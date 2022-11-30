Chặn đứng cơn đau lưng quằn quại bằng việc từ bỏ ngay những thói quen "xấu xí" này

Sức khỏe 30/11/2022 14:25

Khoảng 80% người trên thế giới bị đau lưng trong suốt cuộc đời của họ. Theo các chuyên gia, cơn đau này không phải lúc nào cũng là triệu chứng của một căn bệnh nghiêm trọng hoặc chấn thương. Thông thường, nguyên nhân thực sự là các yếu tố rủi ro mà tất cả chúng ta phải đối mặt hàng ngày. 

Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ thường nói với chúng tôi: “Hãy giữ thẳng lưng!” Tuy nhiên, giữa nhịp sống hối hả hàng ngày, chúng ta thường quên mất quy tắc này và chỉ nhớ đến nó khi cơn đau ập đến.

Sau đây các yếu tố rủi ro thông thường hàng ngày khiến lưng của chúng ta không được khỏe mạnh và có thể gây ra những cơn đau nhức khó chịu.

1. Yếu tố nghề nghiệp

Đau lưng không chỉ phổ biến ở những người có nghề nghiệp liên quan đến lao động chân tay nặng nhọc và nâng vật nặng. Chuyên gia thẩm mỹ, thợ làm móng, kiến ​​trúc sư, lái xe, kỹ sư, nhân viên văn phòng và thợ may chỉ là một số nghề phải chịu sự căng thẳng nghiêm trọng ở lưng hàng ngày.

Chặn đứng cơn đau lưng quằn quại bằng việc từ bỏ ngay những thói quen 'xấu xí' này - Ảnh 1

Do đó, điều rất quan trọng là phải nghỉ làm ít nhất một lần mỗi giờ. Nếu có thể, hãy đứng dậy khỏi không gian làm việc và khởi động trong thời gian ngắn, hoặc ít nhất là duỗi chân một chút, tất cả những điều này sẽ giảm căng thẳng cho cơ lưng của bạn.

2. Tổ chức môi trường làm việc tại nhà

Chặn đứng cơn đau lưng quằn quại bằng việc từ bỏ ngay những thói quen 'xấu xí' này - Ảnh 2

 

Bạn có thể nghĩ rằng một khi bạn đi làm về, lưng của bạn không còn nguy hiểm nữa. Bầu không khí ấm cúng của ngôi nhà hoặc căn hộ của bạn giúp bạn thư giãn và quên đi việc duy trì tư thế thích hợp. Tuy nhiên, khi các yếu tố rủi ro tăng lên, tất cả những công việc gia đình hàng ngày đó (như rửa bát đĩa, chuẩn bị thức ăn hoặc ủi đồ) cũng gây hại không kém.

Điều quan trọng là điều chỉnh triệt để môi trường xung quanh theo nhu cầu của bạn. Chiều cao của bồn rửa, bàn hoặc bàn ủi phải phù hợp với chiều cao của bạn. Điều này rất quan trọng để giữ cho cột sống của bạn thẳng và cơ lưng được thư giãn khi bạn làm mọi việc trong nhà.

3. Giày không thoải mái

 

Việc cố gắng tuân thủ các tiêu chuẩn sắc đẹp ngày nay cũng gây ra hậu quả thường không thể chịu nổi đối với sức khỏe của chúng ta. Bị mê hoặc khi nhìn thấy một đôi giày cao gót đẹp đẽ trong cửa sổ cửa hàng, chúng ta có xu hướng quên đi thực tế rằng giày dép ảnh hưởng trực tiếp đến tư thế của chúng ta. Hãy nhớ rằng: không nên đi giày cao gót quá 2 giờ mỗi ngày.

Chặn đứng cơn đau lưng quằn quại bằng việc từ bỏ ngay những thói quen 'xấu xí' này - Ảnh 3

Tuy nhiên, đế phẳng gót chân hoàn toàn cũng gây căng thẳng không kém cho cột sống của bạn. Điều này xảy ra do trọng lượng cơ thể của bạn được phân phối không chính xác. Kết quả là, một gánh nặng không cần thiết được chuyển lên cơ lưng của bạn. Kết luận: giày đế bằng cũng không phải để mặc hàng ngày!

Đối với các hoạt động thường ngày, hãy chọn giày có gót thấp. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng dép của bạn và các loại giày dép mùa hè khác có dây đai, giữ chặt ở ngón chân và gót chân.

4. Túi lớn

 

Xu hướng thời trang mang những chiếc túi lớn hiện nay cũng đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của lưng bạn. Xu hướng này làm tăng sự cám dỗ để giữ ngày càng nhiều thứ trong túi của bạn bất kể những thứ đó có thực sự hữu ích hay chỉ đơn giản là trở thành “trọng lượng chết” vô nghĩa và nặng nề.

Chặn đứng cơn đau lưng quằn quại bằng việc từ bỏ ngay những thói quen 'xấu xí' này - Ảnh 4

Hãy xem xét một cách trung thực những thứ trong túi của bạn và loại bỏ tất cả những đồ vật không cần thiết. Chỉ để lại những vật dụng mà bạn thực sự sử dụng hàng ngày.

Ba lô là một giải pháp lý tưởng cho các tình huống hàng ngày, miễn là bạn đeo nó đúng cách trên hai vai thay vì một bên. Điều chỉnh dây đai sao cho ba lô áp sát vào bả vai thay vì lủng lẳng ngang thắt lưng.

 

5. Quần áo bó sát

Một sự hy sinh khác mà thời trang đòi hỏi ở chúng ta là mặc những bộ quần áo bó sát, không thoải mái. Váy bút chì, váy có chân váy hẹp và quần jean bó sát (nam giới cũng mặc), tất cả những loại quần áo này đều hạn chế đáng kể quyền tự do di chuyển và cản trở lưu thông máu. Ngoài ra, cơ lưng của bạn trở nên căng thẳng, dẫn đến đau lưng vào cuối ngày.

Chặn đứng cơn đau lưng quằn quại bằng việc từ bỏ ngay những thói quen 'xấu xí' này - Ảnh 5

Đối với phụ nữ, việc lựa chọn đồ lót cũng đóng một vai trò quan trọng. Trang phục định hình gây nhiều áp lực lên các cơ cản trở quá trình lưu thông máu của chúng. Khi chọn áo ngực hàng ngày, hãy nhớ rằng sự thoải mái nên đi trước vẻ đẹp. Bạn nên chọn những món đồ có dây đai rộng.

Theo Brightside

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