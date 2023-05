Đường thốt nốt và mật ong được coi là chất làm ngọt an toàn nhất cho bệnh nhân tiểu đường chủ yếu là do chúng được tiêu thụ ở dạng tự nhiên. Mọi thứ ở dạng tự nhiên đều được coi là tốt cho sức khỏe và đường thốt nốt, mật ong cũng không ngoại lệ.

​"Đường tự nhiên và đường bổ sung được chuyển hóa theo cùng một cách trong cơ thể chúng ta"

Nhu cầu ngày càng cao đối với đường tự nhiên so với đường bổ sung khiến chúng ta chú ý đến một câu hỏi: Đường tự nhiên có tác động gì đến sức khỏe trao đổi chất không?

Ảnh minh họa: Internet

Theo báo cáo của Harvard: Đường tự nhiên và đường bổ sung được chuyển hóa theo cùng một cách trong cơ thể chúng ta. Nhưng đối với hầu hết mọi người, tiêu thụ đường tự nhiên trong thực phẩm như trái cây không liên quan đến các tác động tiêu cực đến sức khỏe, vì lượng đường có xu hướng khiêm tốn và được "đóng gói" bằng chất xơ và các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe khác. Mặt khác, cơ thể chúng ta không cần hoặc không được hưởng lợi từ việc ăn thêm đường.

​"Đường thốt nốt rất phức tạp về mặt hóa học"

Tiến sĩ Ashok Kumar Jhingan, Giám đốc cấp cao Trung tâm BLK-Max về Bệnh tiểu đường, Tuyến giáp, Béo phì và Nội tiết, Bệnh viện Chuyên khoa BLK-Max Super, New giải thích: "Đường thốt nốt phức tạp hơn về mặt hóa học so với đường và nó bao gồm các chuỗi sucrose dài hơn."

Tiến sĩ Jhingan cho biết thêm, "sử dụng đường thốt nốt thay cho đường trắng tinh luyện sẽ bổ sung một lượng tối thiểu chất dinh dưỡng bổ sung vào chế độ ăn uống của một người. Tuy nhiên, một người không nên thêm đường thốt nốt vào thức ăn chỉ để tăng lượng chất dinh dưỡng. Tốt hơn là lấy vitamin và khoáng chất từ ​​các nguồn ít năng lượng hơn."

Có thể "lành mạnh”"hơn một chút để thay thế đường tinh luyện

Ảnh minh họa: Internet

Về đường tự nhiên như đường thốt nốt, Tiến sĩ Jhingan cho biết đường thôt nốt là chất làm ngọt truyền thống được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước châu Á và châu Phi. Điều này là do chất làm ngọt chưa được tinh chế và do đó, nó giữ lại một lượng lớn chất dinh dưỡng hơn so với đường tinh luyện. Đường thốt nốt đánh bại stress oxy hóa và kiểm soát huyết áp.

Vì vậy, mặc dù có thể “lành mạnh” hơn một chút khi thay thế đường tinh luyện bằng chất làm ngọt có nhiều vitamin và khoáng chất hơn, nhưng thực sự không nên thêm đường thốt nốt vào chế độ ăn uống của bạn.

Khái niệm cơ bản về chỉ số đường huyết

Chỉ số đường huyết hoặc GI là một hệ thống đánh giá các loại thực phẩm có chứa carbohydrate. Chỉ số đường huyết của một loại thực phẩm cho thấy nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lượng đường trong máu của bạn. Một cách hiểu đơn giản về GI là thực phẩm có GI thấp có xu hướng giải phóng glucose từ từ và đều đặn còn thực phẩm có chỉ số đường huyết cao sẽ giải phóng glucose nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Những người mắc bệnh tiểu đường luôn được khuyên nên ăn những thực phẩm có chỉ số GI thấp.

GI của đường thốt nốt gần giống với đường tinh luyện và GI của mật ong thấp hơn một chút, tuy nhiên các loại mật ong khác nhau có GI khác nhau.

Những thứ này mang lại cảm giác an toàn sai lầm cho bệnh nhân tiểu đường

Tiến sĩ Ramesh Goyal, Trưởng khoa Nội tiết và Bệnh tiểu đường, Bệnh viện Apollo, Ahmedabad cho biết, về việc tiêu thụ đường tự nhiên thay vì đường tinh chế đang được thực hiện quá mức hiện nay, cho biết đường thốt nốt không phải là một chất thay thế tốt cho đường khi nói đến bệnh nhân tiểu đường.

Lý do là chỉ số đường huyết, một chỉ số về mức độ ảnh hưởng của một loại thực phẩm đến mức đường huyết của bạn, của đường thốt nốt cũng giống như đường. Một người mắc bệnh tiểu đường tiêu thụ đường thốt nốt có cùng mức đường trong máu cao mà chúng ta mong đợi từ việc ăn đường của anh ấy/cô ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Làm sáng tỏ hơn về giả định rằng đường thốt nốt là một chất thay thế an toàn hơn cho đường, Tiến sĩ Jhingan cho biết cả đường và đường thốt nốt đều đến từ cùng một nguồn là mía. Do đó nó không phải là một sự thay thế tốt.

Việc ăn đường thốt nốt thay cho đường mang lại cảm giác an toàn sai lầm cho bệnh nhân tiểu đường.

Ông gợi ý rằng lợi ích của việc tiêu thụ đường thốt nốt là nó đóng vai trò như một nguồn cung cấp sắt và magie cao, do đó rất tốt cho huyết sắc tố của bạn, nhưng chỉ dành cho những người không mắc bệnh tiểu đường.

Theo Times of India