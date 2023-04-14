Quảng Bình: Nối thành công bàn chân bị đứt lìa do máy cắt cỏ

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối bàn chân bị máy cắt cỏ cắt gần đứt lìa, chỉ dính lại cầu da nhỏ.
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Dẫn tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trước đó, nam bệnh nhân Đ.T.B (46 tuổi, trú tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) được người nhà đưa tới viện cấp cứu trong tình trạng bàn chân (phải) gần đứt lìa do tai nạn trong lúc sử dụng máy cắt cỏ.
Hội chẩn tình trạng bệnh nhân trước phẫu thuật vô cùng nghiêm trọng: Vết đứt sắc gọn, chảy máu nhiều, lộ xương sên, mắt cá ngoài và trong vùng cổ chân bị gãy, đứt toàn bộ mạch máu, gân cơ, thần kinh, chỉ dính lại cầu da nhỏ.
Sau hội chẩn liên chuyên Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và Khoa Ngoại lồng ngực, người bệnh được nhanh chóng làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết để tiến hành phẫu thuật cấp cứu.
Ekip liên chuyên khoa thuộc Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình của bệnh viên đã tiến hành phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu, gân chi bị đứt. Sau đó, tiến hành khâu phục hồi tổn thương gân duỗi và nhiều hoạt động phức tạp khác nhằm nối lại bàn chân.
Dẫn từ trang thông tin điện tử của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, sau hơn 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã phục hồi toàn bộ giải phẫu cho cổ chân bị đứt gần lìa. Hiện tại, tình trạng cổ chân phải của người bệnh cấp máu và nuôi dưỡng tốt, các ngón chân đã cử động được, khá linh hoạt.
Bệnh nhân đang được theo dõi và tiếp tục điều trị để được đánh giá, tập vật lý trị liệu phục hồi dần chức năng.