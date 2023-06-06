'5 nên và 4 tránh' tuyệt đối đừng làm sau 9 giờ tối: Mắc 1 cái thôi sức khỏe cũng đáng báo động!

Sau 21h là Khoảng thời gian được gọi tên "nghỉ ngơi", chúng ta chỉ có khoảng 3 tiếng buổi tối được thư giãn và làm các hoạt động vui chơi, giải trí trước khi đi ngủ (có thể nhiều hoặc ít hơn tùy mỗi người). Vậy, nên dùng quỹ thời gian này như thế nào cho hiệu quả và hợp lý? Dưới đây là danh sách những điều nên và không nên làm buổi tối để khỏe mạnh và thành công.

Không chỉ buổi sáng, tối trước khi ngủ cũng là khoảng thời gian chúng ta cần chú ý tập nhiều thói quen lành mạnh để có một sức khỏe tốt hơn. Việc tuân thủ những thói quen tốt vào buổi tối trước khi đi ngủ không chỉ giúp con người có một giấc ngủ ngon mà còn tác động tới thành công của họ.

Theo nhiều chuyên gia, nhiệt độ cơ thể là yếu tố rất quan trọng trong việc điều hòa giấc ngủ. Tắm qua bằng nước nóng vào buổi tối có thể hỗ trợ quá trình đó. Nước nóng kích thích các dây thần kinh và hệ tuần hoàn máu, làm ấm cơ thể, giúp bạn có cảm giác thư giãn, cũng như cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

2. Đọc sách

Hầu hết những doanh nhân thành công đều đọc sách mỗi ngày. Thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trước khi đi ngủ này rõ ràng là một khoảng thời gian tuyệt vời để nghiền ngẫm một cuốn sách. Đọc sách không chỉ giúp ích cho việc tìm kiếm thành công, mà còn giúp bạn xả "stress" và giúp bạn bình tĩnh. Nó cũng rất hữu ích trong việc phát triển tư duy nhận thức sáng tạo.

3. Ngủ trong phòng tối

Ngủ trong phòng tốiCác nhà nghiên cứu đã chứng minh nằm trong một không gian tối có thể giúp bạn ngủ sâu hơn. Nếu bạn không sợ bóng tối thì nên tắt hết đèn trước khi ngủ. Đây là cách tốt nhất để cơ thể chìm vào trạng thái ngủ hoàn toàn. Ngoài ra, cũng nên giữ phòng và chăn nệm sạch sẽ trước khi lên giường.

Ảnh minh họa: Internet

4. Nghe nhạc

Âm nhạc giúp cơ thể và đầu óc bạn thư giãn, vì vậy hãy kết thúc một ngày làm việc vất vả bằng những bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng. Hãy bật list nhạc bạn yêu thích trong khoảng 10 đến 15 phút giúp làm dịu cơ thể, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Âm nhạc cũng giúp chữa trị những vấn đề về mất ngủ.

5. Mở cửa phòng

Cơ thể con người có chứa chất béo trắng. Thường chất béo này xuất hiện ở nơi mà chúng ta không muốn nó xuất hiện nhiều nhất. Nhưng có một loại chất béo khác gọi là chất béo màu nâu. Nó có liên quan đến sự chịu nhiệt của cơ thể và hoạt động như một nguồn năng lượng. Các xét nghiệm khác nhau chứng minh rằng chất béo trắng có thể chuyển thành màu nâu do tác động của nhiệt độ lạnh giúp cải thiện sự trao đổi chất.

Chúng ta có thể mở một cửa sổ trong phòng ngủ vào ban đêm để làm mát không khí. Không cần thiết phải mở cửa cho đến khi lạnh toát người, nhưng để cho không khí mát mẻ đủ để làm cho chất béo nâu hoạt động nhanh hơn và tiêu thụ nhiều năng lượng hơn ngay cả khi ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

9 điều tránh làm sau 9 giờ tối

1. Không uống thuốc bổ

Nhiều người thường nghĩ uống thuốc bổ,vitaminvào ban đêm rất tốt, bởi đó là lúc cơ thể nghỉ ngơi, dễ hấp thuchất dinh dưỡng. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Việc bổ sung các loại vitamin tổng hợp hay các loại thực phẩm chức năng khác sau 9h tối lại khiến dạ dày không được nghỉ ngơi.

Khi bạn ngủ, các cơ quan trong cơ thể cũng ở trong trạng thái "ngủ" nên các chức năng trao đổi chất trong cơ thể sẽ diễn ra chậm hơn, không có lợi cho việc hấp thụ chất dinh dưỡng. Bởi vậy, tốt nhất hãy bổ sung dinh dưỡng ngay sau bữa ăn trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

2. Đừng suy nghĩ về công việc quá nhiều

Trí não cũng cần được nghỉ ngơi đầy đủ, như vậy thì mới có thể chuẩn bị trọn vẹn cho công việc của ngày hôm sau, một yếu tố quan trọng là tối hôm trước phải tách khỏi công việc, điều này cũng có thể giúp chúng ta xa rời áp lực công việc về mặt tâm lý, giúp não phân biệt công việc và những hoạt động phục hồi sức khỏe như nghỉ ngơi v.v… Khi ngủ tốt nhất là không nghĩ gì cả, nếu muốn suy ngẫm về một ngày đã qua, lên kế hoạch cho ngày mai thì nên ghi chép lại những điều này trước 9 giờ tối, sau đó mới đi ngủ.

3. Đừng lướt điện thoại

Một bài nghiên cứu mới nhất được đăng trên tạp chí Prevention của Mỹ cho thấy sau 9 giờ tối chỉ cần 20 phút dùng smart phone thì mức độ mệt mỏi sẽ tăng rõ rệt, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung trong công việc vào ngày hôm sau. Vì vậy, mỗi ngày sau 9 giờ tối, tốt nhất là hãy tắt điện thoại hoặc để điện thoại cách xa phòng ngủ, tránh tác hại của sóng điện từ.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tránh vận động mạnh

Vận động vừa phải có lợi cho giấc ngủ, nhưng hãy cố gắng tập luyện xong trước 9 giờ tối. Đừng vận động mạnh như chạy, đánh bóng, nhảy múa trước khi ngủ từ 1-2 giờ đồng hồ, nếu không sẽ khiến não rơi vào trạng thái hưng phấn, tuy cảm thấy dễ ngủ, nhưng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Trước khi ngủ, bạn có thể thực hiện một số động tác kéo duỗi nhẹ nhàng để cơ thể dần tĩnh lại, có thể xoa bụng, xoa bóp lưng, ấn các huyệt như huyệt dũng tuyền, huyệt bách hội, huyệt nội quan v.v… để bảo vệ sức khỏe, nhất là với người lớn tuổi.