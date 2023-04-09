Thành công nối 2 cẳng chân bị đứt lìa bọc trong hộp đá lạnh do máy ép vải cắt

Sau đó, Anh H. được công nhân phân xưởng sơ cứu, băng cầm máu tại chỗ, sau đó được chuyển thẳng đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108).

Theo thông tin Vietnamnet, bệnh nhân là anh Đ.H.H (38 tuổi, trú tại Thái Bình). Trong lúc đang sửa máy, do bất cẩn, anh đứng vào trong khuôn ép của máy ép vải sợi khi đóng cầu giao thử máy. Lập tức khuôn ép cắt đứt rời 2 cẳng chân.

Tiến sĩ Nguyễn Viết Ngọc, Khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, Viện Chấn thương chỉnh hình, cho biết bệnh nhân bị tai nạn lúc 8h30, được đưa đến Bệnh viện 108 khoảng 4 tiếng sau đó. "Hai cẳng chân của bệnh nhân được bảo vệ trong túi bóng, đặt trong hộp đá lạnh".

Sau khi tiếp nhận được một giờ, bệnh nhân được đẩy thẳng vào phòng mổ. Hai ê-kíp phẫu thuật liên tục trong khoảng 6 giờ, sau đó bệnh nhân được chuyển về khoa Hồi sức cấp cứu để theo dõi và điều trị hồi sức do lượng máu mất nhiều.

"Phẫu thuật kịp thời giúp hai cẳng chân được tái tưới máu sớm ở giờ thứ 6 và thứ 7 sau tổn thương, tức chỉ sau phẫu thuật 1-2 giờ", bác sĩ Ngọc cho hay.

Báo Lao động thông tin thêm, sau 2 ngày nằm hồi sức, bệnh nhân ổn định, được chuyển về khoa Phẫu thuật chi trên và Vi phẫu thuật tiếp tục điều trị. Ngày thứ 6 sau mổ, toàn trạng bệnh nhân đã phục hồi tốt, lượng máu trở lại bình thường, huyết động ổn định; tại chỗ vết mổ khô, bàn ngón chân 2 bên hồng ấm và hồi lưu tốt, mạch mu chân - ống gót bất rõ. Tiên lượng diễn biến thuận lợi. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị kháng sinh và thuốc chống đông trong khoảng 10 ngày sau mổ, thay băng chăm sóc vết mổ hàng ngày.

Theo TS Nguyễn Viết Ngọc, tình hình đứt rời chi thể do mất an toàn trong lao động rất thường gặp, nhưng rất hiếm gặp trường hợp đứt rời cả 2 cẳng chân. Đây là trường hợp đầu tiên được nối lại cả 2 cẳng chân trên một người bệnh ở Việt Nam. Cuộc phẫu thuật đã được triển khai rất khẩn trương, chỉ sau vào viện 1 giờ bệnh nhân được làm những xét nghiệm cơ bản và được đưa lên phòng mổ. Quá trình sắp xếp kíp phẫu thuật diễn ra nhanh chóng, phương pháp phẫu thuật hợp lý nên cả 2 cẳng chân đều được tái tưới máu sớm ở giờ thứ 6 và thứ 7 sau tổn thương (chỉ sau khi thực hiện cuộc phẫu thuật 1-2 giờ).

Bác sĩ cho biết thêm, đối với phần chi thể đứt rời lớn và đứt rời nhiều chi thể cùng lúc trên một người bệnh thì việc trồng lại chi thể cần được tính toán rất kỹ, nếu không cẩn thận sẽ nguy hiểm cho tính mạng người bệnh do hội chứng tái tưới máu kèm theo các độc tố phân hủy từ phần tổ chức chi thể đứt rời.