Hải Phòng: Phát hiện chùm ca mắc COVID-19 mới ở trường học, cấp tốc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch

Sức khỏe 14/04/2023 14:57

Sau khi ghi nhận chùm ca mắc tại trường THPT Vinschool, UBND TP. Hải Phòng ban hành công văn về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

Dẫn nguồn tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, mới đây, tại trường THPT Vinschool (phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) ghi nhận chùm ca bệnh COVID-19. Theo báo cáo nhanh từ UBND quận Hồng Bàng, từ 10/4 đến 13/4, trên địa bàn quận ghi nhận 45 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Những trường hợp này đều là giáo viên và học sinh của trường THPT Vinschool (41 học sinh, 4 giáo viên). Qua truy vết xác định có 116 người tiếp xúc gần (93 học sinh và 23 giáo viên) và dịch chưa lây lan ra cộng đồng.

Cũng theo đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hải Phòng, trong ngày 12/4 và 13/4, trên địa bàn ghi nhận 131 ca mắc COVID-19. Riêng trong ngày 13/4, thành phố có 60 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Hải Phòng: Phát hiện chùm ca mắc COVID-19 mới ở trường học, cấp tốc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch - Ảnh 1
Ghi nhận chùm ca bệnh COVID-19 tại trường THPT Vinschool - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống 

Trước tình hình trên, UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành công văn về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Y tế, UBND các quận, huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt mục tiêu đề ra của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ; huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 11/04, lãnh đạo UBND huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cũng cho biết địa phương này đã xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 khiến 50 người mắc tại trường Trung học cơ sở Khánh Yên, thị trấn Khánh Yên. Hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn đã và đang được triển khai khẩn trương, không để dịch bệnh lây lan.

Đại diện Trường Trung học cơ sở Khánh Yên, ông Trần Văn Tẩy cho biết để ngăn chặn dịch lây lan, trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Văn Bàn phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường học, lớp học; cấp khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn... cho các lớp.

Hải Phòng: Phát hiện chùm ca mắc COVID-19 mới ở trường học, cấp tốc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch - Ảnh 2
Học sinh đeo khẩu trang trong giờ học để phòng dịch - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Ngay sau khi phát hiện chùm ca bệnh tại Trường THCS Khánh Yên, huyện Văn Bàn đã có công văn hỏa tốc về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm; sẵn sàng ứng phó với các tình huống do dịch bệnh gây ra.

Hiện tại, dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản vẫn đang được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ xâm nhập, lây lan của các tác nhân gây bệnh luôn tiềm ẩn, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao; đồng thời một số bệnh truyền nhiễm lưu hành như tay chân miệng, sốt xuất huyết... bệnh truyền nhiễm dự phòng bằng vắc-xin cũng có nguy cơ gia tăng số mắc.

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