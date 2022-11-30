Những thói quen tưởng chừng lành mạnh mà hầu hết mọi người đang làm thực chất lại vô cùng nguy hiểm

Sức khỏe 30/11/2022 14:29

Ăn thực phẩm lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc mà bạn đã bị thiếu vì một lý do nào đó, tất cả những điều này nghe có vẻ đủ lành mạnh, nhưng luôn có vấn đề khi sức khỏe được quan tâm. Bất kỳ thói quen tốt nào cũng có thể chống lại bạn nếu bạn không biết điều gì thực sự phù hợp với mình.

Đây là một số thói quen lành mạnh thực sự có thể phản tác dụng khi nói đến sức khỏe của bạn.

1. Đánh răng sau mỗi bữa ăn

Theo Mayo Clinic, nếu bạn đã tiêu thụ bất cứ thứ gì có tính axit , bạn nên tránh đánh răng trong ít nhất 30 phút. Thực phẩm có chứa axit xitric như cam, bưởi và chanh làm suy yếu men răng. Đánh răng quá sớm sau khi ăn có thể làm hỏng men răng ở trạng thái yếu.

Những thói quen tưởng chừng lành mạnh mà hầu hết mọi người đang làm thực chất lại vô cùng nguy hiểm - Ảnh 1

Nhưng điều quan trọng là phải đánh răng ít nhất hai lần một ngày, đặc biệt là vào buổi tối.

2. Bị thu hút bởi nhãn thực phẩm “lành mạnh”

Những thói quen tưởng chừng lành mạnh mà hầu hết mọi người đang làm thực chất lại vô cùng nguy hiểm - Ảnh 2

 

Những tuyên bố trên nhãn thực phẩm tại siêu thị, như “tự nhiên”, “ít carb” và “lành mạnh” có thể hoàn toàn là sự thao túng. Vị cứu tinh của bạn vừa phù hợp vừa hữu ích trên nhãn là các thành phần. Vì vậy, trong khi lựa chọn sản phẩm, hãy đảm bảo rằng bạn tập trung vào danh sách thành phần thay vì những tuyên bố từ nhà sản xuất.

3. Chỉ tập trung vào cardio

Những thói quen tưởng chừng lành mạnh mà hầu hết mọi người đang làm thực chất lại vô cùng nguy hiểm - Ảnh 3

 

Điều rất quan trọng là kết hợp thói quen tập thể dục của bạn và không chỉ tập trung vào tim mạch. Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ trọng lượng của mình cho giày chạy bộ và thêm tạ hoặc các bài tập sức đề kháng để tăng khối lượng cơ, giảm khối lượng mỡ và tăng sức mạnh.

4. Ngủ thêm vào cuối tuần

Những thói quen tưởng chừng lành mạnh mà hầu hết mọi người đang làm thực chất lại vô cùng nguy hiểm - Ảnh 4

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Nội tiết lâm sàng và Chuyển hóa, ngủ thêm vài giờ vào cuối tuần thực sự không tốt và có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe về lâu dài. Vì vậy, thay vì bắt kịp tình trạng thiếu ngủ vào các ngày trong tuần, hãy cố gắng ngủ ít nhất 7 đến 9 tiếng mỗi đêm.

5. Suy nghĩ có ý thức về sức khỏe không đồng nghĩa là xa lánh mọi người

Những thói quen tưởng chừng lành mạnh mà hầu hết mọi người đang làm thực chất lại vô cùng nguy hiểm - Ảnh 5

Ăn uống lành mạnh có nghĩa là nhận đủ mọi chất dinh dưỡng quan trọng và tránh quá nhiều chất béo, đường, muối. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn bắt đầu trốn tránh những chuyến đi chơi với bạn bè và gia đình. Điều này bắt đầu khi bạn bắt đầu hủy bỏ tất cả các sự kiện xã hội một cách vô thức, để bạn có thể tiếp tục tuân theo “chế độ ăn uống lành mạnh” của mình.

Để tránh điều này, bạn có thể lập kế hoạch và lập biểu đồ ăn kiêng theo cách mà bạn vẫn có thể tận hưởng cuộc sống xã hội của mình.

6. Bỏ bữa trưa

Những thói quen tưởng chừng lành mạnh mà hầu hết mọi người đang làm thực chất lại vô cùng nguy hiểm - Ảnh 6

 

Bỏ bữa trưa là điều rất phổ biến nếu bạn đang cố gắng giảm cân hoặc cắt giảm lượng calo, nhưng chiến lược đó hiếm khi hiệu quả. Theo Mạng thông tin kiểm soát cân nặng, những người có xu hướng bỏ bữa thường xuyên sẽ nặng hơn những người ăn thường xuyên trong ngày. Bỏ bữa trưa có thể làm tăng cảm giác thèm ăn của bạn sau đó, khiến bạn ăn quá nhiều hoặc chọn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng kém.

Theo Brightside

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