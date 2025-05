Số ca mắc sốt xuất huyết tăng vọt, Đồng Nai triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến ngày 13/5, toàn tỉnh ghi nhận gần 2.400 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024, số ca bệnh là trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tỉ lệ cao. Thành phố Biên Hòa là địa phương ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất (hơn 500 ca), tiếp đó là các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom. Ngành chức năng tỉnh Đồng Nai nhận định, đây đều là những địa phương có dân số đông, tập trung nhiều khu nhà trọ, điều kiện sinh sống, vệ sinh môi trường tại nhiều khu vực nhà trọ chưa đảm bảo.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai nhận định, hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng cao và có diễn biến phức tạp tại các địa phương. Nguyên nhân do thời tiết thay đổi thất thường so với những năm trước (mùa mưa đến sớm hơn) tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi và phát triển. Bên cạnh đó, nhiều người dân vẫn còn chủ quan trong phòng, chống sốt xuất huyết, nhất là ở các khu vực nhà trọ đông công nhân. Do đó, nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại các địa phương rất lớn.