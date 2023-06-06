'5 nên và 4 tránh' tuyệt đối đừng làm sau 9 giờ tối: Mắc 1 cái thôi sức khỏe cũng đáng báo động!

Sống khỏe 06/06/2023 09:49

Có một số thói quen nếu ta biết chọn thời điểm thực hiện sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho cơ thể, ngược lại nếu thực hện sai thời điểm sẽ khiến sức khỏe giảm sút, làm việc kém hiệu quả.

Không chỉ buổi sáng, tối trước khi ngủ cũng là khoảng thời gian chúng ta cần chú ý tập nhiều thói quen lành mạnh để có một sức khỏe tốt hơn. Việc tuân thủ những thói quen tốt vào buổi tối trước khi đi ngủ không chỉ giúp con người có một giấc ngủ ngon mà còn tác động tới thành công của họ.

Sau 21h là Khoảng thời gian được gọi tên "nghỉ ngơi", chúng ta chỉ có khoảng 3 tiếng buổi tối được thư giãn và làm các hoạt động vui chơi, giải trí trước khi đi ngủ (có thể nhiều hoặc ít hơn tùy mỗi người). Vậy, nên dùng quỹ thời gian này như thế nào cho hiệu quả và hợp lý? Dưới đây là danh sách những điều nên và không nên làm buổi tối để khỏe mạnh và thành công.

'5 nên và 4 tránh' tuyệt đối đừng làm sau 9 giờ tối: Mắc 1 cái thôi sức khỏe cũng đáng báo động! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 điều nên làm sau 9 giờ tối

1. Tắm nước nóng

Theo nhiều chuyên gia, nhiệt độ cơ thể là yếu tố rất quan trọng trong việc điều hòa giấc ngủ. Tắm qua bằng nước nóng vào buổi tối có thể hỗ trợ quá trình đó. Nước nóng kích thích các dây thần kinh và hệ tuần hoàn máu, làm ấm cơ thể, giúp bạn có cảm giác thư giãn, cũng như cải thiện chất lượng giấc ngủ.

'5 nên và 4 tránh' tuyệt đối đừng làm sau 9 giờ tối: Mắc 1 cái thôi sức khỏe cũng đáng báo động! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Đọc sách

Hầu hết những doanh nhân thành công đều đọc sách mỗi ngày. Thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trước khi đi ngủ này rõ ràng là một khoảng thời gian tuyệt vời để nghiền ngẫm một cuốn sách. Đọc sách không chỉ giúp ích cho việc tìm kiếm thành công, mà còn giúp bạn xả "stress" và giúp bạn bình tĩnh. Nó cũng rất hữu ích trong việc phát triển tư duy nhận thức sáng tạo.

3. Ngủ trong phòng tối

Ngủ trong phòng tốiCác nhà nghiên cứu đã chứng minh nằm trong một không gian tối có thể giúp bạn ngủ sâu hơn. Nếu bạn không sợ bóng tối thì nên tắt hết đèn trước khi ngủ. Đây là cách tốt nhất để cơ thể chìm vào trạng thái ngủ hoàn toàn. Ngoài ra, cũng nên giữ phòng và chăn nệm sạch sẽ trước khi lên giường.

'5 nên và 4 tránh' tuyệt đối đừng làm sau 9 giờ tối: Mắc 1 cái thôi sức khỏe cũng đáng báo động! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Nghe nhạc

Âm nhạc giúp cơ thể và đầu óc bạn thư giãn, vì vậy hãy kết thúc một ngày làm việc vất vả bằng những bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng. Hãy bật list nhạc bạn yêu thích trong khoảng 10 đến 15 phút giúp làm dịu cơ thể, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Âm nhạc cũng giúp chữa trị những vấn đề về mất ngủ.

5. Mở cửa phòng

Cơ thể con người có chứa chất béo trắng. Thường chất béo này xuất hiện ở nơi mà chúng ta không muốn nó xuất hiện nhiều nhất. Nhưng có một loại chất béo khác gọi là chất béo màu nâu. Nó có liên quan đến sự chịu nhiệt của cơ thể và hoạt động như một nguồn năng lượng. Các xét nghiệm khác nhau chứng minh rằng chất béo trắng có thể chuyển thành màu nâu do tác động của nhiệt độ lạnh giúp cải thiện sự trao đổi chất.

Chúng ta có thể mở một cửa sổ trong phòng ngủ vào ban đêm để làm mát không khí. Không cần thiết phải mở cửa cho đến khi lạnh toát người, nhưng để cho không khí mát mẻ đủ để làm cho chất béo nâu hoạt động nhanh hơn và tiêu thụ nhiều năng lượng hơn ngay cả khi ngủ.

'5 nên và 4 tránh' tuyệt đối đừng làm sau 9 giờ tối: Mắc 1 cái thôi sức khỏe cũng đáng báo động! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

9 điều tránh làm sau 9 giờ tối

 

 

1. Không uống thuốc bổ

Nhiều người thường nghĩ uống thuốc bổ,vitaminvào ban đêm rất tốt, bởi đó là lúc cơ thể nghỉ ngơi, dễ hấp thuchất dinh dưỡng. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Việc bổ sung các loại vitamin tổng hợp hay các loại thực phẩm chức năng khác sau 9h tối lại khiến dạ dày không được nghỉ ngơi.

Khi bạn ngủ, các cơ quan trong cơ thể cũng ở trong trạng thái "ngủ" nên các chức năng trao đổi chất trong cơ thể sẽ diễn ra chậm hơn, không có lợi cho việc hấp thụ chất dinh dưỡng. Bởi vậy, tốt nhất hãy bổ sung dinh dưỡng ngay sau bữa ăn trong ngày.

'5 nên và 4 tránh' tuyệt đối đừng làm sau 9 giờ tối: Mắc 1 cái thôi sức khỏe cũng đáng báo động! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

2. Đừng suy nghĩ về công việc quá nhiều

Trí não cũng cần được nghỉ ngơi đầy đủ, như vậy thì mới có thể chuẩn bị trọn vẹn cho công việc của ngày hôm sau, một yếu tố quan trọng là tối hôm trước phải tách khỏi công việc, điều này cũng có thể giúp chúng ta xa rời áp lực công việc về mặt tâm lý, giúp não phân biệt công việc và những hoạt động phục hồi sức khỏe như nghỉ ngơi v.v… Khi ngủ tốt nhất là không nghĩ gì cả, nếu muốn suy ngẫm về một ngày đã qua, lên kế hoạch cho ngày mai thì nên ghi chép lại những điều này trước 9 giờ tối, sau đó mới đi ngủ.

3. Đừng lướt điện thoại

Một bài nghiên cứu mới nhất được đăng trên tạp chí Prevention của Mỹ cho thấy sau 9 giờ tối chỉ cần 20 phút dùng smart phone thì mức độ mệt mỏi sẽ tăng rõ rệt, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung trong công việc vào ngày hôm sau. Vì vậy, mỗi ngày sau 9 giờ tối, tốt nhất là hãy tắt điện thoại hoặc để điện thoại cách xa phòng ngủ, tránh tác hại của sóng điện từ.

'5 nên và 4 tránh' tuyệt đối đừng làm sau 9 giờ tối: Mắc 1 cái thôi sức khỏe cũng đáng báo động! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

4. Tránh vận động mạnh

Vận động vừa phải có lợi cho giấc ngủ, nhưng hãy cố gắng tập luyện xong trước 9 giờ tối. Đừng vận động mạnh như chạy, đánh bóng, nhảy múa trước khi ngủ từ 1-2 giờ đồng hồ, nếu không sẽ khiến não rơi vào trạng thái hưng phấn, tuy cảm thấy dễ ngủ, nhưng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Trước khi ngủ, bạn có thể thực hiện một số động tác kéo duỗi nhẹ nhàng để cơ thể dần tĩnh lại, có thể xoa bụng, xoa bóp lưng, ấn các huyệt như huyệt dũng tuyền, huyệt bách hội, huyệt nội quan v.v… để bảo vệ sức khỏe, nhất là với người lớn tuổi.

Mách bạn quy tắc vàng '3 không sau ăn, 4 không trước ngủ': Làm được gan khỏe, người xinh, mạch máu lưu thông chẳng tốn tiền chữa bệnh

Mách bạn quy tắc vàng '3 không sau ăn, 4 không trước ngủ': Làm được gan khỏe, người xinh, mạch máu lưu thông chẳng tốn tiền chữa bệnh

Gan là một bộ phận quan trọng giúp thải độc tố của cơ thể. Nếu bạn tuân theo quy tắc '3 không sau ăn, 4 không trước ngủ' này, gan sẽ luôn khỏe mạnh mỗi ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   việc không nên làm sau 9 giờ tối thói quen xấu buổi tối thói quen tốt buổi tối thói quen trước khi ngủ thói quen lành mạnh

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 32 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 41 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?