Thiếu ngủ nguy hiểm đến cả tim mạch và trí não, đặc biệt là khả năng sinh sản, làm sao để có giấc ngủ ngon nhất có thể?

Sức khỏe 30/11/2022 07:19

Số lượng cũng như chất lượng giấc ngủ đều có ý nghĩa như nhau. Chất lượng giấc ngủ được xác định bởi mô hình hành vi khi ngủ liên quan đến thời gian đi ngủ. Giấc ngủ rất cần thiết cho sức khỏe thể chất và cảm xúc cũng như tình trạng rối loạn giấc ngủ ngày càng được công nhận là yếu tố góp phần gây ra nhiều tình trạng sức khỏe ở cả nam và nữ.

Thiếu ngủ nguy hiểm đến cả tim mạch và trí não, đặc biệt là khả năng sinh sản, làm sao để có giấc ngủ ngon nhất có thể? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một thực tế ai cũng biết là rối loạn giấc ngủ, đặc biệt là chứng mất ngủ, có liên quan đến nhiều tình trạng sức khỏe, bao gồm bệnh tim mạch, tăng huyết áp, béo phì, đái tháo đường, khả năng miễn dịch thấp, ung thư, trầm cảm và rối loạn lo âu.

Các nghiên cứu gần đây cũng chứng minh, rối loạn giấc ngủ có liên quan đến rối loạn chức năng rụng trứng, kinh nguyệt không đều, suy giảm khả năng sinh sản ở phụ nữ.

Giấc ngủ và khả năng sinh sản

Có một số lý do tại sao một giấc ngủ ngon là điều cần thiết để điều trị vô sinh. Giấc ngủ và sinh sản gắn liền với nhau và tuân theo nhịp sinh học. Melatonin, một loại hormone quan trọng được não giải phóng để đáp ứng với bóng tối gây buồn ngủ và chịu trách nhiệm duy trì nhịp sinh học của cơ thể.

Thiếu ngủ nguy hiểm đến cả tim mạch và trí não, đặc biệt là khả năng sinh sản, làm sao để có giấc ngủ ngon nhất có thể? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo cách tương tự, não tổng hợp các hormone sinh sản theo một mô hình nhịp nhàng không phải suốt cả ngày. Do đó, bất kỳ sự xáo trộn nào trong giấc ngủ hoặc nhịp sinh học đều có thể cản trở quá trình sản xuất và hoạt động bình thường của các hormone này. Thậm chí một vài đêm không ngủ đủ giấc có thể làm gián đoạn quá trình sản xuất hormone và khả năng chịu đựng căng thẳng. Sau đây là một số tác động của việc thiếu ngủ đối với khả năng sinh sản:

Mất cân bằng nội tiết tố

Thiếu ngủ không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng và năng suất của bạn, nó cũng dẫn đến việc sản xuất không đủ một số hormone sinh sản thúc đẩy khả năng sinh sản. Nội tiết tố đóng vai trò quan trọng trong quá trình rụng trứng, bước đầu tiên trong quá trình thụ thai. Sự thật là cơ thể chúng ta vẫn hoạt động tích cực ngay cả khi chúng ta đang ngủ.

Thiếu ngủ nguy hiểm đến cả tim mạch và trí não, đặc biệt là khả năng sinh sản, làm sao để có giấc ngủ ngon nhất có thể? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi đêm, hệ thống nội tiết của chúng ta, nơi điều chỉnh hormone, sản xuất một số hormone quan trọng liên quan đến quá trình thụ thai, bao gồm estrogen, progesterone, hormone tạo hoàng thể (LH) và hormone kích thích nang trứng (FSH). Thiếu ngủ có thể cản trở các hormone này, khiến nỗ lực thụ thai tự nhiên trở nên khó khăn hơn.

Hơn nữa, sự mất cân bằng nội tiết tố cũng có thể dẫn đến giảm ham muốn tình dục, tâm trạng thất thường và mệt mỏi, làm trầm trọng thêm các vấn đề của bạn bằng cách can thiệp vào mối quan hệ và sự thân mật của bạn với đối tác.

Giảm chất lượng trứng

Thiếu ngủ nguy hiểm đến cả tim mạch và trí não, đặc biệt là khả năng sinh sản, làm sao để có giấc ngủ ngon nhất có thể? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nỗi ám ảnh thức khuya và xung quanh mình là các thiết bị điện tử có tác động đáng kể đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Ánh sáng xanh do thiết bị của bạn phát ra sẽ ức chế melatonin gây buồn ngủ và bảo vệ trứng trong quá trình rụng trứng bằng cách có tác dụng chống oxy hóa. Sản xuất melatonin không đủ do đó có thể dẫn đến chất lượng trứng kém gây suy giảm khả năng sinh sản.

Ngủ bao nhiêu là đủ để hoạt động lành mạnh? 

Thiếu ngủ nguy hiểm đến cả tim mạch và trí não, đặc biệt là khả năng sinh sản, làm sao để có giấc ngủ ngon nhất có thể? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu ngủ, nên ngủ 6-7 tiếng nhưng không quá 9 tiếng. Ngủ quá nhiều cũng có thể gây bất lợi cho khả năng sinh sản. Theo một nghiên cứu gần đây của Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia, những phụ nữ trải qua quá trình thụ tinh ống nghiệm IVF ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm sẽ thụ thai thành công hơn 25% so với những người ngủ đủ 9 tiếng mỗi đêm. Những người ngủ ít hơn 7 tiếng có khả năng mang thai thấp hơn 15%. Do đó, ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm có thể là mối liên hệ còn thiếu giữa việc cấy ghép thành công và thai kỳ an toàn và khỏe mạnh.

Mẹo để cải thiện lịch trình ngủ của bạn

Duy trì một lịch trình ngủ nhất quán: Thiết lập một lịch trình ngủ lành mạnh đòi hỏi sự nhất quán. Đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi tối và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi sáng, kể cả cuối tuần, đã được chứng minh là giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tránh những giấc ngủ trưa muộn vào ban ngày và chỉ giới hạn trong một giờ.

Tập thể dục: 30 phút tập aerobic mỗi ngày không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch mà còn giúp bạn ngủ ngon. Hãy thư giãn và giảm một số calo trong ngày để tận hưởng một giấc ngủ ngon mỗi đêm.

Đặt điện thoại thông minh của bạn xuống: Ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử có thể cản trở quá trình sản xuất melatonin tự nhiên của cơ thể chúng ta. Tránh thôi thúc cuộn qua điện thoại thông minh của bạn, đọc hoặc hoàn thành bộ phim tài liệu về tội phạm có thật đó. Hãy thử tắt tất cả các thiết bị điện tử một giờ trước khi đi ngủ và thực hành các kỹ thuật thư giãn như thiền, tập thở, tắm, đọc sách hoặc nghe nhạc êm dịu.

Môi trường phòng ngủ: Có một căn phòng yên tĩnh và tối sẽ giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nên tránh tiếp xúc với ánh sáng mạnh trong những giờ gần với giờ đi ngủ.

Thiếu ngủ nguy hiểm đến cả tim mạch và trí não, đặc biệt là khả năng sinh sản, làm sao để có giấc ngủ ngon nhất có thể? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế caffein, rượu hoặc nicotin: Tránh tiêu thụ bất kỳ dạng caffein nào vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối, chẳng hạn như cà phê, nước ngọt có chứa caffein hoặc trà, vì ngay cả

Một lượng nhỏ caffein cũng có thể khiến bạn khó ngủ. Nicotine cũng có tác dụng kích thích não bộ, phải mất hàng giờ mới hết tác dụng cản trở việc bắt đầu giấc ngủ. Tương tự như vậy, rượu có thể làm gián đoạn giấc ngủ vào giữa đêm.

Theo Times of Inida

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