Điều quan trọng là phải nhận thức được những dấu hiệu này và tìm cách điều trị y tế ngay lập tức. Bệnh tiểu đường bị bỏ qua có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, cắt cụt chi và đau tim.

Mặt khác, bệnh tiểu đường được kiểm soát kém có thể làm lượng đường trong máu của bạn trở nên tồi tệ hơn và thậm chí có thể tăng đến mức nguy hiểm, gây tử vong. Một trong những dấu hiệu của lượng đường trong máu cao là mùi cơ thể đặc biệt, đặc biệt là trong hơi thở của bạn.

Bệnh tiểu đường nhiễm toan ceton là một trong những tác dụng phụ chết người của bệnh tiểu đường. Biến chứng tiểu đường này phát triển khi cơ thể không có đủ insulin để đưa đường trong máu vào tế bào để sử dụng làm năng lượng. Sau đó, gan phân hủy chất béo để làm nhiên liệu, tạo ra axit gọi là xeton. Khi quá nhiều xeton được sản xuất quá nhanh, chúng có thể tích tụ đến mức nguy hiểm trong máu và nước tiểu của bạn. Phản ứng này xảy ra bên trong gan khiến máu có tính axit.

Tình trạng này có thể tạo ra ba loại mùi hơi thở chính. Đây là một dấu hiệu của độc tính. Ketone rời khỏi cơ thể qua hơi thở và mồ hôi của chúng ta, dẫn đến những mùi này.

Nhận biết mùi liên quan đến bệnh tiểu đường

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Những mùi liên quan đến quá nhiều xeton trong cơ thể có thể bao gồm:

- Hơi thở có mùi trái cây

- Hơi thở có mùi như phân. Điều này có thể là do nôn mửa kéo dài hoặc tắc ruột

- Hơi thở có mùi giống amoniac, thường xảy ra ở những người bị suy thận mãn tính

Ngoài việc kiểm tra lượng đường trong máu, điều rất quan trọng là phải lưu ý đến những dấu hiệu này, mặc dù có vẻ khó phát hiện nhưng lại có tiềm năng to lớn trong việc chỉ ra mức độ nghiêm trọng của bệnh. Những dấu hiệu này có thể giúp bạn phát hiện bệnh và được trợ giúp y tế ngay lập tức ngay cả ở giai đoạn đầu.

Tình trạng này thường xuyên như thế nào?

Những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 có thể bị nhiễm toan ceton do nhiễm trùng, chấn thương, bệnh nặng, căng thẳng do phẫu thuật hoặc tiêm insulin thiếu liều.

Bệnh tiểu đường nhiễm toan ceton ít gặp hơn và nghiêm trọng hơn ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Tuy nhiên, nó có thể được kích hoạt bởi lượng đường trong máu không được kiểm soát trong một thời gian dài.

Ketoacidosis cũng có thể xảy ra ở những người không mắc bệnh tiểu đường. Điều này có thể xảy ra trong trường hợp đói, khi thiếu glucose buộc cơ thể phải chuyển sang quá trình sinh ketone để lấy năng lượng. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tình trạng này cũng có thể hiếm khi phát triển do chế độ ăn ít carbohydrate.

Nếu lượng đường trong máu của bạn từ 240 mg/dL trở lên, hãy sử dụng bộ xét nghiệm xeton không kê đơn để kiểm tra nước tiểu hoặc máy đo để kiểm tra lượng xeton trong máu của bạn. Điều này nên được thực hiện cứ sau 4 đến 6 giờ. Bạn cũng nên kiểm tra ketone nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào của nhiễm toan ceton do tiểu đường.

Các dấu hiệu khác của nhiễm toan ceton

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài hơi thở có mùi, các dấu hiệu khác của tình trạng này bao gồm:

- Thở sâu hơn

- Mệt mỏi

- Đi tiểu nhiều

- Giảm cân

- Buồn nôn

- Nôn mửa

- Đau bụng

Làm thế nào để ngăn ngừa đái tháo đường nhiễm toan ceton

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Những người mắc bệnh tiểu đường nên kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên để biết mức độ của chúng và thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn tình trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn. Điều quan trọng là phải tuân thủ các loại thuốc do bác sĩ kê toa và nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ một lần nữa để điều chỉnh lượng insulin của bạn. Duy trì lối sống lành mạnh, năng động và cân bằng để giữ lượng đường trong máu của bạn trong phạm vi mục tiêu lành mạnh.

Theo Times of India