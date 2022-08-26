Tác dụng tuyệt vời của kim chi đối với sức khỏe nhưng không mấy ai biết

Kim chi luôn là món ăn yêu thích của nhiều người, đặc biệt là đối với giới trẻ. Không chỉ ngon, kim chi còn có những lợi ích tốt cho sức khỏe đấy.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Theo nghiên cứu, kim chi có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đó có thể là do đặc tính chống viêm của nó, vì bằng chứng gần đây cho thấy rằng viêm có thể là nguyên nhân cơ bản của bệnh tim.

Một nghiên cứu khác kéo dài trong một tuần được thực hiện gồm 100 người đã phát hiện ra rằng ăn 15-210g kim chi mỗi ngày giúp làm giảm đáng kể lượng đường trong máu, cholesterol toàn phần và mức cholesterol LDL (xấu) - tất cả đều là những yếu tố nguy cơ gây bệnh tim.

Ảnh minh họa: Internet

Làm chậm quá trình lão hóa

Viêm mãn tính không chỉ liên quan đến nhiều bệnh tật mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa. Điều thú vị là kim chi có thể kéo dài tuổi thọ của tế bào bằng cách làm chậm quá trình này.

Trong một nghiên cứu trong ống nghiệm, các tế bào người được xử lý bằng hợp chất trong kim chi đã chứng tỏ khả năng sống sót tăng lên, đo lường sức khỏe tổng thể của tế bào, cũng như cho thấy tuổi thọ kéo dài bất kể tuổi tác của họ.

Giảm cholesterol

Mặc dù mối liên hệ giữa kim chi và cholesterol chưa hoàn toàn rõ ràng nhưng một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người ăn kim chi thường xuyên có mức cholesterol "xấu" (LDL) thấp hơn. Những thành phần trong kim chi như cải bắp, ớt đỏ, tỏi, tỏi tây, gừng và vi khuẩn axit lactic có những lợi ích riêng với sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Theo nghiên cứu kim chi có thể tăng cường hệ thống miễn dịch. Các vi khuẩn giúp lên men kim chi có liên quan đến việc cải thiện chức năng miễn dịch và giảm mức độ viêm do bệnh gây ra. Bên cạnh đó, vitamin C được tìm thấy trong kim chi cũng có thể giúp tăng cường sức khỏe miễn dịch của bạn.

Hỗ trợ sức khỏe của não

Việc có một đường ruột khỏe mạnh cũng sẽ gián tiếp giúp não bộ hoạt động tốt hơn. Giữ cho hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh cũng rất quan trọng đối với não bộ, bởi vì hệ thống thần kinh trong ruột giao tiếp với não của bạn. Và ăn kim chi sẽ giúp cải thiện đường ruột rất tốt.

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