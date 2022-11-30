Để chăm sóc tốt cho sức khỏe tim mạch, nhiều người đã tìm đến các bài tập bơm máu và chế độ ăn kiêng giải độc. Ngay cả khi những điều này có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch của bạn, bác sĩ tim mạch đã chỉ ra một số thói quen bị đánh giá thấp hơn nhưng lại rất cần thiết cần ghi nhớ để có một trái tim khỏe mạnh.

Một giấc ngủ ngon (cả về số lượng và chất lượng) có lẽ quan trọng hơn cả một chế độ ăn uống lành mạnh hay tập thể dục. Đó là khi bạn ngủ, ty thể của bạn đang phục hồi.

Nếu bạn vẫn là thành viên của nhóm cảm thấy ngủ sớm “nhàm chán” hoặc điều mà chỉ những người già mới làm, bạn có thể cần phải rời khỏi nhóm này sớm.

Nếu bạn không chữa lành các ty thể của mình vào ban đêm, thì việc bạn ăn uống tốt như thế nào hay bạn tập thể dục bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Cơ thể bạn đã hỏng các động cơ ti thể và bạn sẽ không tạo ra năng lượng một cách hiệu quả.

Nghiên cứu về giấc ngủ

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thói quen ngủ không lành mạnh có liên quan đến sự phát triển của bệnh tim mạch (CVD). Theo một nghiên cứu, những người ngủ ít, ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi đêm có nhiều khả năng mắc bệnh béo phì, tiểu đường tuýp 2 và huyết áp cao.

Sống đồng điệu với nhịp sinh học của bạn

Thứ hai, hiểu cách hoạt động của sinh học đồng hồ sinh học và lập kế hoạch cho các hoạt động của bạn như ngủ, ăn, v.v. xung quanh nó có thể giúp bạn đạt được sức khỏe tim mạch tốt cũng như tối ưu hóa sức khỏe tổng thể của mình. Sinh học hàng ngày của bạn quyết định cách các chất dinh dưỡng được xử lý trong hệ thống của bạn.

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Đồng bộ hóa chu kỳ giấc ngủ của bạn với bình minh và hoàng hôn cũng có thể cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Khi ánh sáng tự nhiên của mặt trời chiếu vào các thụ thể trong mắt bạn vào buổi sáng, nó sẽ báo cho não của bạn tạo ra các hormone và chất dẫn truyền thần kinh để đánh thức bạn trong ngày.

Hơn nữa, vào buổi tối, khi cơ thể bạn không thể phát hiện ánh sáng xanh của mặt trời nữa, cortisol của bạn sẽ bắt đầu giảm và melatonin sẽ bắt đầu tăng lên. Một lịch trình ngủ lộn xộn không đồng bộ với tự nhiên có thể làm xáo trộn sự tăng giảm hormone theo thời gian tự nhiên này và làm suy giảm sức khỏe của bạn.

Sức khỏe tim mạch và sự trao đổi chất

Ảnh minh họa: Internet

Nếu cortisol của bạn không giảm như bình thường vào buổi tối, do ngủ không đúng giờ và tiếp tục tiếp xúc với ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị kỹ thuật số, bạn sẽ có xu hướng tích trữ nhiều chất béo hơn. Theo một nghiên cứu đánh giá năm 2018, mức cortisol cao hơn trong thời gian dài có liên quan chặt chẽ đến béo bụng.

Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ protein

Cuối cùng, nhận đủ protein là rất quan trọng để có sức khỏe tim mạch tốt. Trứng và cá là nguồn thực phẩm giàu protein lành mạnh. Axit béo omega-3 cũng rất tốt cho sức khỏe tim mạch, được tìm thấy trong các loại cá nước lạnh như cá hồi, cá thu, cá cơm, cá mòi và cá trích.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn là người ăn chay hoặc thuần chay, hãy đảm bảo rằng bạn đáp ứng nhu cầu protein hàng ngày, điều này có thể trở nên khó khăn nếu không có nguồn động vật. Protein đậu và bột protein là một số nguồn tốt.

Theo Times of India