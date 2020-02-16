Để có được cách làm giảm sưng do mụn hiệu quả thì trước hết bạn cần phải biết được nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là gì. Mụn bọc xuất hiện chính là do lỗ chân lông của bạn bị bít tắc. Từ đó, tuyến bã nhờn cũng như các chất thải tiết ra từ trên da không thoát ra được. Bã nhờn này sẽ tích tụ lâu ngày trên lỗ chân lông từ đó hình thành mụn.

Mụn chính là “kẻ thù” không chỉ của riêng ai. Chúng khiến cho bạn khó chịu và mất tự tin. Đặc biệt là sưng mụn. Mụn sưng chính là nỗi ám ảnh của tất cả mọi người. Làm thế nào để giảm sưng do mụn gây ra một cách nhanh chóng và hiệu quả? Hãy tìm hiểu về cách làm giảm sưng mụn ngay sau đây.

Đặc điểm của những nốt mụn bị sưng đỏ đó là có đường kính lớn, xuất hiện dịch mủ ở bên trong. Nếu mụn đã bị sưng đỏ thì điều này đồng nghĩa với việc da bạn đã bị viêm nhiễm nặng. Không được tự ý nặn mụn mà cần điều trị đúng cách để tránh để lại sẹo.

Đó chính là môi trường cực kỳ thích hợp để cho vi khuẩn có cơ hội sinh sôi và phát triển. Và lúc này, mụn sẽ bị sưng đỏ lên kèm theo hiện tượng đau, nhức khi bạn chạm tay vào mụn.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sưng mụn - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm giảm sưng mụn

Khi bạn bị sưng mụn, hãy làm theo những cách sau đây:

Chườm đá để giảm sưng, đau do mụn

Đây chính là cách làm mụn hết sưng đỏ cấp tốc khá hiệu quả chứ không hề có tác dụng lâu dài. Đá lạnh sẽ giúp se các nốt mụn nhanh chóng. Đồng thời giúp thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu trên da mặt của bạn. Từ đó, các vết sưng sẽ nhanh chóng xẹp xuống, bạn sẽ không còn bị đau và khó chịu do sưng mụn nữa.

Chườm đá giúp giảm sưng mụn - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện như sau:

Bọc đá viên vào trong một chiếc khăn bông sạch. Điều này hạn chế tiếp xúc đá trực tiếp với da. Da mụn là loại da yếu, nếu để tiếp xúc trực tiếp sẽ khiến bạn bị bỏng lạnh.

Chườm nhẹ khăn lên vùng bị mụn trong khoảng thời gian 15 phút. Không nên chườm quá lâu trên cùng 1 vị trí mà cần phải thay đổi liên tục.

Dùng Aspirin để trị mụn sưng đỏ

Chúng ta vẫn thường dùng Aspirin trong việc giảm đau, hạ sốt và giờ đây bạn cũng có thể dùng để điều trị mụn. Trong Aspirin có chứa các chất giúp bạn nhẹ nhàng tẩy đi tế bào chết, hút nước từ mô biểu bì của da, từ đó làm giảm sưng mụn mủ cũng như chữa mụn hiệu quả.

Dùng Aspirin cũng là một cách hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Các nguyên liệu cần chuẩn bị là: 3 viên Aspirin và vài giọt mật ong. Sau đó, hãy thực hiện theo những bước sau đây:

Nghiền nhỏ 3 viên Aspirin thành bột, thêm một vào giọt nước cùng với mật ong tạo thành một hỗn hợp sền sệt.

Rửa sạch mặt trước khi sử dụng hỗn hợp. Đắp hỗn hợp này lên da mặt trong thời gian từ 10 đến 15 phút.

Hết thời gian, rửa sạch mặt bằng nước ấm và dùng nước cân bằng da.

Với cách này, bạn có thể thực hiện khoảng 1 đến 2 lần/tuần. Không nên dùng quá nhiều khiến da bạn bị mỏng đi.

Dùng rau diếp cá để giảm sưng mụn

Nếu bạn muốn tìm cách giảm sưng mụn sau khi nặn hiệu quả mà an toàn thì dùng rau diếp cá chính là cách mà bạn không nên bỏ qua. Tinh dầu có trong rau diếp sẽ giúp kháng viêm, sát trùng cũng như giảm tình trạng sưng của mụn.

Rau diếp cá cũng được nhiều người lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Cách thức thực hiện theo các bước cơ bản sau:

Rau diếp cá chọn loại lá bánh tẻ, sau khi mua hoặc hái về hãy rửa sạch và để ráo nước.

Cho rau vào xay nguyễn và lọc bỏ bã chỉ lấy nước cốt.

Dùng bông tẩy trang thấm vào nước cốt diếp cá rồi thoa nhẹ lên vùng da mụn.

Vì nước cốt khá nhanh khô nên khi chúng khô lại hãy thấm và thoa tiếp trong thời gian 20 phút.

Cuối cùng rửa mặt bằng nước sạch.

Với cách này, bạn có thể thực hiện từ 3 đến 4 lần/tuần.

Cách trị mụn sưng đỏ và vết thâm bằng mặt nạ nghệ

Từ xưa đến nay, nghệ vẫn được coi là một “khắc tinh” của mụn. Trong nghệ có chứa chất kháng khuẩn, kháng viêm cũng như làm sạch da, trị thâm mụn. Chính vì vậy, trong số những cách làm giảm sưng mụn không thể thiếu được mặt nạ nghệ. Nghệ dùng để đắp mặt phải là loại tinh bột nghệ đã được làm sạch sẽ, loại bỏ dầu nghệ chứ bạn không nên dùng nghệ tươi, chúng sẽ khiến cho da của bạn bị cháy.

Tinh bột nghệ cũng rất quen thuộc - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ nghệ để giảm sưng mụn và vết thâm có nhiều cách lựa chọn khác nhau. Bạn có thể đắp mặt nạ tinh bột nghệ nguyên chất hoặc trộn cùng với mật ong, sữa chua không đường… Hãy thử xem loại nào phù hợp với bạn và không khiến da bị kích ứng.

Pha mặt nạ tinh bột nghệ cùng với nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sau đó đắp mặt trong khoảng thời gian 15 phút. Không nên đắp quá lâu vì vượt quá thời gian này là chúng không còn tác dụng cung cấp dưỡng chất mà ngược lại còn gây bí da. Sau đó rửa mặt bằng nước ấm. Với cách này, bạn có thể làm 2 đến 3 lần/tuần.

Trên đây là những cách làm giảm sưng mụn đơn giản nhưng rất hiệu quả mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà của mình.