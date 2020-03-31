Những thực phẩm tốt cho mắt bạn nên dùng hàng ngày 

Đôi mắt được ví như “cửa sổ tâm hồn” giúp bạn thực hiện mọi sinh hoạt hàng ngày, khi mà các dị tật, bệnh lý về mắt ngày càng phổ biến thì việc chăm sóc, bảo vệ cho đôi mắt là điều vô cùng cần thiết. Bài viết dưới đây xin chia sẻ đến bạn đọc những thực phẩm tốt cho mắt mà bạn nên bổ sung trong các bữa ăn hàng ngày.

Trong thành phần của cà rốt có chứa nhiều beta-caroten, khi chất này được hấp thu vào bên trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A, tạo ra sắc tố võng mạc giúp mắt sáng hơn.

Dưới đây là top 6 thực phẩm bổ mắt , giúp tăng cường thị lực cho mắt mà bạn không nên bỏ qua:

Bên cạnh đó việc sử dụng cà rốt còn ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về mắt như: quáng gà, đục thủy tinh thể. Bạn có thể chế biến cà rốt trong nhiều món ăn hàng ngày như: nấu canh cà rốt, salad cà rốt, nước sinh tố cà rốt…

Cà rốt chứa nhiều vitamin A giúp sáng mắt và ngăn ngừa các bệnh lý về mắt – Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Thành phần chất lycopen có trong cà chua là chất chống oxy, giúp bảo vệ võng mạc trước những tác động từ bên ngoài. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin A trong cà chua có tác dụng hỗ trợ, ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng là một căn bệnh nghiêm trọng có thể dẫn đến mù mắt.

Ngoài ra trong cà chua còn chứa vitamin C có tác dụng tăng cường thị lực và ngăn ngừa bệnh quáng gà. Cà chua được sử dụng nhiều trong các món xào, nấu vừa tốt cho mắt lại giúp tăng hương vị thơm ngon cho món ăn.

Cá hồi

Là thực phẩm giàu axit béo omega-3 có tác dụng bảo vệ võng mạc, ngăn ngừa suy giảm thị lực, bệnh thoái hóa điểm vàng do yếu tố tuổi tác và phòng ngừa bệnh khô mắt. Đây cũng là thực phẩm tốt cho mắt trẻ mà các mẹ cần bổ sung trong các bữa ăn hàng ngày của các con. Bạn nên ăn 2 bữa cá hồi trong 1 tuần để bổ sung các chất dinh dưỡng, cũng như giúp cho mắt được sáng và khỏe mạnh.

Cá hồi chứa axit omega-3 tốt cho thị lực của người lớn và trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Rau bina

Rau bina hay còn có tên gọi khác là rau chân vịt có chứa nhiều dưỡng chất như lutein, zeaxanthin và vitamin A đều rất tốt cho mắt. Trong đó vitamin A giúp bảo vệ giác mạc và tăng cường thị lực. Lutein giúp bảo vệ mắt khỏi những tác hại của tia cực tím, còn chất zeaxanthin thì có tác dụng hỗ trợ tăng cường thị giác. Bạn nên lấy rau chân vịt xay lấy nước uống vào mỗi buổi sáng sẽ rất tốt cho mắt.

Trứng gà

Trong lòng đỏ trứng gà chứa lượng lớn lutein và zeaxanthin giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Bên cạnh đó trứng gà còn chứa hàm lượng vitamin A nhất định giúp tăng cường thị lực cho mắt và ngăn ngừa triệu chứng khô mắt hiệu quả.

Trứng gà giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và ngăn ngừa khô mắt – Ảnh minh họa: Internet

Quả óc chó

Hàm lượng lớn axit béo omega-3 có trong quả óc chó giúp duy trì sức khỏe tổng quát cho đôi mắt. Sử dụng một lượng nhất định quả óc chó mỗi ngày giúp cải thiện sức khỏe về mắt và bảo vệ mắt khỏi nhiều vấn đề thị lực khác nhau.

Bên cạnh quả óc chó bạn cũng có thể ăn thêm các loại hạnh nhân hay đậu phộng cũng rất tốt cho sức khỏe của mắt.

Quả óc chó giúp duy trì sức khỏe tổng quát cho đôi mắt - Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm gây hại cho mắt

Bên cạnh những thực phẩm tốt cho mắt mà bạn nên có trong các bữa ăn hàng ngày, để giúp cho đôi mắt sáng và khỏe mạnh thì bạn cũng cần hạn chế hoặc không sử dụng các thực phẩm có thể gây hại cho mắt.

Dưới đây là những thực phẩm không tốt cho mắt mà bạn cần nên tránh sử dụng:

Thực phẩm chiên rán

Đây là những thực phẩm không tốt cho cơ thể nói chung và cho đôi mắt nói riêng. Việc sử dụng các đồ ăn chiên rán thường xuyên có thể làm gia tăng lượng gốc tự do có trong cơ thể làm ảnh hưởng đến đôi mắt, làm rối loạn mắt, tăng quá trình lão hóa mắt và gây suy giảm thị lực.

Đồ ăn chứa nhiều đường

Khi ăn thực phẩm chứa nhiều đường sẽ làm tăng lượng đường trong máu, làm tổn thương võng mạc, gây bệnh đục thủy tinh thể hay suy giảm thị lực nghiêm trọng.

Những thực phẩm có thể gây hại cho mắt - Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn cay nóng

Những người có tiền sử mắc các bệnh lý về mắt hay người đang bị các bệnh về mắt ăn các thực phẩm cay nóng sẽ làm cho triệu chứng của bệnh thêm trầm trọng. Theo Đông y, gan huyết ảnh hưởng đến sức khỏe của đôi mắt, khi gan huyết không ổn định sẽ gây hại cho đôi mắt. Mà các thực phẩm cay, nóng sẽ gây tổn gan hao huyết, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến đôi mắt.

Đồ uống có cồn

Các loại đồ uống có cồn như rượu, bia khi sử dụng quá nhiều sẽ khiến lượng cồn trong máu tăng cao. Độc tố có trong cồn không được đào thải kịp sẽ gây ngộ độc dây thần kinh thị giác dẫn đến suy giảm thị lực, lâu ngày sẽ dẫn đến teo dây thần kinh thị giác.

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về những thực phẩm tốt cho mắt và những thực phẩm có thể gây hại cho mắt. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin bổ ích để bạn đọc xây dựng được các bữa ăn khoa học, giúp cho đôi mắt luôn được sáng và khỏe mạnh.