Phòng dịch virus corona, mách bạn 3 cách làm nước rửa tay khô đơn giản để sát khuẩn an toàn

Nước rửa tay khô là những loại dung dịch vệ sinh, phổ biến nhất ở dạng xịt hoặc dạng gel, không cần phải sử dụng chung với nước mà có thể xoa trực tiếp lên tay để làm sạch. Những loại nước rửa tay này thường bao gồm thành phần là các chất tẩy rửa có khả năng khử trùng mạnh, thích hợp để thay thế các loại nước rửa tay khác một cách tiện dụng và nhỏ gọn.

Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có điều kiện làm sạch tay chân kịp thời khi nhiễm bẩn. Điều này khiến khả năng mắc các bệnh lây nhiễm xâm nhập từ môi trường cao trở nên hơn. Nếu bạn đang ở tình huống thiếu các biện pháp rửa tay chuyên dụng, có thể tạm thời tham khảo những cách làm nước rửa tay khô dưới đây để áp dụng khi cần thiết.

Như đã phần tích phía trên, trong thành phần của nước rửa tay khô bao gồm các chất khử trùng và sát khuẩn mạnh, nên khi bạn cần làm sạch tay mà không có nơi để thực hiện các bước rửa tay truyền thống, nước rửa tay khô có thể là cứu cánh hữu ích cho bạn. Loại nước này tuy không có khả năng diệt sạch toàn bộ các loại vi khuẩn, vi trùng, nhưng nó có thể loại bỏ rất nhiều những loại vi khuẩn nguy hiểm và cản trở sự xâm nhập của chúng trên da.

Vì nước rửa tay khô có tính chất khử trùng nhanh và mạnh, người ta thường dùng loại nước này để làm sạch các vết côn trùng cắn, các vết xước nhỏ,…Khả năng sát trùng của nước rửa tay khổ có thể khiến vết côn trùng cắn giảm sưng, đỏ, ngứa ngáy,…Tuy chỉ là một biện pháp tạm thời thay thế cho các hình thức rửa tay khác, nhưng trong những hoàn cảnh không tiện và không có nhiều thời gian, nước rửa tay khô vẫn thể hiện những công dụng rất đáng lưu ý của chúng.

Nước rửa tay khô - Ảnh minh họa: Internet

Làm Gel nha đam để tạo nước rửa tay khô

Bên cạnh những loại hình nước rửa tay khô được bày bán trên thị trường, bạn hoàn toàn có thể tự tạo nước rửa tay khô cho mình bằng các loại nguyên liệu tự nhiên dễ kiếm được, ví dụ như nha đam, rượu, cồn,…Trong đó, nha đam được coi là một nguyên liệu đáng dùng và an toàn, vì vậy nếu bạn đang có ý định tự làm các công thức tạo nước rửa tay khô, hãy bắt đầu với việc tạo gel nha đam tại nhà trước.

Hướng dẫn 1: Cách chọn lá nha đam

Để làm ra được gel nha đam, trước tiên bạn chuẩn bị các lá nha đam tươi (hay còn gọi là lá lô hội), nên chọn những lá to ở bên ngoài của cây, vì những lá này thường già và có nhiều thịt nha đam hơn. Hãy chọn các lá nha đam to bản về chiều rộng và cầm nặng tay, không dùng những lá héo hay quá nhỏ vì phần thịt của những lá này thường không đạt chất lượng. Cũng không nên mua những loại lá nha đam không rõ nguồn gốc hay bị hư hỏng quá nhiều.

Thịt nha đam - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn 2: Cách làm Gel nha đam

Khi đã chuẩn bị được các lá nha đam chất lượng rồi, bạn hãy đem chúng đi rửa thật sạch, có thể ngâm qua nước muối pha loãng khoảng 5-10 phút để khử trùng. Sau đó, lấy một chiếc dao sắc cắt bỏ những chiếc gai xung quanh lá đi. Tiếp theo, dùng dao lọc hết lớp vỏ bên ngoài lá để tách lấy phần thịt nha đam để riêng.

Tới đây, bạn đã lấy được phần thịt nha đam rồi, hãy cắt chúng thành những miếng nhỏ cỡ 2x2 cm. Có những lá nha đam, phần thịt khá là chắc, nên sau khi cắt bạn nên cho thịt nha đam vào máy xay để xay nhuyễn. Nhưng với những lá nha đam có phần thịt mềm, bạn chỉ cần dùng thìa dằm nhuyễn chúng ra là được. Sau khi hoàn thành đem phần thịt nha đam này đổ vào một chiếc chai để lưu trữ, vậy là bạn đã có gel nha đam để sử dụng rồi.

Gel nha đam - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước rửa tay khô tại nhà

Sau khi đã hoàn thành gel nha đam, bạn có thể tiến hành tự làm các loại nước rửa tay khô tại nhà rồi. Dưới đây là 3 công thức làm nước rửa tay khô từ những nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể chuẩn bị và thực hiện chỉ với khoảng 15 phút. Tham khảo ngay hướng dẫn thực hiện tại chỉ dẫn dưới đây.

Cách làm nước rửa tay khô từ cồn và nha đam

Cồn là một loại nguyên liệu có tính sát khuẩn rất mạnh, nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực với mục đích tẩy rửa và làm sạch. Loại nguyên liệu này thường rất dễ tìm mua nên nó cũng trở thành một trong những loại chất sát khuẩn rất phổ biến. Nếu bạn muốn làm nước rửa tay khô, có thể ứng dụng ngay công thức với cồn và nha đam theo các hướng dẫn sau:

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Cồn (loại 70-90 độ)

Gel nha đam

Liều lượng tùy vào nhu cầu sử dụng của bạn, nhưng nếu bạn mới làm lần đầu thì hãy thử với một liều lượng nhỏ trước.

Cách thực hiện:

Bạn đổ cồn ra một vật đựng, sau đó thả gel nha đam vào với tỉ lệ nha đam/cồn = 4/6. Dùng thìa khuấy đều hỗn hợp này lên, nhớ khuấy kỹ để gel nha đam không bị vón cục. Khi đã làm xong thì đổ hỗn hợp này vào chai đựng tiện dùng, cho vào tủ lạnh để lưu trữ.

Khi muốn dùng bạn hãy lấy một chút hỗn hợp này ra tay, xoa đều hai bàn tay thật kỹ. Vì thời gian bay hơi của công thức này không quá nhanh nên bạn hãy xoa bàn tay mình kỹ càng để sạch sẽ hơn, chú ý các khẽ bàn tay và móng tay. Khi muốn mang đi xa bạn có thể rót chúng ra một chiếc chai nhỏ để tiện mang theo.

Công thức với nha đam và cồn - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước rửa tay khô từ nha đam, cồn và tinh dầu

Tương tự với thành phần từ nha đam và cồn ở công thức trên, chúng ra cải tiến thêm để biến chúng thành một phiên bản đầy đủ hơn, vừa có khả năng làm sạch, lại không làm khô da tay và có mùi thơm dễ chịu. Nếu như ở công thức trên mùi nha đam không đủ lấn át mùi cồn thì tại phiên bản này, chúng ta sử dụng thêm tinh dầu để dưỡng da và tạo mùi thơm hiệu quả.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Gel nha đam

Cồn (loại 70-90 độ)

Các loại tinh dầu: Tinh dầu sả, chanh, cam, tràm trà, bạc hà,…Tùy theo sở thích về mùi hương của các bạn.

Vitamin E dạng lỏng

Tinh chất Glyceryl thực vật ( là một loại rượu không màu, không mùi, không vị có nguồn gốc từ thực vật, thường được tìm thấy trong các công thức dưỡng da giúp giữ độ ẩm cho da).

Bạn có thể tìm mua các loại tinh dầu và vitamin E ở các nhà thuốc, các đơn vị bày bán hay chế tạo mỹ phẩm.

Cách thực hiện:

Bạn trộn gel nha đam và cồn với tỷ lệ 4:6, chú ý trộn thật kỹ và đều tay để chúng quyện lại với nhau, cố gắng không để sót nha đam bị vón cục. Khi đã làm xong thì cho thêm vào hỗn hợp này khoảng 5 giọt vitamin E, 5 giọt tinh chất Glyceryl thực vật. Cuối cùng cho thêm các loại tinh dầu có mùi mà bạn yêu thích, ví dụ tinh dầu cam, sả, bạc hà,…

Vitamin E và tinh chất Glyceryl có mặt trong công thức với mục đích dưỡng da và chống hiện tượng khô rít của da sau khi tẩy rửa, nếu bạn không thuộc nhóm da khô hay da quá nhạy cảm có thể không cho thêm cũng được. Còn các loại tinh dầu xuất hiện với mục đích chính là dưỡng da và tạo mùi hương, vị vậy không cần cho quá nhiều hay quá máy móc.

Công thức với nha đam, cồn và tinh dầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước rửa tay khô từ gel nha đam, tinh dầu và rượu

Ở công thức này, thay vì sử dụng cồn chúng ta có thể ứng dụng rượu để làm sạch. Các loại rượu mạnh với nồng độ cồn cao có thể ứng dụng làm chất sát khuẩn, nếu bạn không thể tìm mua được cồn thì có thể dùng tạm những loại rượu mạnh (xem chỉ số cồn trên vỏ chai khi chọn).

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Gel nha đam

Rượu mạnh

Vài giọt tinh dầu

Cách thực hiện:

Cho gel nha đam và rượu vào trộn với nhau theo công thức 4:6, chú ý khuấy thật kỹ để nha đam không bị vón cục và hai nguyên liệu hoàn quyện lại với nhau. Tiếp đó, cho một vào giọt tinh dầu vào để tạo mùi hương, bạn có thể chọn các loại tinh dầu theo sở thích của mình, ví dụ: tinh dầu cam, sả, chanh, bạc hà,…

Trong công thức này, hai nguyên liệu chính là gel nha đam và rượu, tinh dầu đóng vai trò là chất tạo mùi hương và dưỡng da, nếu không tìm mua được bạn có thể bỏ qua.

Công thức với nha đam, rượu và tinh dầu - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý:

Những công thức tạo nước rửa tay khô này chỉ nên sử dụng như phương pháp tạm thời khi không thể tìm được những loại nước rửa tay chuyên dụng. Các công thức này có tính sát khuẩn và khử trùng mạnh, nhưng không đảm bảo tiêu diệt hết các loại vi khuẩn, vi trùng trên da. Vì vậy không nên lạm dụng hay sử dụng thay thế hoàn toàn các biện pháp rửa tay chuyên dụng.

Trên đây là những hướng dẫn cách làm nước rửa tay khô tại nhà. Hy vọng bài viết này đã đem lại những thông tin hữu ích cho bạn và gia đình. Chúc bạn một ngày tốt lành!