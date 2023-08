Do lượng cholesterol có trong lòng đỏ trứng, nên nhiều người nghĩ rằng, trứng có thể góp phần gây ra các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, rất nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh rằng, trứng có thể là một phần của bữa ăn lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng. Một quả trứng cung cấp nhiều vitamin B và cung cấp các chất dinh dưỡng hỗ trợ miễn dịch, như kẽm và selen. Thêm vào đó, một quả trứng chứa nhiều choline, một chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển trí não và sức khỏe, và là một trong số ít nguồn thực phẩm cung cấp vitamin D.

3 khung giờ vàng nên ăn trứng

Ăn trứng vào buổi sáng

ăn trứng vào bữa sáng sẽ giúp hỗ trợ cho việc giảm cân hiệu quả. Một số nghiên cứu thực hiện trên phụ nữ thừa cân chỉ ra rằng, ăn trứng thay cho bánh mì vòng (bagel) giúp họ tăng cảm giác no. Không chỉ vậy, những người này còn tiêu thụ ít calo hơn trong vòng 36 giờ tiếp theo.

Một nghiên cứu tương tự trên đàn ông đã chỉ ra ăn trứng bữa sáng có thể giảm lượng calo nạp vào trong 24 giờ tiếp theo. Người ăn cảm thấy no hơn so với bữa sáng với bánh mì vòng. Ăn trứng vào bữa sáng giúp giảm khoảng 270 - 470 calo nạp vào trong bữa trưa và bữa tối.

Ảnh minh họa: Internet

Theo lý giải, hàm lượng protein cao trong trứng sẽ làm giảm cảm giác thèm ăn, giúp no lâu. Một số nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, bữa ăn bao gồm trứng làm tăng cảm giác no và giảm lượng thức ăn nạp vào, so với khẩu phần ăn khác chứa cùng lượng calo.

Ăn trứng sau khi tập thể thao

Đối với dân thể thao, người tập thể hình thì protein là dưỡng chất rất quan trọng. Nó giúp cơ thể duy trì và phát triển cơ bắp nhanh hơn, ngăn ngừa sự mất cơ cũng như sửa chữa toàn bộ chấn thương khi tập luyện. Lúc này trứng chính là "tiên dược" bổ sung protein tự nhiên mà không gây tác dụng phụ.

Cụ thể, trứng rất giàu protein thúc đẩy cảm giác no, cung cấp năng lượng và phục hồi cơ bắp nhanh chóng. Ăn 2 quả trứng luộc sau khi tập sẽ giúp cơ thể giải tỏa cơn đói và tăng cường khả n ăng xây dựng cơ bắp, đã tốt mà còn rẻ bèo với vài nghìn/quả. Bạn có thể ăn kèm với cà chua hoặc rau xanh để tăng cường hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn trứng vào buổi tố

Một thời điểm ăn trứng cực tốt nhưng ít người biết, đó chính là buổi tối hoặc khuya. Theo đó, dùng trứng vào lúc này sẽ giúp cơ thể sản sinh ra serotonin và melatonin – 2 loại axit amin giúp làm dịu cơn đói và hỗ trợ ngủ ngon hơn. Một quả trứng chỉ có 20 calo và không có chất béo, ăn vào buổi tối cũng không sợ mập lên.

Ngoài ra, các hợp chất axit amin này cũng kích thích neutron thần kinh sản xuất ra orexins, tạo ra giấc ngủ sâu vào ban đêm. Tuy nhiên bạn chỉ nên ăn khoảng 1-2 quả trứng là đủ, ăn quá nhiều sẽ tạo phản ứng ngược là gây mất ngủ. Nếu cơ thể trước đó mắc chứng khó tiêu cũng không nên ăn trứng vào buổi tối.

Cách chế biến trứng để giảm cân hiệu quả

Nếu mục tiêu của bạn là giảm cân, bạn nên ăn trứng mà không có thịt xông khói, bánh mì và bơ. ượng calo sẽ tăng lên nhanh chóng và có thể phá vỡ mọi nỗ lực giảm cân của bạn.

Thay vào đó bạn nên luộc hoặc hấp trứng. Bạn cũng có thể cho chúng vào món thịt hầm, hoặc ăn cùng salad nhiều rau hay kết hợp trứng vào bột yến mạch để có một món ăn đầy đặn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Để thay đổi khẩu phần, bạn có thể thử một lát bánh mì nướng ngũ cốc nghiền với bơ và ăn kèm với trứng luộc. Các bữa ăn như thế này cần thời gian để cơ thể bạn tiêu hóa, giúp bạn điều chỉnh sự thèm ăn.