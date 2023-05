Giảm nhanh hơi thở có mùi với những biện pháp đơn giản nhất dành cho bạn

Bạn có thể nghĩ rằng đánh răng và dùng chỉ nha khoa là tất cả những gì bạn cần để vệ sinh răng miệng, nhưng khi nói đến việc chăm sóc răng miệng, có rất nhiều thứ liên quan hơn thế. Trước khi chúng ta đề cập đến một số biện pháp để loại bỏ hơi thở có mùi, hãy hiểu lý do tại sao bạn có hơi thở có mùi.

Ảnh minh họa: Internet

Về mặt y tế được gọi là chứng hôi miệng, lý do chính khiến hơi thở có mùi là do sức khỏe răng miệng kém. Các lựa chọn thực phẩm mà bạn thực hiện và lối sống không lành mạnh là một số lý do khác khiến hơi thở có mùi. Chúng không chỉ khiến hơi thở có mùi mà còn khiến bạn dễ mắc các bệnh khác.

Lựa chọn thực phẩm phù hợp