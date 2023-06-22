Những thói quen tưởng chừng như đúng đắn nhưng thực ra là sai lầm có thể bạn đang mắc phải hằng ngày

Sức khỏe 22/06/2023 10:57

Có những thói quen bạn vẫn lặp lại hằng ngày nhưng không hề biết rằng nó ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Cùng xem là những thói quen nào nhé!

Chọn trứng gà

Mọi người vẫn thường cho rằng, màu sắc của trứng gà giúp xác định chính xác chất lượng dinh dưỡng cũng như giá cả của chúng. Tuy nhiên, trên thực tế, mỗi loại ga sẽ cho ra những quả trứng với màu sắc khác nhau. Trứng màu trắng hay màu nâu không phải là yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng của trứng mà môi trường sống, thức ăn mới là yếu tố quyết định.

Những thói quen tưởng chừng như đúng đắn nhưng thực ra là sai lầm có thể bạn đang mắc phải hằng ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dùng tay che miệng khi hắt hơi

Khi hắt hơi, 1.000 đến 40.000 giọt nước bọt và dịch tiết mũi sẽ phun ra ngoài không khí với tốc độ cao, có thể bắn vi khuẩn hoặc virus vào cơ thể người khác ở khoảng cách hai mét. Nhưng nếu bạn dùng tay che miệng và mũi có thể ngăn những giọt nước bắn ra không khí, điều đó lại khiến vi khuẩn bám vào tay bạn và nếu bạn chạm vào các bề mặt khác mà không rửa tay, điều đó vẫn có thể lây bệnh cho người khác.

Hơn nữa khi hắt hơi sẽ có áp lực mạnh ở đường hô hấp trên. Nếu miệng và mũi bị che hoàn toàn, áp suất không được giải tỏa sẽ "quay ngược" vào trong, sau đó tác động đến vòi nhĩ, thậm chí gây tổn thương màng nhĩ.

Những thói quen tưởng chừng như đúng đắn nhưng thực ra là sai lầm có thể bạn đang mắc phải hằng ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách đúng là nếu muốn hắt hơi, đừng kìm lại. Bạn có thể che miệng bằng khăn tay, khăn giấy. Nếu đang vội và không có thời gian chuẩn bị, bạn có thể dùng khuỷu tay che, bởi vị trí này ít chạm vào người khác, khó lây lan vi khuẩn.

Thở bằng ngực

Thở bằng bụng là cách thở đúng nhất, giúp làm giảm áp lực trong lồng ngực, giúp tim không phải làm việc nhiều. Thở bằng ngực vừa kém hiệu quả, làm căng cổ cũng như lồng ngực và còn có thể gây tăng thông khí.

Những thói quen tưởng chừng như đúng đắn nhưng thực ra là sai lầm có thể bạn đang mắc phải hằng ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lau khô bát đĩa bằng nước nóng

Bát đĩa sau khi rửa sạch, chúng ta thường có thói quen úp ngược và để chúng tự ráo nước. Thế nhưng, với phương pháp này, bát đĩa có thể bị ẩm mốc, không an toàn khi sử dụng. Vì vậy, bát đĩa sau khi rửa sạch, bạn hãy dùng một chiếc khăn khô và lau sạch hết phần nước còn đọng lại. Như vậy sẽ an toàn hơn cho sức khỏe của người dùng.

Khi đi ăn tiệm, bạn thường sẽ rất có thiện cảm với quán nào có tráng nước sôi qua bát đũa. Nhưng thực tế, khử trùng ở nhiệt độ cao cần đáp ứng hai điều kiện, một là nhiệt độ tác dụng, hai là thời gian tác dụng, thiếu một trong hai đều không được.

Các vi khuẩn như Escherichia coli, Salmonella và Vibrio cholerae thường tồn tại trên bộ đồ ăn, hầu hết chúng cần được tiếp xúc với nhiệt độ 100°C trong 5 phút hoặc 80°C trong 10 phút trước khi chúng chết. Với virus viêm gan B, cần ít nhất 10 phút trong nhiệt độ 100 độ C mới chết. 

Thông thường, nhiệt độ tráng bát đũa ở các nhà hàng thường thấp, thời gian tráng bát chỉ khoảng 10 giây khó tiêu diệt vi khuẩn. Tác dụng lớn nhất lúc này chỉ là lấy đi một phần bụi.

Những thói quen tưởng chừng như đúng đắn nhưng thực ra là sai lầm có thể bạn đang mắc phải hằng ngày - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước khi đang đứng

Khi bạn vừa đứng vừa uống, nước sẽ chảy xuống cơ thể quá nhanh. Điều này có thể gây tích tụ nước trong các khớp và thậm chí gây hại cho hệ tiêu hóa. Cách tốt nhất là nhấm nháp từ từ khi đã ngồi xuống.

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