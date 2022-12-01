Bạn có thường xuyên gặp rắc rối bởi cảm giác buồn nôn, khó chịu khiến bạn phát ốm không? Cho dù nó liên quan đến mang thai, trào ngược axit hay do say tàu xe, buồn nôn có thể làm bạn nản lòng. Nhưng tin tốt là, phòng đựng thức ăn của bạn cómột số phương pháp điều trị buồn nôn tự nhiên có thể giúp bạn vượt qua sự khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Đừng để buồn nôn làm hỏng ngày của bạn bằng cách lưu lại những bí quyết sau nhé.

Bạc hà

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Bạc hà với hương thơm tươi mát có khả năng vượt trội trong việc chế ngự cơn đau dạ dày, là một phương thuốc tự nhiên có thể kiểm soát cảm giác buồn nôn. Cả lá bạc hà và dầu bạc hà đều hữu ích trong việc giải quyết chứng khó tiêu và hội chứng ruột kích thích. Để giảm đau nhanh chóng, hãy thử xoa một ít dầu bạc hà trực tiếp lên nướu của bạn.

Chanh

Mùi của cam quýt có thể cắt đứt cảm giác buồn nôn, làm dịu dạ dày của bạn và loại bỏ cảm giác buồn nôn. Đơn giản chỉ cần cắt một quả chanh và tiếp tục hít vào và thở ra mùi thơm.

Gừng

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Gừng, thông qua các thành phần tích cực của nó, chẳng hạn như gingerol, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa và hệ thần kinh trung ương, do đó làm giảm cảm giác buồn nôn. Nó cũng có tác dụng rất tốt đối với chứng ốm nghén. Đơn giản chỉ cần đặt một lát trên lưỡi của bạn và tiếp tục hút nước trái cây.

Liệu pháp hương thơm

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Mùi hôi có thể làm buồn nôn trầm trọng hơn, do đó hãy bao quanh bạn những mùi hương dễ chịu, nhẹ nhàng sẽ làm dịu cơn buồn nôn. Từ tinh dầu bốc hơi đến nến thơm hoặc nước hoa yêu thích của bạn, hãy tiếp tục ngửi mùi hương làm dịu thần kinh của bạn.

Theo Femina

Buồn nôn, khó tiêu, ợ chua: Những triệu chứng này có nghĩa là trào ngược dạ dày hay ung thư dạ dày? Từ chế độ ăn uống sai lầm đến cảm cúm đến tình trạng đường tiêu hóa có từ trước, nhiều yếu tố có thể khiến bụng bạn bị đau. Đau dạ dày thường lành tính và dễ dàng điều trị bằng những thay đổi trong chế độ ăn uống và thuốc men.

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