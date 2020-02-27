Các cách làm mắt sáng hơn đơn giản tại nhà

Sức khỏe 27/02/2020 19:18

Ngày nay, số người mắc các tật về mắt đang gia tăng. Việc bảo vệ mắt dần quan trọng hơn bao giờ hết. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm mắt sáng hơn.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là một trong những phần thân thể rất quan trọng của mỗi người. Tuy nhiên, chúng ta không có sự trân trọng đối với đôi mắt, nhiều người làm việc liên tục khiến đôi mắt bị áp lực, dẫn đến thoái hóa sớm và gây ra các bệnh về mắt. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bạn các cách làm mắt sáng hơn, giúp cho bạn có thể chữa được chứng mỏi mắt cũng như tăng cường sức khỏe của đôi mắt, thậm chí giúp mắt đẹp lên rất nhiều.

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Cách làm mắt sáng hơn đơn giản tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Luôn làm việc và sinh hoạt trong môi trường đủ sáng

Dưới áp lực của cuộc sống hiện đại cũng như việc tiếp xúc thường xuyên với điện thoại, máy tính, mắt bạn phải chịu những áp lực rất lớn để bạn có thể nhìn rõ. Vì vậy mà “Làm thế nào để mắt sáng trong” luôn là một câu hỏi rất được nhiều người quan tâm. 

Khi sinh hoạt, làm việc hay học tập ở môi trường không đủ ánh sáng sẽ khiến đôi mắt phải điều tiết nhiều hơn mức bình thường để bạn có thể hoạt động về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt. Vì vậy, bạn cần thường xuyên cho mắt làm việc trong một môi trường đầy đủ ánh sáng, giúp cho đôi mắt giảm bớt áp lực khi hoạt động.

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Hãy sinh hoạt trong môi trường đầy đủ ánh sáng - Ảnh minh họa: Internet

Ngủ đủ giấc

Một trong các cách làm mắt sáng hơn là có một giấc ngủ đầy đủ và sâu để giúp đôi mắt được thư giãn sau một ngày hoạt động mệt nhọc. Trung bình, mỗi người cần ngủ từ 8 - 9 tiếng mỗi ngày. Đặc biệt, hững người có đôi mắt yếu thì nên ngủ trước 23 giờ để mắt được nghỉ ngơi và thư giãn.

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Ngủ đủ giấc giúp mắt được khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên nghỉ ngơi 

Thường xuyên thư giãn và nghỉ ngơi để tránh mắt bị lão hóa sớm. Những người thường xuyên làm việc máy tính, những người bị thiếu ngủ hoặc ngủ không sâu giấc sẽ dễ bị suy giảm thị lực. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh thức quá khuya hay hạn chế sử dụng trà hay cafe vào buổi tối để không bị mất ngủ.

Bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết

Ăn gì để mắt sáng hơn có lẽ là câu hỏi thường được đặt ra. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì Vitamin A, Omega 3, kẽm, chất chống oxy hoá,... là những loại chất rất quan trọng với mắt, chúng tồn tại trong cá hồi, cà rốt, bơ, đu đủ, bông cải xanh,... Việc bổ sung thường xuyên các dưỡng chất này sẽ giúp mắt bạn được khỏe mạnh và sáng hơn.

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Vitamin A rất quan trọng cho mắt - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung nước thường xuyên

Nước là một phần không thể thiếu của con người. Không những thế, đây còn là loại thức uống giúp đôi mắt sáng rõ hơn. Việc uống một cốc nước vào mỗi buổi sáng sẽ giúp cơ thể bạn được hoạt động trơn tru sau giấc ngủ dài, góp phần giúp mắt được trẻ hóa.

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Nước là thức uống không thể thiếu cho cơ thể của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tập các bài tập thư giãn mắt ngay tại chỗ

Bạn nên tập các bài thư giãn mắt sau mỗi 2 tiếng làm việc để hỗ trợ làm giảm các nguy cơ mắc các tật khúc xạ mắt, các bài tập bạn có thể thực hiện tại chỗ là:

  • Chớp mắt: Khoảng 3 4 giây bạn chớp mắt một lần trong 2 phút, rồi 30 giây lại chớp mắt một lần. Lặp lại khoảng 5 lần.
  • Đảo mắt: Bạn đảo mắt theo chiều kim đồng hồ 5 lần, sau đó đảo ngược chiều kim đồng hồ lại 5 lần.
  • Nhìn tập trung: Bạn nhìn vào một điểm cố định trong vòng 30 giây, sau đó chớp mắt liên tục rồi lặp lại khoảng 10 lần.

Ngoài ra bạn hãy thường xuyên massage cho mắt, để mắt được thư giãn. Theo ý kiến của nhiều người thì những bài tập này cũng là cách làm sáng mắt cận ở những người mới bị cận hoặc cận thị nhẹ.

Đeo kính râm và kính chống nắng

Khi chạy xe, làm việc ở những nơi nhiều khói bụi hoặc khi đi bơi, bạn cần có loại kính bảo vệ mắt. Cụ thể, kính bơi sẽ giúp mắt bạn tránh tiếp xúc với Clo, muối và những hóa chất khác có trong nước của hồ bơi. Đeo kính an toàn trong khu công nghiệp sẽ ngăn ngừa những dị vật hoặc bụi và hóa chất bay vào mắt. Khi chạy xe hay sinh hoạt ngoài trời, nên có kính râm hoặc kính đi đường phù hợp để tránh các tia có hại cho mắt.

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Cần có biện pháp bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đôi mắt luôn luôn phải điều tiết để bạn có thể nhìn rõ được mọi vật. Tuy nhiên, nếu quá trình này phải thực hiện trong môi trường kém ánh sáng, trước màn hình điện tử trong thời gian dài sẽ khiến mắt bị mỏi do phải chịu nhiều áp lực. Về lâu dài sẽ gây các tật về mắt và các bệnh liên quan, có nguy cơ dẫn đến mù lòa. Vì vậy, bạn cần tuân thủ các cách làm mắt sáng hơn để giúp cho đôi mắt của mình luôn đẹp và khỏe mạnh.

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