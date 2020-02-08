Cách chữa mụn sưng to không có nhân hiệu quả tại nhà

Mụn là kẻ thù đáng ghét của nhiều người, gây mất thẩm mỹ. Trong đó, mụn sưng to không có nhân phổ biến nhất ở nhiều lứa tuổi.

Nỗi ám ảnh mang tên mụn khiến nhiều người lo lắng và tự ti. Chúng không chỉ khiến bạn đau nhức mà còn làm xấu mặt tiền của bạn. Trong số đó, gặp phải nhiều nhất chính là mụn sưng to không có nhân. Nếu không điều trị sớm và đúng phương pháp, mụn sẽ gây ra sẹo thâm, khó chữa và lâu lành, thường xuyên mọc lại. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn những dấu hiệu và cách chữa mụn sưng to không có nhân tại nhà hiệu quả. Mụn sưng to không có nhân - Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân gây mụn sưng to không có nhân Da mặt bẩn: Không tẩy tế bào chết định kỳ, bã nhờn và bụi bẩn cùng vi khuẩn bám trên bề mặt da khiến lỗ chân lông bít tắc, tạo điều kiện cho mụn sinh sôi, phát triển và lây lan.

Độc tố trong cơ thể: Do gan không thải hết được các độc tố có trong cơ thể ra ngoài, gây ra mụn. Mụn sưng to không có nhân có 2 loại là mụn không viêm và mụn viêm.

Mụn viêm: Ảnh hưởng sâu vào da đồng thời vi khuẩn tác động gây sưng đỏ. Khi nặn, dịch mủ bên trong nhiều.

Mụn không viêm: Vi khuẩn dưới da không tồn tại, chỉ khiến mụn sưng đỏ. Chạm tay vào hơi cứng và đau nhẹ, hay còn gọi là mụn sưng to không có nhân không đau. Loại mụn này ở mức độ không cần phải lo lắng và chúng sẽ tự khỏi và biến mất sau vài ngày đồng thời không để lại sẹo, vết thâm. Mụn viêm sưng đỏ - Ảnh minh họa: Internet Đối với mụn sưng to không có nhân, bạn không nên nặn mụn, tránh để lại sẹo và tổn thương mô da xung quanh, đặc biệt là khiến cho tình trạng mụn nghiêm trọng hơn. Cách chữa mụn sưng to không có nhân Để chữa mụn sưng to không có nhân, bạn nên kết hợp việc điều trị và chăm sóc thật hiệu quả.

Điều trị mụn sưng to không nhân Khi xuất hiện nhiều nốt mụn cùng lúc, sưng to không nhân, bạn nên đến các cơ sở y tế, gặp bác sĩ da liễu để thăm khám, xem tình trạng mụn có phải là biểu hiện của bệnh nguy hiểm không và đưa ra biện pháp điều trị phù hợp. Nếu tình trạng bệnh nhẹ, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc uống.

Nếu mụn đã trở nặng, sưng tấy hoặc tràn dịch, bác sĩ sẽ có biện pháp lấy mủ, thường bằng kim tiêm. Kết hợp với việc bạn uống và bôi thuốc để chống viêm tại nhà. Cần đến bác sĩ để thăm khám và kiểm tra tình trạng mụn nếu mụn nhiều - Ảnh minh họa: Internet Chăm sóc da sau khi trị mụn Việc chăm sóc da giúp hỗ trợ việc điều trị đạt kết quả cao đồng thời tránh tình trạng sẹo thâm sau mụn. Vệ sinh da thật sạch: Rửa mặt sạch giúp loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn, làm thông thoáng lỗ chân lông và ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn gây viêm trở lại. Lưu ý: Nên sử dụng các sản phẩm sữa rửa mặt phù hợp với da mụn.

Sử dụng các nguyên liệu tự nhiên: Các nguyên liệu tự nhiên như nghệ, mật ong, nha đam,... giúp da kháng viêm, ngăn chặn vi khuẩn, đồng thời bổ sung các dưỡng chất, cung cấp độ ẩm và tăng sự đàn hồi, cho một làn da chắc khỏe.

Tránh da tiếp xúc với các tác nhân từ môi trường: Môi trường bên ngoài chứa nhiều tác nhân độc hại như khói bụi, ánh năng, ô nhiễm,... khiến da bị tổn thương và tình trạng viêm nặng hơn. Do đó, cần che chắn cho làn da, tránh tiếp xúc với các yếu tố gây hại. Sử dụng kem chống nắng, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang là những biện pháp dành cho bạn. Hãy bịt khẩu trang khi ra đường để bảo vệ làn da - Ảnh minh họa: Internet Chế độ ăn uống lành mạnh: Bạn cần bổ sung đầy đủ các nhóm thực phẩm chứa vitamin A, E, C như dâu tây, bơ, cam, quýt, rau cần tây,...; thực phẩm giàu kẽm như thịt bò, trứng, sữa chua,...; thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi, cá trích,...; thực phẩm giàu probiotic như sữa chua, canh miso, đậu tương,... Bên cạnh đó, bạn cần tránh xa các thực phẩm dầu mỡ, cay nóng, đồ ngọt, thức ăn nhanh, thực phẩm đóng hộp,.... bởi chúng có thể khiến tình trạng mụn viêm nặng hơn. Cách chữa mụn không nhân ở má Má là vị trí dễ bị mụn nhất, đặc biệt là mụn không nhân. Dưới đây là một số cách chữa trị trong trường hợp này. Trị mụn không nhân ở má bằng quả chanh Chanh chứa axit citric và vitamin C có công dụng kháng viêm, chống khuẩn cực kỳ tốt. Đồng thời, chanh còn giúp da sáng lên và hạn chế sẹo thâm sau khi điều trị mụn. Cách làm như sau: Rửa sạch chanh, vắt lấy nước.

Rửa mặt sạch, dùng tăm bông thoa nước chanh lên các nốt mụn. Chờ khoảng 10 phút cho mụn khô tự nhiên.

Cuối cùng, rửa mặt sạch với nước. Thực hiện mỗi tuần 1-2 lần Trị mụn sưng to không nhân bằng quả chanh - Ảnh minh họa: Internet Trị mụn viêm ở má với nghệ Nghệ chứa tinh chất curcumin có khả năng chống viêm, kháng khuẩn, làm sạch da nhẹ nhàng. Đồng thời, curcumin còn kích thích quá trình tái tạo da, làm lành vết thương và ngăn ngừa sẹo thâm. Cách thực hiện: Nghệ cạo vỏ, rửa sạch, sau đó giã nát rồi lấy nước cốt.

Rửa sạch mặt rồi lau khô, thoa nghệ trực tiếp lên vùng bị mụn trên má.

Chờ khoảng 20 phút cho nghệ khô rồi rửa mặt lại bằng nước sạch. Thực hiện mỗi tuần 2-3 lần. Trị mụn viêm ở má bằng nghệ - Ảnh minh họa: Internet Cách chữa mụn bọc sưng không đầu Mụn bọc sưng không đầu thường có mủ, dễ lây lan và khiến bạn khó chịu. Dưới đây là cách điều trị an toàn tại nhà mà bạn có thể áp dụng. Sử dụng kem đánh răng: Kem đánh răng có chứa hoạt chất kháng khuẩn, tiêu viêm và se mụn nhanh. Bạn có thể thoa một ít kem đánh răng lên chỗ mụn, chờ khoảng 30 phút rồi rửa mặt sạch với nước mát.

Đắp mặt nạ nghệ và mật ong: Bạn có thể trộn bột ong và mật nghệ theo tỷ lệ 1:1 để đắp mặt nạ, chờ 20 phút để hỗn hợp phát huy công dụng.

Sử dụng tỏi: Tỏi có công dụng kháng viêm, giảm sưng. Bạn chỉ cần ép 1 củ tỏi lấy nước cốt, hòa với nước ấm với tỷ lệ 1:1. Lấy tăm bông thoa dung dịch lên nốt mụn và chờ khoảng 10 phút rồi rửa sạch. Hy vọng qua bài viết này, bạn có thể biết cách điều trị mụn sưng to không có nhân tại nhà. Chúc các bạn luôn có một làn da khỏe đẹp và mụn tránh xa.

Mẹo dân gian chữa mụn nhọt bằng lá cây Mụn nhọt luôn là nỗi lo lắng của tất cả mọi người vừa gây mất thẩm mỹ vừa khiến da ngứa ngáy khó chịu. Hãy tham khảo những mẹo dân gian chữa mụn nhọt bằng lá cây dưới đây.

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