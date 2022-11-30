Cảm giác kiệt sức có thể làm tăng huyết áp, lưu ý ngay những dấu hiệu cảnh báo này!

Tuy nhiên, có một dấu hiệu quan trọng khác nhu kiệt sức, có thể biểu hiện cả về thể chất và tinh thần.

Có một số nguyên nhân phổ biến gây ra huyết áp cao như tuổi tác, ăn quá nhiều muối, không tập thể dục đầy đủ, v.v.

Theo tổ chức từ thiện Sức khỏe tâm thần Vương quốc Anh, kiệt sức là trạng thái kiệt sức về thể chất và tinh thần. Nó có thể xảy ra khi bạn bị căng thẳng kéo dài trong công việc, hoặc khi bạn làm việc với vai trò kiệt sức về thể chất hoặc tinh thần trong một thời gian dài.

Vậy làm thế nào mà tình trạng kiệt sức có thể dẫn đến huyết áp cao?

Mối liên hệ giữa kiệt sức và huyết áp

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Kiệt sức hoặc căng thẳng kéo dài có thể làm tăng huyết áp của bạn. Khi ai đó cảm thấy căng thẳng, cơ thể họ sẽ giải phóng các hormone như cortisol và adrenaline. Những hormone này có thể làm tăng nhịp tim của một người và cũng làm co mạch máu, khiến huyết áp của họ tăng đột biến. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nồng độ cortisol cao trong thời gian dài có thể tác động tiêu cực đến cơ thể.

Căng thẳng và viêm

Theo các chuyên gia y tế, căng thẳng là một dạng viêm nhiễm. Mặc dù một số căng thẳng tích cực hoặc viêm nhiễm có thể tốt cho bạn, loại phản ứng căng thẳng mà chúng ta cảm thấy khi phấn khích, nhưng quá nhiều căng thẳng có thể gây căng thẳng quá mức cho cơ thể. Viêm quá mức thậm chí có thể dẫn đến tình trạng sức khỏe mãn tính.

Các triệu chứng chính của kiệt sức

Theo Sức khỏe tâm thần Vương quốc Anh, trải qua những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của sự kiệt sức:

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- Cảm thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức hầu hết thời gian

- Cảm thấy bất lực, bị mắc kẹt và/hoặc bị đánh bại

- Cảm thấy bị tách rời hoặc cô đơn

- Trì hoãn và mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành công việc

- Cảm thấy choáng ngợp

- Tự nghi ngờ

- Có quan điểm hoài nghi hoặc tiêu cực

Giảm căng thẳng

Kiệt sức là một tình trạng sức khỏe tâm thần không nên bỏ qua. Thực hiện một số biện pháp để giảm căng thẳng có thể hữu ích. Bao gồm các:

- Tập thể dục

- Ăn uống lành mạnh

- Giảm uống rượu và caffein

- Tập yoga, thiền hoặc hít thở sâu

- Nghe nhạc

Ảnh minh họa: Internet

Giảm tình trạng kiệt sức cũng sẽ giúp giảm huyết áp cao của bạn. Trong trường hợp bạn cần giúp đỡ, đừng ngần ngại hỏi ý kiến ​​bác sĩ hoặc chuyên gia trị liệu. Liệu pháp nói chuyện với một chuyên gia có thể cải thiện các triệu chứng của bạn và giúp bạn cảm thấy tốt hơn.

Theo Times of India