Phương Tây tự hào về thói quen lợi sức khỏe có một không hai này, cứ thường xuyên làm còn hơn thuốc quý

Có lẽ chúng ta luôn yêu thích những cái ôm, vì vậy hãy cùng xem qua các nghiên cứu y học để tìm hiểu xem cơ thể chúng ta có thể hưởng lợi như thế nào từ việc âu yếm.

Hóa ra, chúng ta không chỉ nên cảm ơn những cái ôm vì đã mang lại cho chúng ta cảm giác ấm áp khi ôm ai đó trong vòng tay, mà còn vì rất nhiều lợi ích liên quan đến sức khỏe thể chất và tâm lý của chúng ta.

Những cái ôm được biết đến là một phương thuốc tốt để chống lại căng thẳng. Tuy nhiên, đó không phải là lợi ích thể chất duy nhất mà việc âu yếm mang lại cho chúng ta. Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Carnegie Mellon, cùng với Trường Y thuộc Đại học Pittsburgh, cho thấy rằng việc ôm ấp hỗ trợ người khác sẽ làm giảm khả năng mắc bệnh của họ.

Thí nghiệm được tiến hành trên 404 người trưởng thành đã tiếp xúc với vi-rút gây cảm lạnh thông thường. Những người tham gia được chia thành 2 nhóm: nhóm người lớn đầu tiên được hỗ trợ và âu yếm nhiều hơn trong khi những người còn lại không có họ.

Kết quả cho thấy rằng việc âu yếm có tác dụng làm dịu đi những người tiếp xúc với những cái ôm thường xuyên, hơn nữa, những người vẫn bị bệnh có các dấu hiệu bệnh ít nghiêm trọng hơn.

2. Những cái ôm cải thiện hệ thống thần kinh của bạn

Âu yếm kích thích hệ thần kinh bằng cách giảm cảm giác cô đơn, chống lại nỗi sợ hãi bên trong và giúp tăng sự tự tin. Hơn nữa, hỗ trợ người khác thông qua đụng chạm giúp họ cảm nhận được sự đánh giá cao và hỗ trợ của bạn, do đó ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tổng thể của một người.

3. Những cái ôm thúc đẩy huyết áp tốt hơn

Theo các nhà khoa học, ôm người khác là một liều thuốc giảm căng thẳng rất lớn và bằng cách giảm mức độ căng thẳng, bạn cũng có tác dụng tốt cho huyết áp của mình. Lợi ích này rõ ràng hơn ở phụ nữ, nhưng nó ảnh hưởng đến cả hai giới.

4. Những cái ôm khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn

Oxytocin chính là hormone chịu trách nhiệm khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và kết nối với người khác. Thông thường, nó được gọi là “hormone yêu thương” vì nồng độ của nó tăng lên khi chúng ta âu yếm và chạm vào người khác. Loại hormone này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phụ nữ, đặc biệt là những người thường xuyên được ôm.

5. Những cái ôm giúp giảm đau

Một nghiên cứu do Đại học New York tổ chức cho thấy một số hình thức đụng chạm có thể giúp giảm đau. Trong thí nghiệm, cái gọi là “chạm trị liệu” đã giúp những người mắc hội chứng đau cơ xơ hóa cảm thấy bớt đau hơn.

Những người tham gia cũng tuyên bố rằng chất lượng cuộc sống của họ đã được cải thiện trong vòng 6 buổi điều trị chạm. Vì ôm là một trong những hình thức đụng chạm nên nó cũng có thể góp phần giảm đau.

Theo Brightside