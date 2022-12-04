Phương Tây tự hào về thói quen lợi sức khỏe có một không hai này, cứ thường xuyên làm còn hơn thuốc quý

Sức khỏe 04/12/2022 16:30

Một nhà trị liệu gia đình người Mỹ, Virginia Satir tuyên bố rằng chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì và 12 cái ôm mỗi ngày để phát triển. Âu yếm dường như là một cách phổ biến để thể hiện sự phấn khích, tình yêu, hạnh phúc và thậm chí cả nỗi buồn của một người.

Hóa ra, chúng ta không chỉ nên cảm ơn những cái ôm vì đã mang lại cho chúng ta cảm giác ấm áp khi ôm ai đó trong vòng tay, mà còn vì rất nhiều lợi ích liên quan đến sức khỏe thể chất và tâm lý của chúng ta.

Có lẽ chúng ta luôn yêu thích những cái ôm, vì vậy hãy cùng xem qua các nghiên cứu y học để tìm hiểu xem cơ thể chúng ta có thể hưởng lợi như thế nào từ việc âu yếm. 

1. Những cái ôm góp phần giúp hệ thống miễn dịch tốt hơn

Những cái ôm được biết đến là một phương thuốc tốt để chống lại căng thẳng. Tuy nhiên, đó không phải là lợi ích thể chất duy nhất mà việc âu yếm mang lại cho chúng ta. Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Carnegie Mellon, cùng với Trường Y thuộc Đại học Pittsburgh, cho thấy rằng việc ôm ấp hỗ trợ người khác sẽ làm giảm khả năng mắc bệnh của họ.

Phương Tây tự hào về thói quen lợi sức khỏe có một không hai này, cứ thường xuyên làm còn hơn thuốc quý - Ảnh 1

Thí nghiệm được tiến hành trên 404 người trưởng thành đã tiếp xúc với vi-rút gây cảm lạnh thông thường. Những người tham gia được chia thành 2 nhóm: nhóm người lớn đầu tiên được hỗ trợ và âu yếm nhiều hơn trong khi những người còn lại không có họ.

Kết quả cho thấy rằng việc âu yếm có tác dụng làm dịu đi những người tiếp xúc với những cái ôm thường xuyên, hơn nữa, những người vẫn bị bệnh có các dấu hiệu bệnh ít nghiêm trọng hơn.

2. Những cái ôm cải thiện hệ thống thần kinh của bạn

Âu yếm kích thích hệ thần kinh bằng cách giảm cảm giác cô đơn, chống lại nỗi sợ hãi bên trong và giúp tăng sự tự tin. Hơn nữa, hỗ trợ người khác thông qua đụng chạm giúp họ cảm nhận được sự đánh giá cao và hỗ trợ của bạn, do đó ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tổng thể của một người.

3. Những cái ôm thúc đẩy huyết áp tốt hơn

Phương Tây tự hào về thói quen lợi sức khỏe có một không hai này, cứ thường xuyên làm còn hơn thuốc quý - Ảnh 2

Theo các nhà khoa học, ôm người khác là một liều thuốc giảm căng thẳng rất lớn và bằng cách giảm mức độ căng thẳng, bạn cũng có tác dụng tốt cho huyết áp của mình. Lợi ích này rõ ràng hơn ở phụ nữ, nhưng nó ảnh hưởng đến cả hai giới.

4. Những cái ôm khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn

Oxytocin chính là hormone chịu trách nhiệm khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và kết nối với người khác. Thông thường, nó được gọi là “hormone yêu thương” vì nồng độ của nó tăng lên khi chúng ta âu yếm và chạm vào người khác. Loại hormone này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phụ nữ, đặc biệt là những người thường xuyên được ôm.

5. Những cái ôm giúp giảm đau

Phương Tây tự hào về thói quen lợi sức khỏe có một không hai này, cứ thường xuyên làm còn hơn thuốc quý - Ảnh 3

Một nghiên cứu do Đại học New York tổ chức cho thấy một số hình thức đụng chạm có thể giúp giảm đau. Trong thí nghiệm, cái gọi là “chạm trị liệu” đã giúp những người mắc hội chứng đau cơ xơ hóa cảm thấy bớt đau hơn.

Những người tham gia cũng tuyên bố rằng chất lượng cuộc sống của họ đã được cải thiện trong vòng 6 buổi điều trị chạm. Vì ôm là một trong những hình thức đụng chạm nên nó cũng có thể góp phần giảm đau.

Theo Brightside

Không muốn tổn thương não khi về già, nắm gọn 5 bí quyết ngăn ngừa bệnh Alzheimer này càng sớm càng tốt

Không muốn tổn thương não khi về già, nắm gọn 5 bí quyết ngăn ngừa bệnh Alzheimer này càng sớm càng tốt

Bệnh Alzheimer được cho là do sự tích tụ bất thường của các protein trong và xung quanh các tế bào não. Một trong những protein liên quan được gọi là amyloid, và protein còn lại được gọi là tau, sự lắng đọng của chúng tạo thành các mảng xung quanh tế bào não và các đám rối tương ứng trong các tế bào não.

Xem thêm
Từ khóa:   cái ôm tốt cho sức khỏe tác dụng của những cái ôm hiệu quả của cái ôm

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 46 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm