Triệu chứng bệnh tiểu đường: Ba mùi cơ thể báo hiệu lượng đường trong máu cao cần chú ý ngay lập tức

Sức khỏe 03/12/2022 13:10

Những người được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường cần đảm bảo rằng họ có thể kiểm soát bệnh bằng cách tuân theo đúng thuốc, chế độ ăn uống và tập thể dục theo chỉ định của bác sĩ. Điều này sẽ làm giảm tác động của bệnh đến sức khỏe của bạn.

Mặt khác, bệnh tiểu đường được kiểm soát kém có thể làm lượng đường trong máu của bạn trở nên tồi tệ hơn và thậm chí có thể tăng đến mức nguy hiểm, gây tử vong. Một trong những dấu hiệu của lượng đường trong máu cao là mùi cơ thể đặc biệt, đặc biệt là trong hơi thở của bạn.

Điều quan trọng là phải nhận thức được những dấu hiệu này và tìm cách điều trị y tế ngay lập tức. Bệnh tiểu đường bị bỏ qua có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, cắt cụt chi và đau tim.

​Làm thế nào bệnh tiểu đường có thể tạo ra mùi cơ thể?

Triệu chứng bệnh tiểu đường: Ba mùi cơ thể báo hiệu lượng đường trong máu cao cần chú ý ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tiểu đường nhiễm toan ceton là một trong những tác dụng phụ chết người của bệnh tiểu đường. Biến chứng tiểu đường này phát triển khi cơ thể không có đủ insulin để đưa đường trong máu vào tế bào để sử dụng làm năng lượng. Sau đó, gan phân hủy chất béo để làm nhiên liệu, tạo ra axit gọi là xeton. Khi quá nhiều xeton được sản xuất quá nhanh, chúng có thể tích tụ đến mức nguy hiểm trong máu và nước tiểu của bạn. Phản ứng này xảy ra bên trong gan khiến máu có tính axit.

Tình trạng này có thể tạo ra ba loại mùi hơi thở chính. Đây là một dấu hiệu của độc tính. Ketone rời khỏi cơ thể qua hơi thở và mồ hôi của chúng ta, dẫn đến những mùi này.

Nhận biết mùi liên quan đến bệnh tiểu đường

Triệu chứng bệnh tiểu đường: Ba mùi cơ thể báo hiệu lượng đường trong máu cao cần chú ý ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những mùi liên quan đến quá nhiều xeton trong cơ thể có thể bao gồm:

- Hơi thở có mùi trái cây

- Hơi thở có mùi như phân. Điều này có thể là do nôn mửa kéo dài hoặc tắc ruột

- Hơi thở có mùi giống amoniac, thường xảy ra ở những người bị suy thận mãn tính

Ngoài việc kiểm tra lượng đường trong máu, điều rất quan trọng là phải lưu ý đến những dấu hiệu này, mặc dù có vẻ khó phát hiện nhưng lại có tiềm năng to lớn trong việc chỉ ra mức độ nghiêm trọng của bệnh. Những dấu hiệu này có thể giúp bạn phát hiện bệnh và được trợ giúp y tế ngay lập tức ngay cả ở giai đoạn đầu.

Tình trạng này thường xuyên như thế nào?

Những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 có thể bị nhiễm toan ceton do nhiễm trùng, chấn thương, bệnh nặng, căng thẳng do phẫu thuật hoặc tiêm insulin thiếu liều.

Bệnh tiểu đường nhiễm toan ceton ít gặp hơn và nghiêm trọng hơn ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Tuy nhiên, nó có thể được kích hoạt bởi lượng đường trong máu không được kiểm soát trong một thời gian dài.

Ketoacidosis cũng có thể xảy ra ở những người không mắc bệnh tiểu đường. Điều này có thể xảy ra trong trường hợp đói, khi thiếu glucose buộc cơ thể phải chuyển sang quá trình sinh ketone để lấy năng lượng. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tình trạng này cũng có thể hiếm khi phát triển do chế độ ăn ít carbohydrate.

Nếu lượng đường trong máu của bạn từ 240 mg/dL trở lên, hãy sử dụng bộ xét nghiệm xeton không kê đơn để kiểm tra nước tiểu hoặc máy đo để kiểm tra lượng xeton trong máu của bạn. Điều này nên được thực hiện cứ sau 4 đến 6 giờ. Bạn cũng nên kiểm tra ketone nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào của nhiễm toan ceton do tiểu đường.

Các dấu hiệu khác của nhiễm toan ceton

Triệu chứng bệnh tiểu đường: Ba mùi cơ thể báo hiệu lượng đường trong máu cao cần chú ý ngay lập tức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài hơi thở có mùi, các dấu hiệu khác của tình trạng này bao gồm:

- Thở sâu hơn

- Mệt mỏi

- Đi tiểu nhiều

- Giảm cân

- Buồn nôn

- Nôn mửa

- Đau bụng

Làm thế nào để ngăn ngừa đái tháo đường nhiễm toan ceton

Triệu chứng bệnh tiểu đường: Ba mùi cơ thể báo hiệu lượng đường trong máu cao cần chú ý ngay lập tức - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những người mắc bệnh tiểu đường nên kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên để biết mức độ của chúng và thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn tình trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn. Điều quan trọng là phải tuân thủ các loại thuốc do bác sĩ kê toa và nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ một lần nữa để điều chỉnh lượng insulin của bạn. Duy trì lối sống lành mạnh, năng động và cân bằng để giữ lượng đường trong máu của bạn trong phạm vi mục tiêu lành mạnh.

 

Theo Times of India

Bệnh tiểu đường: Đường thốt nốt và mật ong có phải là lựa chọn thay thế "lành mạnh" hơn cho đường không?

Bệnh tiểu đường: Đường thốt nốt và mật ong có phải là lựa chọn thay thế "lành mạnh" hơn cho đường không?

Mỗi khi chúng ta gặp một bệnh nhân tiểu đường mới, phản ứng đầu tiên của chúng ta sẽ là: "Bạn dùng bao nhiêu đường?" Phản ứng tiếp theo xuất hiện dưới hình thức một gợi ý áp dụng cho tất cả: "Đừng ăn quá nhiều đường. Thay vào đó, bạn có thể ăn đường thốt nốt hoặc mật ong".

Xem thêm
Từ khóa:   triệu chứng bệnh tiểu đường mùi cơ thể dấu hiệu bệnh tiểu đường

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 46 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm