nên biết chỉ số đường huyết của thực phẩm. Chỉ số đường huyết hoặc GI của thực phẩm được sử dụng để xác định nó có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn như thế nào. Nói chung, người ta tin rằng thực phẩm có GI cao ảnh hưởng đến việc tăng lượng đường trong máu và ngược lại.

​Quản lý tiền tiểu đường: Bạn nên ăn như thế nào

Luôn luôn quan tâm đến kích thước phần của bạn. Ăn các phần nhỏ trong khoảng thời gian đều đặn thay vì một phần lớn trong một lần.

Điều này loại bỏ thời gian của bữa ăn và cải thiện khả năng xử lý lượng đường của cơ thể.

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Đừng loại bỏ hoàn toàn carbohydrate khỏi chế độ ăn uống của bạn vì chúng rất quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho bạn. Thay vào đó, hãy ăn những phần nhỏ hơn của những thực phẩm cung cấp năng lượng này.

Ngoài ra, bạn nên uống nhiều nước trước và sau bữa ăn cũng như trong suốt cả ngày.

​Quản lý tiền tiểu đường: Ăn kiêng và tập thể dục song hành

Chế độ ăn uống và tập thể dục đi đôi với nhau. Bạn không bao giờ có thể nhận được toàn bộ lợi ích của một trong số chúng mà không kết hợp với cái còn lại.

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Các tổ chức y tế đã gợi ý rằng người trưởng thành nên có ít nhất 150 đến 300 phút hoạt động aerobic cường độ vừa phải mỗi tuần hoặc 75 đến 150 phút hoạt động aerobic cường độ mạnh mỗi tuần hoặc kết hợp tương đương giữa hoạt động aerobic cường độ trung bình và mạnh mỗi tuần.

Đừng thúc ép bản thân tập thể dục mạnh mẽ. Các hoạt động tác động thấp như đi bộ, chạy bộ và thậm chí khiêu vũ cũng có thể hữu ích để ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh tiểu đường.

Xét nghiệm tiền tiểu đường

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Chẩn đoán tiền tiểu đường được thực hiện thông qua các xét nghiệm máu tương tự được thực hiện cho bệnh tiểu đường. Trong trường hợp bạn nghi ngờ về lượng đường trong máu của mình, bạn có thể hỏi ý kiến ​​bác sĩ và làm xét nghiệm Hba1c, đường huyết lúc đói và đường sau ăn.

Các xét nghiệm này sẽ đưa ra ước tính về lượng đường trong máu trong thời gian nhịn ăn, cách cơ thể bạn phản ứng với đường sau bữa ăn và lượng đường trong máu trong cơ thể bạn trong hơn 2-3 tháng.

Theo Times of India