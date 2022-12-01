Giảm nhanh hơi thở có mùi với những biện pháp đơn giản nhất dành cho bạn

Sức khỏe 01/12/2022 08:45

Bạn đã bao giờ được thông báo rằng mình bị hôi miệng chưa? Hãy thừa nhận điều đó, đó có thể là tình huống xấu hổ nhất mà một người có thể gặp phải. Nó được coi là không thể chấp nhận được về mặt xã hội, điều này có thể ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn!

Giảm nhanh hơi thở có mùi với những biện pháp đơn giản nhất dành cho bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể nghĩ rằng đánh răng và dùng chỉ nha khoa là tất cả những gì bạn cần để vệ sinh răng miệng, nhưng khi nói đến việc chăm sóc răng miệng, có rất nhiều thứ liên quan hơn thế. Trước khi chúng ta đề cập đến một số biện pháp để loại bỏ hơi thở có mùi, hãy hiểu lý do tại sao bạn có hơi thở có mùi.

Vì sao bạn có hơi thở có mùi?

Giảm nhanh hơi thở có mùi với những biện pháp đơn giản nhất dành cho bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt y tế được gọi là chứng hôi miệng, lý do chính khiến hơi thở có mùi là do sức khỏe răng miệng kém. Các lựa chọn thực phẩm mà bạn thực hiện và lối sống không lành mạnh là một số lý do khác khiến hơi thở có mùi. Chúng không chỉ khiến hơi thở có mùi mà còn khiến bạn dễ mắc các bệnh khác.

Lựa chọn thực phẩm phù hợp

Chọn đúng thực phẩm giúp bạn hết hôi miệng. Có những thực phẩm có mùi mạnh như hành, tỏi. Những thực phẩm này rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn và cho đến khi chúng đi qua cơ thể, việc đánh răng hoặc sử dụng nước súc miệng chỉ có thể che đi mùi hăng của chúng.

Thói quen sinh hoạt không lành mạnh

Điều cơ bản như áp dụng bất kỳ thói quen lành mạnh nào khác là đánh răng hai lần một ngày. Không đánh răng hoặc dùng chỉ nha khoa hàng ngày có thể khiến hơi thở của bạn có mùi. Điều này xảy ra vì các hạt thức ăn có thể vẫn còn mắc kẹt trong răng và có thể trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn. Vi khuẩn khiến bạn có hơi thở hôi và trừ khi chúng không được rửa sạch, chúng thậm chí có thể làm hỏng nướu và răng của bạn.

Giảm nhanh hơi thở có mùi với những biện pháp đơn giản nhất dành cho bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cần lưu ý rằng không phải lúc nào tình trạng răng miệng kém cũng khiến bạn có hơi thở hôi, mà có một số vấn đề về sức khỏe có thể khiến hơi thở của bạn có mùi.

Lý do y tế khiến hơi thở có mùi

Một số người bị hôi miệng dai dẳng. Mặc dù chăm sóc sức khỏe răng miệng của họ, họ phải đối mặt với những thách thức trong việc loại bỏ hơi thở có mùi của họ. Một lý do có thể là vấn đề về nướu hoặc bệnh nha chu. Nguyên nhân chính của bệnh nướu răng là mảng bám,dẫn đến vi khuẩn trong miệng và dẫn đến hôi miệng. Các lý do y tế khác có thể khiến hơi thở có mùi là sâu răng, nhiễm trùng nấm men trong miệng và tình trạng khô miệng, còn được gọi là xerostomia.

Bạn có thể bị khô miệng vì một số loại thuốc, các vấn đề ở tuyến nước bọt hoặc thậm chí nếu bạn có xu hướng thở bằng miệng thay vì lỗ mũi. Ngoài những tình trạng sức khỏe này, một số bệnh như vấn đề về gan hoặc thận, viêm phổi hoặc viêm phế quản, nhiễm trùng xoang, tiểu đường, trào ngược axit mãn tính và chảy nước mũi sau góp phần khiến hơi thở có mùi.

Những cách bạn có thể chống lại chứng hôi miệng tại nhà

  • Hạt thì là: Có một số phương pháp điều trị tại nhà giúp bạn chống lại chứng hôi miệng. Một trong số đó là sử dụng các loại thảo mộc như thì là, còn được gọi là chất làm ngọt hơi thở. Nếu bạn cảm thấy hơi thở của mình có mùi, hãy nhai một ít hạt thì là và ngay lập tức hơi thở của bạn sẽ thơm tho.
  • Thảo mộc: Ăn một nhánh bạc hà, húng quế hoặc rau mùi tây tươi cũng có thể giúp trung hòa mùi hôi.
  • Vỏ chanh hoặc cam: Biện pháp khắc phục tại nhà này giúp bạn thoát khỏi hơi thở có mùi một cách hiệu quả. Sau khi rửa kỹ vỏ, hãy nhai một lúc. Hàm lượng citric trong chúng chống hôi miệng và giúp kích thích tuyến nước bọt. 
Giảm nhanh hơi thở có mùi với những biện pháp đơn giản nhất dành cho bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Đinh hương và hạt hồi: Đinh hương và hạt hồi có chứa chất khử trùng, giúp chống lại vi khuẩn gây ra hơi thở có mùi.
  • Chải và dùng chỉ nha khoa: Đừng quên chải và dùng chỉ nha khoa mỗi ngày. Cố gắng chải ít nhất hai lần một ngày.
  • Kiểm tra răng miệng thường xuyên: Hãy đến nha sĩ của bạn thường xuyên. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình đã duy trì vệ sinh răng miệng, đừng bỏ qua việc đến gặp nha sĩ.
  • Giữ cho mình đủ nước: Nước giữ cho tuyến nước bọt của bạn ngậm nước. Vì vậy, uống nhiều nước giúp bạn thoát khỏi hơi thở có mùi. Uống một ly nước ngay khi bạn thức dậy vì nó giúp hơi thở buổi sáng của bạn tươi mát hơn.

Theo Femina

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