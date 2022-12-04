Đừng vì tiếc mà tiêu thụ thực phẩm theo cách này, càng ăn càng dễ ngộ độc, hư gan

Sức khỏe 04/12/2022 16:28

Hãy tưởng tượng điều này: cuối cùng bạn cũng cắn miếng bánh sandwich yêu thích đầu tiên và nhận ra rằng bánh mì đã bị mốc! Điều này có thể đã xảy ra với bạn một hoặc hai lần và bạn có thể lo lắng về những hậu quả có thể xảy ra. Và trên thực tế, có một số cách khác nhau mà cơ thể có thể phản ứng với điều này.

Có những tác động tiêu cực mà nấm mốc đối với thực phẩm có thể gây ra đối với cơ thể. Và như một phần thưởng, bạn sẽ nhận được một danh sách các sản phẩm an toàn để ăn sau khi loại bỏ nấm mốc khỏi chúng.

Một số nấm mốc có thể làm hỏng gan của bạn

Đừng vì tiếc mà tiêu thụ thực phẩm theo cách này, càng ăn càng dễ ngộ độc, hư gan - Ảnh 1

 

Có những hóa chất độc hại có thể tìm thấy trên nấm mốc và chúng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như tổn thương gan, nôn mửa, buồn nôn và tiêu chảy. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào một số yếu tố như hệ thống miễn dịch hoặc tuổi tác của bạn. Một trong những chất phổ biến nhất và độc hại nhất được gọi là aflatoxin thậm chí có thể gây ung thư.

May mắn thay, không phải tất cả thực phẩm bị mốc đều tạo ra hóa chất này. Tuy nhiên, nó có thể được tìm thấy trên đậu phộng và ngô đồng.

Vi khuẩn bên trong nấm mốc có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm

Đừng vì tiếc mà tiêu thụ thực phẩm theo cách này, càng ăn càng dễ ngộ độc, hư gan - Ảnh 2

Bản thân nấm mốc không nguy hiểm đến thế và khả năng bạn thực sự bị bệnh là rất thấp. Tuy nhiên, thứ có thể khiến bạn bị bệnh là vi khuẩn có thể phát triển cùng với nó. Trong trường hợp này, bạn có thể gặp các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy và buồn nôn. Độ nặng của chúng sẽ phụ thuộc vào loại vi khuẩn và lượng thức ăn bạn đã ăn.

Bạn có thể bị dị ứng với nấm mốc

Đừng vì tiếc mà tiêu thụ thực phẩm theo cách này, càng ăn càng dễ ngộ độc, hư gan - Ảnh 3

 

Có một số người có phản ứng dị ứng với nấm mốc được tìm thấy trên thực phẩm. Nếu bạn nhạy cảm, tốt hơn hết là nên tránh xa nó và trong trường hợp bạn ăn nhầm, hãy gọi cho bác sĩ ngay lập tức. Các triệu chứng có thể là dấu hiệu của phản ứng dị ứng là:

 

  • Ngứa và chảy nước mắt
  • Phát ban 
  • Thở khò khè
  • Chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi

Có những loại thực phẩm bị nấm mốc mà cơ thể chúng ta có thể tiêu hóa dễ dàng

Đừng vì tiếc mà tiêu thụ thực phẩm theo cách này, càng ăn càng dễ ngộ độc, hư gan - Ảnh 4

 

Các loại khuôn được sử dụng trong các loại phô mai khác nhau đều an toàn để ăn. Trên thực tế, phô mai như gorgonzola, roquefort và phô mai xanh được tạo ra bằng cách cho chúng tiếp xúc với các bào tử cụ thể trong khi camembert và brie có bào tử trắng. Nhưng thật không may, chúng vẫn không ổn đối với những người bị dị ứng với nấm mốc.

Phần thưởng: Thực phẩm an toàn để ăn sau khi cạo sạch nấm mốc

 

  • Xúc xích cứng và giăm bông sấy khô
  • Phô mai cứng không bị nấm mốc (nếu bạn cắt bỏ ít nhất 1 phần xung quanh)
  • Phô mai được làm bằng khuôn nhưng có thêm nấm mốc phát triển trên đó (nếu bạn cạo bỏ phần sau)
  • Rau và trái cây chắc miễn là bạn cắt bỏ ít nhất 1 inch xung quanh

Đừng vì tiếc mà tiêu thụ thực phẩm theo cách này, càng ăn càng dễ ngộ độc, hư gan - Ảnh 5

  • Xúc xích và thịt xông khói
  • Thịt gia cầm, thịt, thịt hầm, mì ống và ngũ cốc còn sót lại đã nấu chín
  • Phô mai mềm, kem chua và sữa chua
  • Mứt và thạch
  • Rau và trái cây mềm
  • Các loại hạt, đậu và bơ đậu phộng
  • Bánh mì và đồ nướng

Theo Brightside

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