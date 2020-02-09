Cách trị mụn bọc ở mũi nhanh chóng và triệt để nhất

Mụn bọc ở mũi là bệnh gì? Có rất nhiều nguyên nhân khiến da mặt nổi những nốt mụn bọc, có thể kể đến như:

Mụn bọc ở mũi là “ác mộng” của tất cả các chị em phụ nữ. Không chỉ khiến gương mặt mất đi vẻ xinh đẹp, mụn bọc còn có nguy cơ để lại sẹo lõm rất cao, khiến làn da sần sùi và rất mất thẩm mỹ. Tuy nhiên, nếu biết các thông tin và cách trị mụn bọc ở mũi dưới đây, bạn có thể “đánh bay” các nốt mụn bọc cứng đầu và lấy lại làn da mịn màng.

Để “đánh bay” mụn bọc ở mũi, vấn đề quan trọng đầu tiên là bạn cần chăm sóc làn da mụn đúng cách để làm thông thoáng lỗ chân lông, khiến da giảm mụn và ngăn mụn quay trở lại:

Để chữa mụn bọc ở mũi an toàn, hiệu quả và không để lại sẹo, bạn cần hết sức lưu ý trong khâu chăm sóc da và trị mụn đúng cách.

Chế độ ăn uống, sinh hoạt thiếu khoa học: Đây là yếu tố thường thấy gây ra mụn bọc. Một chế độ ăn kém khoa học, nhiều dầu mỡ, ăn cay, sử dụng chất kích thích, vấn đề sinh hoạt không hợp lý, thức quá khuya cũng gây kích thích quá mức các hormone làm tăng tiết bã nhờn gây ra mụn bọc ở mũi.

Căng thẳng, stress: Khi căng thẳng, stress quá mức, các hormone cũng rất dễ bị rối loạn gây ra mụn bọc ở nhiều vị trí, dễ nổi mụn nhất là vùng mũi.

Rối loạn hormone trong cơ thể: Ở các giai đoạn như dậy thì, trước kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ, khi mang thai và sinh con,... cơ thể dễ bị biến đổi về nội tiết, hormone bị tăng hoặc giảm đột ngột dẫn tới tăng tiết bã nhờn trên da, gây ra mụn bọc ở mũi.

Làm sạch sâu cho làn da, sử dụng sữa rửa mặt phù hợp với da, không chứa nhiều cồn khiến da bị khô.

Làm sạch da đúng cách để loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn gây mụn - Ảnh minh họa: Internet.

Luôn luôn tẩy trang khi sử dụng kem chống nắng và đặc biệt là sau khi trang điểm để thông thoáng lỗ chân lông từ đó mụn sẽ được đẩy lùi.

Xông hơi cho mặt tuần 1-2 lần kèm theo tẩy da chết để loại bỏ bớt bụi bẩn, tế bào sừng, từ đó giảm mụn.

Lấy nhân mụn: Có nên nặn mụn bọc ở mũi hay không? Bạn có thể nặn mụn nếu mụn đã phát triển đến một mức độ nào đó. Nếu tự nặn mụn, bạn cần sát khuẩn đầy đủ và đeo găng tay hoặc dùng tăm bông, que nặn khử trùng để tránh mụn bị viêm. Tốt hơn hết là bạn nên nặn ở các cơ sở chăm sóc da uy tín.

Cách trị mụn bọc ở mũi an toàn và hiệu quả

Ngoài các khâu và chu trình chăm sóc da, làm sạch da đúng cách, bạn cần có phương pháp trị mụn để loại bỏ những nốt mụn bọc trên mũi nhanh nhất. Bạn hãy tham khảo một số cách được nhiều chị em áp dụng dưới đây:

Cách trị mụn bọc ở mũi bằng tinh dầu tràm trà

Tinh dầu tràm trà có hoạt chất kháng khuẩn và kháng viêm khá tốt. Với đặc tính chống oxy hóa, tinh dầu tràm trà sẽ ngăn ngừa sự phát triển và lây lan của vi khuẩn gây mụn. Sử dụng tinh dầu tràm trà để chấm lên các nốt mụn ở mũi, bạn sẽ thấy mụn bọc bớt sưng viêm và xẹp đi nhanh chóng.

Sử dụng tinh dầu tràm trà chấm lên mụn bọc để trị mụn - Ảnh minh họa: Internet.

Cách trị mụn bọc ở mũi bằng kem đánh răng

Kem đánh răng được coi là bí quyết trị mụn nhanh gọn và rất hiệu quả của chị em. Chỉ cần bạn sử dụng kem đánh răng bôi lên nốt mụn sau khi rửa mặt, sáng hôm sau, mụn sẽ bớt sưng và đau. Lý do là vì kem đánh răng có nhiều thành phần kháng viêm và diệt khuẩn.

Tuy nhiên, bạn nên chọn các loại kem đánh răng màu thay vì kem đánh răng trắng, tránh chọn dạng gel vì chứa ít thành phần diệt khuẩn hơn. Bạn nên sử dụng vào buổi tối để đạt hiệu quả tốt nhất.

Trị mụn bọc ở mũi bằng kem đánh răng đơn giản và hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet.

Trị mụn bọc ở mũi bằng tỏi

Với một vài nhánh tỏi mà bạn có thể dễ dàng kiếm được trong căn bếp, bạn có thể cải thiện những nốt mụn bọc nhanh chóng. Trong tỏi có chứa nhiều chất chống oxy hóa, ngăn ngừa mụn và giúp loại bỏ các gốc tự do. Ngoài ra, tỏi giúp tiêu sưng, giảm đau rất tốt nên được tận dụng để chữa khá nhiều vấn đề trên da.

Tỏi giúp kháng viêm, kháng khuẩn và trị mụn bọc rất tốt - Ảnh minh họa: Internet.

Để sử dụng tỏi chữa mụn bọc ở mũi, bạn chỉ cần lấy vài nhánh tỏi tươi, cắt thành từng lát thật mỏng sau đó đắp trực tiếp lên cồi mụn trong vài phút. Bạn lưu ý không nên để quá lâu vì có thể khiến da bị đỏ rát. Đồng thời, bạn chỉ nên sử dụng tỏi để chữa mụn 2-3 lần một tuần, không nên dùng thường xuyên.

Trên đây là một số cách trị mụn bọc ở mũi nhanh chóng, hiệu quả và an toàn bằng những nguyên liệu đơn giản. Bạn cần lưu ý kết hợp cả chăm sóc da đúng cách và xây dựng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học nhằm nhanh chóng loại bỏ những nốt mụn bọc cứng đầu.